Vedeževalci in dobički: Kdo si ne želi vedeti, kaj se bo zgodilo v prihodnosti?

Ob goljufiji, v kateri je ženska vedeževalcema izročila 175.000 evrov in za 50.000 evrov nakita, zaradi česar je vedeževalec Blaž, ki očitke zanika, pod kriminalistično preiskavo, smo pogledali, koliko v Sloveniji zaslužijo s to dejavnostjo. Prav tako smo dr. Žana Lepa, docenta socialne psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in Pedagoškega inštituta v Ljubljani, prosili za nekaj pojasnil, zakaj in kdaj se ljudje zatečejo k tovrstnim storitvam.

Ljudje posegajo po tovrstnih storitvah iz različnih razlogov – odvisno od značaja posameznika, njegovih potreb, stisk, v katerih se znajde. »Ljudje si želijo vedeti, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, da bi si lažje strukturirali življenje, torej ima ta naša želja tudi neko adaptivno funkcijo. Obenem si ljudje želimo, da bi se dobre stvari tudi zgodile, in smo zato pripravljeni iskati nasvete vedeževalcev,« pojasnjuje Žan Lep.

Večinoma vedeževalci in horoskopi delujejo na način, da nam dajejo informacije, ki so za nas pozitivne. »Vedeževalci ne bodo dejali, da se nam bo zgodilo kaj slabega, če pa že, bodo zraven dejali, kako se lahko temu izognemo. Tako se lahko pomiriš, si osmisliš trenutno stanje, ker veš, da te v prihodnosti čaka nekaj boljšega.« Pogosto si ljudje želijo izvedeti konkretne stvari, povezane z zdravjem, finančnim stanjem, ljubeznijo, s tistim, kar nas teži v danem trenutku.

Zanimivo je, odgovarja dr. Lep, da so prerokbe oz. napovedi samouresničujoče. Hitro bodo ljudje našli potrditev, da je to, kar je bilo povedano, resnično. FOTO: Shutterstock

Samouresničenje in potrditev

dr. Žan Lep FOTO: Ksenija Mišić

Kdo je bolj dovzeten?

Zanimivo je, odgovarja Lep, da so prerokbe oziroma napovedi samouresničujoče. Hitro bodo ljudje našli potrditev, da je to, kar je bilo povedano, resnično: »Če namreč nekdo reče, da boste spoznali nekoga v bližnji prihodnosti, bomo bolj pozorni na to. Na ta način lahko najdemo oprijemališče v življenju, da se napovedi uresničujejo in nas spodbujajo, da iščemo še več podobnih informacij. Do neke mere poleg osebnih situacij in lastnosti vplivajo tudi družba in visoka pričakovanja, ki so povezana z večjimi stiskami. Sploh pri tistih v slabši ekonomski situaciji.«

Raziskave o splošnih prevarah sicer kažejo, da verjetnost, da boš nasedel prevari, ni nujno povezana z nobenim dejavnikom, ki bi ga prepoznali na prvo žogo. Torej, da bi prej nasedli manj izobraženi ali starejši ljudje. »Kot najpomembnejši dejavnik se kaže to, da mora biti prevara prilagojena tebi in tvojim potrebam. Neka ljubezenska prevara ne bo vplivala nate, če nisi, denimo, obupan v ljubezni, osamljen, če ne iščeš družbe. Obljuba zdravja bo bolj privlačna za nekoga, ki že ima težave z zdravjem. V tem smislu se verjetno na vedeževalce obračajo ljudje, ki so v večjih stiskah. Te stiske pa so lahko tudi družbenega izvora.« Nekdo, ki je osamljen, bo bolj dovzeten za obljube ljubezni; tu izobrazba nima velikega vpliva, bolj je pomembno to, koliko je neki človek osamljen, dodaja.

Nekatere oblike alternativnih praks, kot so kristali in energetsko čiščenje, so, paradoksalno, bolj priljubljene pri bolje izobraženih in finančno uspešnejših ljudeh, ker si to lahko privoščijo, opozarja Lep. »Ne moreš naplahtati nekoga, ki tega denarja nima, četudi je res, da ljudje jemljejo kredite. Ampak predpogoj, da hodiš na svetovanje, gurujevstvo, sekte, ki zahtevajo visoke finančne vložke, je to, da je posameznik dobro situiran.«

