Šiškarji v Stožicah za prvo zmago, prvaki v Kidričevem za mirno pot v Andoro

Prvoligaški konec tedna se bo raztegnil do ponedeljkovega večera, ko bo na Bonifiki zadnja tekma 2. kola 1. SNL. Uvodno dejanje se bo razpletalo v Stožicah, kjer bo Bravo gostil Muro. Sobočani so že v 1. kolu gostovali v Ljubljani pri Olimpiji in izgubili. Zeleno-beli pred torkovo povratno tekmo v kvalifikacijah za konferenčno ligo zvečer gostujejo v Kidričevem, kjer jim že večkrat spodrsnilo. Za trenerja Ljubljančanov Jorgeja Simãa bo to še ena tekma, v kateri bo moral prepričati vodilne može, da je pravi mož za Olimpijo. V prvih dveh tednih nove sezone so prvaki dosegli dve zmagi, najprej so obrambo naslova začeli z minimalno zmago, v sredo pa so po razburljivi predstavi in preobratu strli andorskega prvaka Inter.

V minuli sezoni najboljši strelec Brava Matej Poplatnik bo za soboške črno-bele najnevarnejši domači napadalec. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Drugi ligaški konec tedna bo v znaku ogrevanja za prvi vikend derbijev prihodnji konec tedna, ko se bodo med seboj pomerili glavni kandidati za prvaka. V Stožicah bodo gostovali Celjani, v Ljudskem vrtu Koprčani. Celjani bodo jutri gostili Radomljane, Mariborčani in novi trener Tuberk Tanrvermiš pa bodo pri Domžalčanih lovili prvo zmago v sezoni po dveh porazih. V DP je bilo boljše Celje, v prvi tekmi v 2. kola kvalifikacij za konferenčno ligo pa madžarski Paksi. V Domžalah bo tudi delno odprta tribuna za navijače, potem ko je bila v 1. kolu zaprta.

Koprčanom je dobro del zamik tekme za en dan po brodolomu na Norveškem in sedmici Vikinga. Primorski derbi bo zahteven, ajdovski rdeče-beli so sezono odprli z zmago proti Domžalam, na zadnjih dveh gostovanjih na Bonifiki pa so iztržili 1:1 in zmago s 4:3.

1. SNL, 2. kolo:

sobota:

Bravo – Mura (17.30)

Aluminij – Olimpija (20.15)

nedelja:

Celje – Kalcer Radomlje (20.15)

Domžale – Maribor (20.15)

ponedeljek:

Koper – Primorje (20.00)