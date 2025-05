Ko zadnji žvižg oznani konec tekme, se pravi izziv šele začne

Finančna pismenost je nujna veščina za uspešno in brezskrbno prihodnost vsakega od nas, vendar številne raziskave kažejo, da imamo v Sloveniji na tem področju številne izzive. Zato je Skupina Triglav pod okriljem trajnostne pobude Zavarujmo prihodnost za športnike, športne zveze in druge poslovne partnerje že drugo leto zapored organizirala dogodek Kariera po karieri: O financah malo drugače. Skupaj s strokovnjaki in izbranimi gosti, med katerimi so bili vrhunski aktualni in nekdanji športniki ter uspešni posamezniki, so v družbi več kot 150 športnikov in športnic, trenerjev ter predstavnikov zvez, klubov in drugih partnerjev osvetlili nekatera pomembnejša vprašanja s področja finančne pismenosti in predstavili rešitve, ki v praksi delujejo.

Skupina Triglav pod okriljem trajnostne pobude Zavarujmo prihodnost krepi finančno opismenjevanje mladih, tudi športnikov. Na fotografiji: Cene Prevc in Robert Hrgota FOTO: Leon Vidic

Kako se vnaprej ustrezno pripraviti na nepričakovane življenjske situacije? Kaj pomeni razpršitev tveganja in kakšno vlogo imajo zavarovanja na poti do finančne varnosti in brezskrbne kariere? Vsaj osnovno poznavanje financ in osebnih financ je v današnjem svetu nuja, še posebej pa je ta veščina pomembna za vrhunske športnike, ki so zaradi kombinacije mladosti, razmeroma visokih dohodkov in časovno omejene kariere izpostavljeni (še) večjim tveganjem kot običajni posamezniki.

Z delavnicami na pomoč pri krepitvi finančnih veščin

Marica Makoter, članica uprave Zavarovalnice Triglav FOTO: Leon Vidic

V Skupini Triglav s pobudo Zavarujmo prihodnost že vse od leta 2022 skupaj s partnerji spodbujajo širšo javnost k trajnostnemu ravnanju. V zadnjih dveh letih v ospredje pobude postavljajo predvsem področje finančnega opismenjevanja, ki ga krepijo tudi na področju sponzorstev. »Zelo pomembno je, da se mladi poučijo o financah. Ugotovili smo, da ima Slovenija na tem področju velik izziv. Ko mladi dobijo svoj prvi honorar, so izpostavljeni določenim tveganjem, saj ne vedo, kam, kdaj in kako vložiti denar – ali vložiti samo v nepremičnino ali vložiti v delnice, kar je zanimivo za vso slovensko javnost. Zelo smo veseli, da lahko v Zavarovalnici Triglav pomagamo odgovoriti na ta konkretna vprašanja, z udeležbo na dogodku pa smo zelo zadovoljni,« je povedala Marica Makoter, članica uprave Zavarovalnice Triglav, in dodala, da poleg dogodka Kariera po karieri za mlade športnike organizirajo tudi regijske delavnice finančnega opismenjevanja po vsej Sloveniji.

Zlato, nepremičnine, skladi? »Ne imejte vseh jajc v isti košari!«

Vid Pajič, Triglav Skladi, svetuje razpršitev naložbenega portfelja. FOTO: Leon Vidic

Med vprašanji, na katera je med predavanjem z naslovom Kako pametni služijo, medtem ko spijo? odgovarjal Vid Pajič iz Triglav Skladov, je bilo kar nekaj takšnih, ki zanimajo tudi splošno javnost. Kako izbrati ustrezne naložbe in kdaj sploh začeti vlagati? »Slovenci nadpovprečno varčujemo in polovico prihrankov hranimo v depozitih, ker želimo imeti sredstva vedno na voljo, kar ni dobra izbira. Denar moramo investirati, sicer ga najeda inflacija. Začnite z manjšimi zneski in ne skrbite, če bo pri dolgoročnem varčevanju prihajalo do nihajev,« poudarja finančni strokovnjak.

Kot pravi Vid Pajič, je vlaganje v nepremičnine dobra odločitev, če to ni naša edina naložba, saj niso likvidne, torej jih ne moremo kar takoj prodati in priti do denarja. Tudi vlaganje v zlato je sprejemljivo le, če je to del našega naložbenega portfelja. Pri vprašanju o tem, kdaj je dobro vlagati, obstaja samo en pravilen odgovor in to je: »Zdaj. Ne čakati na točen termin. Najboljši zaveznik pri vlaganju je čas. Moj drugi nasvet pa je, da ne smemo imeti vseh jajc v isti košari. Veliko slabih izidov izhaja iz tega problema. Razpršite portfelj,« je pozval Pajič.