Nedostopnost institucij

Kot je potrdil Lep, tudi stopnja nedostopnosti – na primer do psihologa prek običajne napotnice – pripomore, da se ljudje prej odločijo za alternativo. »Nekdo ti ponudi rešitev, ki je pogosto lažja in hitrejša. Zdravniki lahko predpišejo terapijo, ki bo delovala v nekem daljšem času ali pa terja spremembo življenjskega sloga. Nekdo drug pa ponudi hitro, instantno rešitev, ki je privlačnejša. To je lahko povezano tudi z nezaupanjem v učinkovitost zdravstvenega in drugih sistemov, pa potem iščeš rešitve drugje. To sicer ne pomeni, da nujno povsem opustiš, kar ponuja javno zdravstvo.«

Karta sedmih tednov, sedmih mesecev, sedmih kilometrov. FOTO: Blaž Knez

Po eni strani je človeška lastnost, da bi želeli vedeti, kaj bo v prihodnosti, ampak pri večini prevlada racionalen del, ki ve, da nihče ne more natančno povedati, kaj se bo zgodilo. Drugi pa temu nasedejo.

»Vemo, da ljudje na različne načine prenašamo negotovost. Nekaterim ta ne predstavlja težave ali jim je celo izziv, druge pa psihološko obremenjuje. Tudi sicer smo nagnjeni k temu, da poskušamo v življenju živeti bolj lagodno, prihraniti kognitivne zmogljivosti, da razmišljamo samo toliko, kolikor je treba. Študije o finančnem odločanju kažejo, da ko se ljudje znajdejo v stiski, jih te težave tako obremenjujejo, da jim onemogočajo, da bi poglobljeno in racionalno razmišljali, ter posledično delajo slabše finančne odločitve. Če to apliciramo na te primere, mogoče nekdo prej sprejme odločitev, da se bo obrnil na vedeževalca ali nekoga, ki ga bo očistil negativne energije.«

Zakaj pa ljudje tako hitro zaupajo neznancem, vedeževalcem, ljudem, ki nimajo posebne izobrazbe, če obenem vemo, da se v splošni javnosti večkrat govori o zelo nizkem zaupanju v različne (državne) institucije?

»Zanimiv pojav, povezan z (ne)zaupanjem v institucije, je to, da ko se ljudje od njih oddaljijo, se začnejo povezovati v t. i. plemenske skupnosti. Iščejo ​povezave v svojem bližnjem okolju, preferirajo ljudi, ki jih poznajo, ki so jim podobni. V tem smislu vsi prevaranti delujejo tako, da poskušajo pridobiti zaupanje, da se predstavijo kot eden izmed nas, vedno so prijazni, skoraj vedno imajo odgovor. Večkrat pridobijo zaupanje posameznikov s tem, da prav oni predstavljajo neposredno alternativo sistemu. Torej, da so neki vedeževalci ljudje, porinjeni na rob, ki jim nihče ne verjame, da imajo določene darove, da pomagajo ljudem. Igrajo lahko na karto, da so tudi oni odrinjeni, da so njihovi nameni res dobri, da se oni razdajajo, govorijo ljudem to, kar morajo slišati. Torej so prijazni, imajo odgovore, umirijo; s tem pa hitro pridobijo zaupanje.«

Poleg vedeževalcev, raznih ciganskih kart, so priljubljeni tudi razni trenerji, life coachi, sekte, ki za storitve zahtevajo denar, obenem pa nekaj, kar »splošni javnosti« ni dostopno. Kot odgovarja Lep, gre za idejo, da imajo oni dostop do nečesa večjega. »Dar videnja ali pa sposobnost, da vodja kulta komunicira z vesoljem, z bogovi. V tem primeru so ljudje v podrejenem položaju, ker dostopa do teh informacij nimajo. In vseh teh zgoraj naštetih, od vedeževalcev do life coachov, so mehanizmi podobni. Najdejo se sekte, ki pravijo, da je denar umazan, da se moraš, če želiš, da te spiritualno očistijo, znebiti svojih materialnih dobrin in jih potem predati skupnosti. To pa potem pomeni, da se zavežeš tej skupnosti, ker nimaš sicer več od česa živeti.«

Večinoma vedeževalci in horoskopi delujejo na način, da nam dajejo informacije, ki so za nas pozitivne. FOTO: Shutterstock

Koliko tovrstnih podjetij je v Sloveniji?

Furs dejavnost astrologov in spiritualistov uvršča med druge nerazvrščene osebne storitve (96.999), v katere so, med drugim, razvrščene tudi dejavnosti organiziranja porok in šepetanja konjem.

