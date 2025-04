Vstali sredi noči, zasedli celotno Planico in pokazali, kako se pravilno navija

Vzkliki, mahanje zastavic in transparenti slovenskih barv, hrumenje navijaških trobelj so napolnili prelepo dolino pod Poncami, ki se je za štiri dni spremenila v prizorišče največjega slovenskega športnega praznika.

Ko smo z ekipo prispeli pred Nordijski center nasproti veličastne letalnice, se je pod nami odprl razgled na množico mladih navijačev, ki so že navsezgodaj zjutraj odrinili izpred šol in zasedli najpomembnejše položaje za zagreto navijanje. Komaj so čakali, da v družbi sošolcev in učiteljic preživijo nepozaben dan s svojimi športnimi idoli, ki jih tako radi spremljajo in občudujejo zaradi poguma, srčnosti, predanosti in tudi prikupnosti. »Komaj čakamo, da dobimo kakšen avtogram,« so mahali z razglednicami, ki so kmalu postale platno za podpise najbolj vročih skakalcev.

Že ob prihodu na prizorišče je bilo čutiti njihovo nalezljivo pozitivno energijo, ki so jo še podkrepili vzkliki uradnega napovedovalca, tako da je bilo vzdušje že pred začetkom kvalifikacij neverjetno navdihujoče.

Če je v igri Planica, je zgodnje vstajanje mala malica

Planica je prestižna postaja svetovnega pokala. Odloča o zadnjih točkah v boju za skupni naslov. FOTO: Blaž Samec

Če vsak dan pred poukom težko vstajajo in tarnajo, kako so zgodnja jutra naporna, je bilo tokrat popolnoma drugače. Drug drugega so hoteli prekositi v tem, kdo je bolj zgodaj vstal. »Ob petih! Jaz pa deset čez šest. Jaz pa sredi noči,« so hiteli pripovedovat in kazat svoje transparente, ki so jih vestno pripravljali skupaj z učiteljicami. Ob tem so trobile navijaške troblje in raglje, od nekod se je prikazal še petošolec s harmoniko in velika rumena maskota Kuža Pazi Zavarovalnice Triglav, ki jo otroci obožujejo.

Učiteljica Anja Ulaga, razredničarka 5. a razreda Osnove šole Ljubečna FOTO: Blaž Samec

»Otroci so čisto iz sebe. Že od dneva, ko smo izvedeli, da gremo z Zavarovalnico Triglav na izlet v Planico, so čisto navdušeni. Ves čas se pripravljajo, izdelujejo plakate, rišejo risbice, vadijo pesmi in plešejo,« nam je povedala učiteljica Anja Ulaga, razredničarka 5. a razreda Osnove šole Ljubečna. Tako kot deset drugih razredov iz vse Slovenije so si z ustvarjalnim delom in uspešnim glasovanjem za svojega favorita prislužili izlet v Planico.

Ena od planiških trofej izpod čopiča 14-letnice

FOTO: Blaž Samec

Na finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici podeljujejo kristalni globus, ki ga prejme skupni zmagovalec svetovnega pokala v smučarskih skokih, mali kristalni globus, ki ga prejme najboljši skakalec v seštevku poletov, in planiškega orla, ki ga prejme najboljši skakalec oziroma letalec na tekmah v Planici. Poleg tega je potekalo tudi tekmovanje Planica 7, ki prinese pokal tistemu skakalcu, ki v sedmih uradnih serijah osvoji največ točk. Tokrat je bil to Domen Prevc.

