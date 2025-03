Kako gre športu, kaj pogreša?

Medijska hiša Delo je zagnala večmesečno poslovno kampanjo Šport 2025: Od športne strasti do poslovnega uspeha. Kampanjo bomo zaključili s poslovno konferenco 21. maja v Ljubljani, do takrat pa boste lahko vsak četrtek v časopisu na paginiranih straneh kakor tudi na spletu brali nove aktualne vsebine.

Najprej smo osvetlili položaj slovenskega športa, njegovo sistemsko (so)financiranje in možnosti za nadaljnji razvoj. Za mnenje smo prosili neposredne akterje.

Infografika DELO

Slovenski šport se napaja sistemsko iz dveh virov (izpustili smo občine), in sicer prek letnih razpisov fundacije za šport in ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Pregled (so)financiranja zadnjih osmih let razkriva vse višja sredstva za vrhunski šport in šport mladih, toda sredstva za programe vrhunskega športa se povečujejo le malenkostno (tabela).

Velik del sredstev je namenjen za športno infrastrukturo, pri čemer je izvzeto sofinanciranje nogometne infrastrukture. Skupni znesek iz dveh sistemskih virov je lani znašal dobrih 46 milijonov evrov.