Blaž Knez, vedeževalec FOTO: Tibor Golob

Blaž med najbolj prepoznanimi

V Sloveniji deluje več podjetij, ki se ukvarjajo z astrološkimi svetovalnimi storitvami. Gre bodisi za telefonske linije in spletne platforme za vedeževanje bodisi za osebna svetovanja priznanih astrologov in astroloških šol. Sicer pa ni javno dostopnih uradnih podatkov o številu registriranih astrologov, registriranih kot takih – dejanski trg je razdrobljen, s številnimi posamezniki, giblje se verjetno od nekaj deset do sto ljudi, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo.

Blaž Knez, prepoznan kot Vedeževalec Blaž, je eden najvidnejših ponudnikov astrološko-vedeževalskih storitev v Sloveniji. Njegovo podjetje Magija, d. o. o., redno ustvarja več sto tisoč evrov letnih prihodkov, v najboljših letih tudi skoraj 500.000 evrov, neto dobiček pa drastično variira in je v zadnjih letih padel pod 2000 evrov.

Njegova prepoznavnost je izjemna – televizijska prisotnost, množičen odziv strank in aktivnost na družbenih omrežjih mu omogočajo veliko vidnost. Prihodki in dobički so javno dostopni prek bonitetnih analiz in medijskih člankov, vendar brez zadnjih let (po letu 2020) ni razkritih finančnih podatkov.

Največji na področju astrološkega svetovanja

12media, d.o.o. (Kosmika) Podjetje 12media, d.o.o., ki upravlja blagovno znamko Kosmika, je eno največjih platform za astrološko svetovanje in vedeževanje v Sloveniji. Ustanovljeno je bilo leta 2005 in ima sedež v Trzinu. Direktor podjetja je Gregor Mehak. Pod njihovim okriljem deluje telefonski svetovalni center ter poteka interaktivna televizijska oddaja AstroTV/KosmikaTV v živo, kjer svetovalci (astrologi, numerologi, vedeževalci idr.) dnevno odgovarjajo na vprašanja gledalcev. Podjetje nudi tudi svetovanje po spletu in s SMS-storitvami ter upravlja ezoterično spletno trgovino. Po podatkih za lani je 12media ustvarila približno 608.632 evrov prihodkov (4.070 evrov čistega dobička), lani je imel zaposleno eno do dve osebi, kot je razvidno iz companywall.si. To podjetje uvršča med največje ponudnike tovrstnih storitev. Kosmika je široko prepoznavna, saj je prva v Sloveniji uvedla celovito spletno/telefonsko platformo za ezoterične storitve. V javnosti se je uveljavila z intenzivno medijsko prisotnostjo – od TV-oddaj do družbenih omrežij – ter z visoko dostopnostjo storitev (24/7 svetovanje na daljavo).

TVT d.o.o. (Astrocenter) TVT, prodaja in storitve, d.o.o. je podjetje s sedežem v Celju, ustanovljeno leta 2019, ki stoji za astrološko-vedeževalsko storitvijo Astrocenter. Zastopnik podjetja je Andrej Krajnc. Astrocenter deluje kot spletni portal (astrocenter.si) in klicni center za svetovanje – uporabnikom ponuja telefon za pogovor z astrologi in vedeževalkami ter možnost zakupa minut za cenejše svetovanje, navajajo na spletni strani. Poleg tega dnevno objavljajo dnevne horoskope, članke in predstavljene profile svetovalcev, med katerimi so tudi znana imena z ezoteričnega področja. Storitve obsegajo osebne in partnerske horoskope, karmične analize, napovedi prihodnosti ter splošne nasvete za življenje. Lani je podjetje TVT ustvarilo okoli 678.000 evrov prihodkov ob neto dobičku 54.000 evrov, je razvidno iz companywall.si. Zaposluje tri ali štiri ljudi (klicni operaterji, upravljavci) ter sodeluje s širšo mrežo zunanjih svetovalcev.

Stella Ema Kurent s. p. Stella Ema Kurent s. p. je zasebno podjetje znane astrologinje Eme Kurent, ene od pionirk sodobne astrologije v Sloveniji. Ustanovljeno je bilo leta 1998 in ima sedež v Ljubljani. Nudi poglobljene astrološke posvete – od izračuna in razlage rojstnih (natalnih) kart, vpogledov v medsebojne odnose in karmične analize do predvidenj pomembnih življenjskih trendov. Posebej priljubljene so njene letne astrološke napovedi, ki jih izdaja v obliki knjižice Lunin vodnik vsako leto, kot je razvidno iz intervjuja s Kurentovo v Oni plus. Poleg svetovanja vodi Astrološko akademijo Stella, kjer izobražuje nove generacije astrologov in ljubiteljev astrologije. Ima status mednarodno uveljavljene astrologinje – redno objavlja strokovne članke v tujih astroloških revijah, predava na konferencah in mednarodnih srečanjih ter je bila prva slovenska astrologinja z nazivom QHP (Qualified Horary Practitioner). Njeni prihodki niso javno objavljeni, vendar v kombinaciji s svetovanjem, izdajami (Lunin vodnik), predavanji in delavnicami izkazuje visoko strokovno in finančno uspešnost.

