Osvetljevanje tem, pomembnih za vse

Športna aktivnost in gibanje sta pomemben element vsake družbe. Ne vplivata le na boljše počutje, temveč imata tudi izjemno moč povezovanja.

Tudi podjetja zato s številnimi aktivnostmi že vrsto let spodbujajo zdrav in aktiven življenjski slog ter na različne načine ozaveščajo, kaj vse lahko posameznik stori zase in za podporo vseh okoli sebe.

Zato smo med drugim največjo slovensko zavarovalnico povprašali, kako ocenjujejo svoj prispevek k dvigovanju zavesti in ozaveščanju o pomenu duševnega zdravja športnikov. Kot pravijo, jim izkušnje z dolgoročnimi športnimi partnerstvi, ki temeljijo na zaupanju in vzajemnih prizadevanjih za doseganje ciljev, kažejo, da lahko uspešno nagovorijo teme, ki so zares pomembne za skupnosti, v katerih delujejo.

»To odraža tudi sodelovanje med Triglavom in Nogometno zvezo Slovenije. Pred leti smo s sporočilom 'Za zdravje, za zmage' skupaj začeli širšo javnost ozaveščati o pomenu skrbi za zdravje, nato je bila NZS prva organizacija, ki se je pridružila pobudi #Zavarujmoprihodnost. Istega leta smo skupaj nagovorili še prizadevanja za krepitev prepoznavnosti ženskega nogometa in žensko nogometno ligo poimenovali Liga Triglav Zdravje. Danes skupaj krepimo zavedanje o pomenu in različnih dimenzijah skrbi za duševno zdravje – nas samih, naših bližnjih in tudi širše skupnosti.«

Športniki vzorniki, vendar tudi samo ljudje

Športniki so zagotovo veliki vzorniki, vendar so tudi oni samo ljudje. In prav ta vidik, poudarjajo v Zavarovalnici Triglav, nagovarjajo s pobudo #zVamiSmo, s katero želijo nogometašem in širši javnosti pokazati, kako pomembno je poskrbeti za svoje zdravje in dobro počutje, ob čemer poudarjajo še pomen medsebojne opore. »V sklopu te pobude bomo še naprej skrbeli za ozaveščanje o pomenu duševnega zdravja za vse športnike in tudi splošno javnost opozarjali na dobro počutje in skrb za psihofizično zdravje. Prek podkastov, delavnic in aktivacij bomo delili izkušnje in strokovne vsebine, spodbujali k odkritemu pogovoru in rednemu preverjanju počutja (med športniki, navijači …).«

Duševno zdravje je pomemben del dobre psihofizične pripravljenosti posameznika. »Našim strankam in drugim so poleg različnih zavarovalno-finančnih storitev na voljo številni preventivni nasveti za krepitev (duševnega in fizičnega) zdravja na portalu Vse bo v redu in spletni strani Triglavzdravje.si. Močan poudarek namenjamo tudi aktivnostim, s katerimi lahko za svoje zdravje in dobro počutje poskrbijo zaposleni,« navajajo.

Rdeča nit sponzorskih partnerstev Skupine Triglav je, pravijo, usmerjena v spodbujanje zdravega, varnejšega in odgovornega načina življenja. Poudarek je na razvoju otroškega in mladinskega športa na lokalni ravni. Mlade nadarjene posameznike že na začetku poti podpirajo s projektom Mladi upi. Prav tako stojijo ob strani vrhunskim slovenskim športnikom in športnicam ter klubom. S trajnostno pobudo Zavarujmo prihodnost od leta 2022 širšo javnost spodbujajo k trajnostnemu ravnanju; doslej se ji je pridružilo že več kot 160 partnerjev iz sveta športa, kulture, preventive, zdravstva in gospodarstva.

Omenjena pobuda se v zadnjem času osredotoča predvsem na izzive glede financ in finančnih vlaganj, s katerimi se športniki in ostali soočajo med oziroma bodo zanje še bolj pomembni po zaključeni karieri. Številne domače in tuje raziskave kažejo, da imamo v Sloveniji na področju finančne pismenosti številne izzive. »In prav zato Skupina Triglav pod okriljem omenjene trajnostne pobude za svoje partnerje oziroma sponzorirance že drugo leto zapored po vsej Sloveniji organizira delavnice za krepitev finančnih veščin Kariera po karieri. Na Brdu pri Kranju pa bomo 7. maja ponovno organizirali dogodek Kariera po karieri, ki se ga je lani udeležilo več kot 150 partnerjev.«