Vid Pajič: »Denar moramo investirati, sicer ga najeda inflacija. Začnite z manjšimi zneski.« FOTO: Leon Vidic

Ena od večnih dilem pri finančnih zadevah je tudi odločitev o tem, ali naj mladi plačujejo najemnino ali naj se odločijo za kredit, če ga imajo možnost dobiti. Pajič: »Ko najamete kredit, imate možnost priti do nekega premoženja. Če morate stanovanje najemati, dajte le pol leta, vaš cilj naj bo nakup, da si tako ustvarite premoženje.« Kaj pa vlaganje v investicijske sklade? »Investicijski skladi so dobra naložba, ker lahko začnete z majhnimi zneski in ker imate za svoje premoženje svojega upravljavca. Ne predstavljam si, da bi nekdo poleg redne službe spremljal in upravljal še svoj portfelj.«

Glede na to, kako priljubljene so zadnja leta naložbe v kriptovalute, Pajič pravi, da bo šele čas pokazal, kaj prinaša ta naložbeni razred, in še to: »Z naložbami moramo dobro spati – morajo biti takšne, da nam ne kradejo spanca. Ko začnemo, začnimo z majhnim zneskom in dvakrat letno preverimo, kaj se z njim dogaja. Tako bomo psihološko bolje pripravljeni na večje naložbe.«

Odlična športna kariera ni ovira za 70 študijskih izpitov

Beno Lapajne, Triglav Skladi FOTO: Leon Vidic

Svoje izkušnje je z udeleženci delil tudi direktor področja prodaje v Triglav Skladih, Beno Lapajne, nekoč profesionalni rokometaš in slovenski reprezentant. Nove izzive je pozneje našel v poslovnem svetu.

»Študiral sem pravo in ekonomijo. Izobraževanje je bilo zame vedno nekakšna razbremenitev in odmik od vsakodnevnih športnih obveznosti. Fizični napori in potovanja so bili velik izziv, študij pa je ponujal priložnost za sprostitev misli in preusmeritev pozornosti na nekaj drugega. Tako sem lahko uravnotežil svoje življenje in se izognil preobremenjenosti z eno samo dejavnostjo. Skupaj sem na dveh fakultetah opravil kar 70 izpitov. Na srečo so me vedno vsi spodbujali pri tem, zato vsem mladim priporočam, naj vedno poskrbijo tudi za izobrazbo, ker jo bodo močno potrebovali. Med športno kariero pa razmislite o tem, kaj bi radi delali potem,« je povedal Beno Lapajne.

Petra Majdič, Beno Lapajne, Alenka Potočnik Anžič FOTO: Leon Vidic

V Triglav Sklade je prišel pred dvema letoma, po dvanajstih letih dela v bančništvu. Verjame, da je finančna pismenost ključnega pomena za dolgoročni uspeh, zato si želi, da bi mladi že zgodaj pridobili osnovna znanja s tega področja. Kot pravi, so takšne konference vedno dobrodošle, da se mladi seznanijo z izkušnjami nekdanjih športnikov. Kot je povedal na okrogli mizi, so porazi del športa. »Včasih se več naučiš iz poraza kot iz zmage. Vsekakor se je po porazu treba malo 'sekirati'. Predvsem se pa po zmagi ne smeš preveč 'dvigniti'. V vsakem primeru vedno pride nov dan. So dobri in slabi časi in ne smemo se uspavati, tudi v slabih časih je treba biti odziven in delati naprej,« je še svetoval Lapajne.

Izobraževanje naj bo nujen del športnikovega življenja

Alenka Potočnik Anžič FOTO: Leon Vidic

Prehod iz športne kariere v poslovni svet je za mnoge športnike nenavaden korak. O drugačni poslovni poti po zaključku športne kariere sta spregovorili tudi Petra Majdič, olimpijka in nekdanja vrhunska tekačica na smučeh, danes pa uspešna poslovnica, in nekdanja košarkarica Alenka Potočnik Anžič, ki poslovno kariero v globalnem podjetju dopolnjuje s predsedovanjem Rokometnemu klubu Celje. Alenka Potočnik Anžič je prepričana, da naj bo izobraževanje normalen del športnikovega življenja ter da je pomembno znanje in da nikakor ni dobro računati na pomoč države. »Vrednote, ki jih zaposlovalci zelo cenijo, so odgovornost, motivacija, pripravljenost na poraze, ambicioznost, odpornost in trdoživost. Če se boste kariere lotevali s takšno predanostjo kot športa, boste uspešni,« je povedala nekdanja košarkarica, ki je prvi večji zaslužek vložila v magisterij.

