Pogačar si želi le še domov

Še en zelo uspešen dan je za Tadejem Pogačarjem, preživel je po svojih besedah enega najtežjih vzponov na svetu na Col de la Loze, zdaj mu skupno zmago lahko prepreči le še huda nesreča ali mali čudež. Skrajšana 19. etapa bo zadnja priložnost za napad Jonasa Vingegaarda, Pogi pa komaj čaka, da se vse skupaj konča.

»Če sem iskren, komaj čakam, da bo vsega konec in bom lahko delal še kaj drugega v življenju. Sprašujem se, zakaj sem sploh še tukaj in odštevam tedne do Pariza, ti trije tedni so bili res zelo dolgi,« je bil iskren vodilni kolesar na dirki.

Dodal je še, da vzrok za to ni v počutju: »Ko si ves čas obkrožen z istimi ljudmi, ti gredo vsi na živce in si želiš le domov. Ko pa nato dirkaš na teh znamenitih vzponih in ljudje navijajo zate, ti vlijejo dodatno motivacijo, če imaš še dobre noge, sploh ni tako slabo.«

Naprej ga ženejo tudi slovenske zastave. FOTO: Loic Venance/AFP

Pogačar je že zelo blizu Pariza, čaka ga še 411 kilometrov dirkanja do nedeljskega cilja na Elizejskih poljanah. Potem bo čas tudi za druge lepe stvari v življenju, kot se je izrazil svetovni prvak.