Med okoli 4.000 Otroci Triglava je bilo letos skoraj 400 tistih, ki so si oglede poletov prislužili s sodelovanjem v natečaju Ustvari pokal za Planico 7. FOTO: Blaž Samec

Prejel je poseben pokal, ki ga je na natečaju Ustvari pokal za Planico 7 v organizaciji Zavarovalnice Triglav ustvarila devetošolka Zala Ban. Zmagovalni izdelek, ki ga je med 800 risbami mladih avtorjev iz vse Slovenije izbrala posebna komisija, je avtorica poimenovala Zlati (po)let. Gre za bogato okrašen podstavek s podobami planik, nad njim se vzpenja zavita skakalnica, ki se zaključi s (po)letom čaplje. Širša javnost je lahko glasovala za vse prejete risbice in avtorji desetih risbic, ki so prejele največ glasov, so dobili priložnost za ogled kvalifikacij v Planici skupaj z vsemi svojimi sošolci.

Zmagovalka natečaja Skupine Triglav Zala Ban je pokal Zmagovalni polet predala Domnu Prevcu. FOTO: Sandi Fišer

Pol stoletja doživetij, ki ostanejo v spominu za vse življenje

FOTO: Blaž Samec

Zavarovalnica Triglav z akcijo Otroci Triglava že skoraj pol stoletja spodbuja mlade k zdravemu in aktivnemu preživljanju prostega časa. V vsem tem času so v dolino pod Poncami popeljali približno 113.000 otrok, ki jim je ta dan za vedno ostal v lepem spominu.

Marica Makoter, članica uprave Zavarovalnice Triglav FOTO: Blaž Samec

»Za Zavarovalnico Triglav je akcija Otroci Triglava izredno pomembna. Že 50 let gre vsako leto z nami v Planico ogromno otrok, ki bi jim radi približali zdrav način življenja in jim omogočili, da v živo srečajo najboljše športnike, ki so jim tako velik vzor. Zame je v Planici najlepše prav v četrtek, ker otroci navijajo z dušo in telesom in prav za vse enako. Veseli smo, da smo del te zgodbe že več 60 let, in se že veselimo prihodnjih let!« je povedala Marica Makoter, članica uprave Zavarovalnice Triglav, in poudarila, da si ne predstavlja izteka letalnice brez znaka Zavarovalnice Triglav.

Četrtek, dan, ko svojo moč pokažejo najmlajši in najbolj zagrizeni navijači

FOTO: Blaž Samec

Četrtkov dan v Planici je že tradicionalno namenjen otrokom, ki Planico obiščejo v okviru akcije Otroci Triglava. Zavarovalnica Triglav je s 70 avtobusi letos v Planico pripeljala 4000 otrok iz 124 slovenskih osnovnih šol, štirih šol s prilagojenim programom, treh varstveno-delovnih centrov, dveh srednjih šol in enega invalidskega podjetja, ki so z bučnim navijanjem navdušili tudi najboljše skakalce sveta.

FOTO: Blaž Samec

Njihovo navijaško razpoloženje je bilo na vrhuncu že pred začetkom kvalifikacij, saj so bučno navijali ob vsakem skoku že med uradnim treningom. Čeprav so njihovi glavni favoriti vsi slovenski orli, pa so navdušeni čisto nad vsemi skakalci, ki se upajo spustiti po skakalnici. »Ne vem, kako si upajo skočiti tako daleč.« In kako si razlagajo njihove uspehe, v čem je skrivnost njihovih dolgih poletov? »Ker so 'najjači'. Ker tako veliko trenirajo. Ker imajo krila. Ker imajo močne noge. Ker so pogumni.«

Naši orli nikoli nas nikoli ne razočarajo, zato so si otroci tudi letos obetali skoke prek magične meje 250 metrov. Prepričani so, da bo padel tudi rekord – 260 metrov.

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

»Lepo je videti najmlajše, ki spremljajo naš šport. Upam, da s svojimi poleti navdušimo tudi kakšnega od njih, da bo enkrat na našem mestu,« je povedal slovenski skakalec Timi Zajc. Poleg njega je v finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih v četrtkovih kvalifikacijah nastopilo osem Slovencev. Ob Timiju Zajcu so slovenske barve zastopali še Lovro Kos, Anže Lanišek, Žak Mogel, Domen Prevc, Žiga Jančar, Žiga Jelar, Rok Masle in Rok Oblak.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav, d. d.