Hude obtožbe zoper LeBrona Jamesa

V zakulisju lige NBA že dalj časa krožijo govorice, da naj bi si LeBron James pomagal s prepovedanimi poživili. Na to je pred dnevi v svojem podkastu namignil tudi nekdanji košarkar Jeff Teague.

»Ko je bil LeBron pri Miamiju (med letoma 2010 in 2014), je jemal steroide. Zaradi njih si je moral vzeti premor,« je omenil 37-letni Američan, ko sta se začela njegova gosta Darren »DJ« Wells in Brandon »Bishop B Hen« Hendricks smejati. Teagueju to še zdaleč ni bilo smešno.

»Resno: LeBron je bil takrat na steroidih,« je ponovil in svojo trditev podkrepil z naslednjimi besedami: »Ali se ne spomnita, ko se je nenadoma umaknil, ker naj bi bil poškodovan? Ko so začeli v ligi NBA testirati jemanje rastnih hormonov, si je prvič vzel premor. Rekel je, da ga boli hrbet. Odsoten je bil kakšne tri tedne, vrnil pa se je vidno shujšan. Ker sem takrat igral v ligi, se tega dobro spominjam.«

LeBron James bo oktobra začel že svojo 23. sezono v ligi NBA. FOTO: Harry How/AFP

Nekaj ur po objavi podkasta je nekdanji član Atlante, Indiane, Minnesote, Bostona in Milwaukeeja preklical svojo trditev. To je bila zgolj šala, je zapisal na svojem profilu družbenega omrežja Instagram. Toda v podkastu so njegove besede zvenele povsem drugače ...

Kakorkoli že; LeBron James bo konec oktobra začel že svojo 23. sezono v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, v kateri zdaj – tako kot Luka Dončić – nosi dres moštva Los Angeles Lakers.