»Lahko izgubite denar, imena ne smete«

Petra Majdič, Beno Lapajne, Alenka Potočnik Anžič FOTO: Leon Vidic

Petra Majdič, ki je kariero končala pri 31 letih, je oseba, ki ne pozna ovir. Šport ji je dal možnost, da je izgubila strah in da zna delovati v ekipi. Vsem mladim športnikom polaga na srce, da nobena hitra odločitev ni smiselna. »Če ne veš, ali je čas za konec kariere, počakaj še eno leto. Pojdi v tujino, ne boj se ničesar, za vse bo še čas. Če se še ni izoblikovala druga pot, imaš še čas, saj čisto vsak začuti, kdaj se čas izteka. Po navadi se poslavljamo dve do tri leta, ko se tudi izoblikuje ideja za prihodnost. Šport je neformalno izobraževanje, ki naj traja čim dalj časa. Daje vam nepojmljivo dobre povezave, ki vas bodo spremljale ves čas. Med vsemi vami je posebna vez. Za konec pa še to – pazite na svoje dobro ime. Lahko izgubite denar, imena ne smete, zato ga ne umažite in se ne podajajte v tvegane poslovne poteze. Vaše ime je sveto,« je navdihujoče zaključila legenda med slovenskimi športnicami.

Zavaruj se, še preden se ti zgodi življenje

Anej Doplihar, Žan Košir FOTO: Leon Vidic

Kolesar in paralimpijec Anej Doplihar ter deskar na snegu in olimpijec Žan Košir sta z različnih zornih kotov osvetlila svoji izkušnji s poškodbami in posledicami, s katerimi sta se zaradi njih spopadla.

Anej Doplihar se je poškodoval leta 2017 med dirko motokrosa in zaradi poškodbe pristal na invalidskem vozičku. Ker ne mara neaktivnega življenja, je začel razmišljati o ročnem kolesu, ki ga je pripeljalo med zvezde paralimpijskega kolesarstva. Kot pravi, je imel srečo v nesreči, da je njegov oče kot zavarovalni zastopnik že zgodaj poskrbel za nezgodno zavarovanje, tako da finančno breme ob nesreči ni preveč udarilo družinskega proračuna. Kot sta poudarili tudi Nataša Matič in Nina Zorman Tisovec iz Zavarovalnice Triglav, je treba o zavarovanju začeti razmišljati pravi čas, saj za nazaj ne moremo več ničesar popraviti, zavarovanje pa moramo prilagoditi življenjski situaciji.

»Ko si mlad, še za bencin nimaš«

Anej Doplihar, Žan Košir, Nataša Matič in Nina Zorman Tisovec FOTO: Leon Vidic

Tudi Žan Košir žal predobro ve, kako je, ko te doleti športna poškodba. V začetku kariere je treniral namizni tenis, potem se je odločil za atletiko, nazadnje pa za deskanje na snegu. V svoji karieri je imel že veliko kritičnih situacij.

Žan Košir FOTO: Leon Vidic

»Ko si mlad, ne razmišljaš o poškodbah, potem pa se pogled spremeni. Kar pet let sem bil na rehabilitaciji zaradi poškodbe hrbta. Najtežji del tega obdobja je psihični stres, spogledoval sem se že z vozičkom. Ko se ne giblješ, je za športnika tako, kot bi odvisniku vzel drogo, in takrat se zaveš, kako pomembno je poskrbeti za finančno varnost v prihodnosti. Zavarovalnica Triglav je že 16 let moj sponzor in na srečo jim zaupam vse svoje finančne zadeve. Čeprav se mi zdi, da mi svet financ ni tuj, sem na dogodku Kariera po karieri videl, da še vedno vem premalo,« je povedal Žan Košir, ki je v mladih letih prihodnost prepuščal naključju. Zdaj ima družino in s tem je prišla tudi druge vrste odgovornost: »Poskrbeti moram za finančno varnost svoje družine. Mladim športnikom svetujem, da se čim bolje pozanimajo o finančnih zadevah, da začnejo z manjšimi vlaganji, ker, saj vemo – ko si mlad, še za bencin nimaš, kaj šele, da bi vlagal v svojo prihodnost –, ampak vedno je treba z malim in čez 20 let se bo že nekaj poznalo.«

