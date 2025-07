Petrol je izgubil ugled v vsej Sloveniji

V slovenski javnosti niso grdi vsi naftni trgovci, pač pa je ugled močno izgubil le Petrol z ukinitvijo črpalk v nekaterih manjših krajih. Avtor članka sicer pričakuje, da ga bodo posnemali tudi ostali naftni trgovci. Sam v to ne verjamem, saj se najbrž ravnajo po sodobnih načelih vodenja podjetij. Namreč, vodstvo podjetja ne more odločati samo v korist lastnikov, to je kapitala, pač pa mora upoštevati interese tudi kupcev, dobaviteljev, zaposlenih in okolja, v katerem deluje. Petrol kot okolje, v katerem deluje, praktično obsega celo Slovenijo.

Ugleda ni izgubil samo v tistih štirih krajih, kjer je zaprl črpalke, ampak v celi Sloveniji, kar dokazuje predstavitev mnenj kupcev po radiu, ko je eden od vprašanih celo izjavil, da že nese nazaj na Petrol njihovo plačilno kartico, ker ne misli več kupovati goriva pri Petrolu. Vodstvo Petrola pač ni računalo na odziv slovenske javnosti, ko je »odločno« ukrepalo v stilu Donalda Trumpa in zaprlo svoja štiri prodajna mesta.

Zanimiva je vladna obrazložitev Uredbe vlade, ki je povzročila nejevoljo naftnih trgovcev, in sicer, da so s to Uredbo hoteli ohraniti nižje cene naftnih derivatov za ljudi. Pri tem so popolnoma spregledali, da bi višje cene verjetno znižale njihovo porabo in da bi s tem malo vplivali na boljši zrak, zlasti v mestnih središčih, ter s tem malo vplivali tudi na zmanjšanje poplav in suš, ki nastajajo zaradi vremenskih sprememb. Vlada ni prvič pozabila na vzroke hudih posledic vremenskih sprememb, saj še vedno subvencionira nekaterim porabnikom naftnih derivatov njihovo porabo. Izgleda, da misli to nadaljevati tudi v bodoče. Vlada, kdaj boš tudi na tem področju resno poskrbela za postopen zeleni prehod?