Moja Akademija, d. o. o. (Astrološka akademija Irene Stopar) Moja Akademija, d. o. o., je podjetje, ki ga je ustanovila astrologinja Irena Stopar. Ponuja celovito spletno astrološko izobraževanje. Deluje od leta 2005, sedež ima na Muljavi pri Ivančni Gorici, svoje tečaje in programe pa izvaja pretežno po spletu. Moja Akademija je spletna akademija za ljubitelje astrologije, ki želijo astrologijo uporabiti za izboljšanje življenja ali pa postati poklicni astrologi, navaja na svoji spletni strani. V ponudbi ima strukturirane astrološke tečaje (od začetniških do naprednih), program certificiranja, delavnice ter svetovalne programe za osebnostno rast, ki združujejo astrološko znanje in coaching. Podjetje je vodilno v segmentu spletnega astro-izobraževanja v Sloveniji. Moja Akademija dosega stranke po več kanalih: lastna spletna stran in učilnica, portal Astro.si, youtube predavanja, e-novičke in objave v partnerskih medijih (npr. prispevki na spletu Svetloba.si in v oddaji RTV Dobro jutro). Kot izobraževalno podjetje ima manjši obseg prihodkov kot komercialne telefonske linije, si je pa z visoko kakovostjo in strokovnostjo izgradila ugled in zaupanje v astrološki skupnosti.

Astrološko društvo Slovenije/Astrology.si (Bern Jurečič in sodelavci) Astrološko društvo Slovenije je osrednja organizacija, ki združuje poklicne in ljubiteljske astrologe v Sloveniji. Ustanovljeno je bilo leta 2004 kot nevladno društvo z namenom izboljšati položaj astrologije v družbi in dvigniti raven astrološkega znanja. Delovanje društva je neločljivo povezano z astrologom Bernom Jurečičem, ki je eden najizkušenejših slovenskih astrologov in astrološki publicist, kot je ob njegovi knjigi navedla založba Primus. Jurečič je znan po svoji strokovni usposobljenosti – leta 2009 je kot eden prvih Slovencev pridobil mednarodno astrološko diplomo ISAR CAP in nato 12 let opravljal funkcijo podpredsednika mednarodnega astrološkega združenja ISAR za Slovenijo. V okviru Astrološkega društva vodi astrološko šolo in predavanja ter organizira vsakoletne astrološke konference. Pod okriljem društva deluje tudi spletni portal Astrology.si, kjer so dostopni tedenski horoskopi, astrološki članki in najave dogodkov. Društvo se financira z nasveti, članarinami, tečajninami in izdajanjem knjig – med drugim je izdalo več del s področja psihološke astrologije. Čeprav pravno ni podjetje, temveč društvo, ga uvrščamo med največje ponudnike zaradi njegove vloge pri zagotavljanju astroloških storitev ter javne prepoznavnosti.

Vedeževalec je lahko vsakdo

V Sloveniji je branje iz ciganskih kart, tako kot druge oblike vedeževanja, jasnovidnosti, kartomantije in astrologije, pravno dovoljeno, vendar ni posebej regulirano z zakonom glede kvalifikacij, izobrazbe ali certifikatov. Deluje znotraj okvira prostega podjetništva.

Dejavnost lahko ljudje registrirajo kot samostojni podjetniki ali kot družbe z omejeno odgovornostjo brez posebnih pogojev glede izobrazbe ali certifikatov. V Sloveniji ni predpisanih državnih pogojev za opravljanje teh storitev, kar pomeni, da se ne zahtevajo uradni izpit, šolanje, certifikat ... Registrirani izvajalec odgovarja za zakonitost poslovanja (izdajanje računov, spoštovanje varstva potrošnikov ...), ne pa za vsebino storitve kot take.

Kljub zakonitosti dejavnosti pa pri tem velja zakon o varstvu potrošnikov, ki prepoveduje zavajajoče oglaševanje in nedovoljeno izkoriščanje stisk, pa tudi zakon o zdravilstvu. Izvajalci, ki trdijo, da zdravijo, morajo imeti tudi dovoljenje ministrstva za zdravje. To velja, denimo, za bioenergetike, ne pa za vedeževalce.