Družina: vedno na strani zmagovalcev

Tea Bajc, Matej Lunežnik in Robert Hrgota FOTO: Leon Vidic

Pomen mentalne trdnosti so v ospredje v pogovoru postavili Robert Hrgota, glavni trener slovenskih smučarskih skakalcev, psiholog in direktor podjetja Mentalni trening Matej Lunežnik in Tea Bajc, vzpenjajoča se baletna zvezda in Mladi up Zavoda Vse bo v redu.

Lena in Tanja Gabršček. Andreja in Irena Leški FOTO: Leon Vidic

Dogodek sta na koncu zaokrožili še judoistka Andreja Leški, dobitnica zlate medalje z olimpijskih iger v Parizu 2024, in paralimpijka Lena Gabršček, ki sta skupaj s svojima mamama odstirali ozadje dinamike odnosa hči – mati in pomen podpore družine v obdobju grajenja kariere.

Andreja Leški FOTO: Leon Vidic

Družina ima v življenju vsakega športnika zelo veliko vlogo. Andreja Leški zelo ceni podporo družine in da ima vedno nekoga, s komer se lahko pogovori. Z mamo ju povezuje veliko stvari, med drugim tudi humoren in optimističen pogled na svet in veselje do plesa. »Z domačimi lahko govorim res iskreno, brez sramu. Vem, da mi nekdo stoji ob strani in da tudi če mi ne uspe, vedo, koliko sem vložila, koliko sem vredna, in mi to tudi jasno povedo. To je največ vredno.« Prepričana je, da ji bo v življenju zelo koristila tudi dobra izobrazba. Zaključila je študij ekonomije, kar ji zagotavlja veliko možnosti za zaposlitev zunaj športa. Vsem svetuje: »Včasih smo športniki v svojih balončkih popolnoma odmaknjeni od sveta, tudi od financ, zato se veliko izobražujte, saj morate vedeti, kako stvari v svetu delujejo. Vedno je dobro biti vedoželjen.«

Irena in Andreja Leški FOTO: Leon Vidic

Njena mama Irena Leški je poudarila zelo veliko finančno breme, ki ga ima športno udejstvovanje otroka za celotno družino. »Oprema je draga, pa tudi treningi, tekmovanja in priprave veliko stanejo. Sponzorstva so se začela šele v zadnjem letu, ko je začela dosegati dobre rezultate. Veliko je pomagal tudi klub. Do takrat smo se morali znajti – ne kupiš srajce, ne kupiš hlač, ker daš za treninge,« je povedala Irena Leško, ki je zelo vesela, da je njena zlata olimpijka vmes tudi doštudirala.

»Naše poslanstvo je ustvarjanje varnejše prihodnosti za mlade«

Polona Škrbec, Zavarovalnica Triglav FOTO: Leon Vidic

Kako Skupina Triglav oblikuje svoje sponzorske strategije in kakšno vlogo ima pri tem finančno opismenjevanje, je v pogovoru razkrila Polona Škrbec, vodja upravljanja družbene odgovornosti v Zavarovalnici Triglav. »Športniki začnejo služiti svoj prvi denar, vendar ne vedo, kako ta sredstva uporabiti. Prav tako ne vedo, kakšen del zaslužka gre državi. Takrat lahko nastopi neka grenkoba in želimo jih poučiti o tem, koliko denarja jim ostane in kako ga lahko upravljajo. Naše poslanstvo, ki ga uresničujemo s takšnimi dogodki, je ustvarjanje varnejše prihodnosti za mlade. Sponzorstva pa so del naše družbene odgovornosti,« je poudarila Polona Škrbec.

Z dogodkom Kariera po karieri kot s številnimi drugimi dejavnostmi in projekti v Skupini Triglav tudi v okviru športih in drugih partnerstev uresničujejo zaobljubo trajnostnemu ravnanju, ki ga udejanjajo na vseh ravneh poslovanja: na okoljskem, družbenem in upravljavskem področju. Na ta način sponzorstva prepoznavajo kot naložbo in pot k uspešnemu ter trajnostno naravnanemu delovanju v okolju, kjer poslujejo.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav