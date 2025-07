V nadaljevanju preberite:

Hrvaška skupina Fortenova, ki je tudi lastnica Mercatorja, je danes podpisala pogodbo o refinanciranju dolga v višini 550 milijonov evrov z Zagrebačko banko in skupino UniCredit. Gre za refinanciranje dobre milijarde evrov dolga, ki ga še ima do ameriških skladov HPS Investments. Datum začetka veljavnosti refinanciranja je 1. oktober 2025. Kaj bo to pomenilo za Mercator in kaj se dogaja z novim logističnim centrom?