Rojena vladarica

Šarlota, Elizabeta I., Elizabeta II., Kleopatra, Katarina Velika, Golda Meir … Za britansko filmsko zvezdnico Helen Mirren se zdi, kot da je bila ustvarjena za vloge velikih vladaric, toda podrobnejši pogled na njeno bogato kariero pokaže, da je veliko več kot to. V več kot šestih desetletjih je ustvarila kopico markantnih vlog, in čeprav danes praznuje okroglih osemdeset let, nič ne kaže, da se namerava ustaviti.

Helen Mirren se je rodila 26. julija 1945 v Londonu kot Ilyena Lydia Vasilievna Mironov. Njeno družinsko deblo je izjemno zanimivo: njen stari oče po materini strani je bil mesar kraljice Viktorije, družina njenega očeta pa je bila del ruskega plemstva in je iz Rusije prebegnila tik pred oktobrsko revolucijo. Njegovi predniki so živeli v palačah in zasedali pomembne položaje v ruski cesarski vojski, med drugim so se borili v napoleonskih vojnah in rusko-japonski vojni, on pa se je v Londonu preživljal kot taksist.