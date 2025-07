Varnostniki pred klubom v Poreču brutalno pretepli 19-letnika z Vrhnike

Pred klubom Saint & Sinner v Poreču je v četrtek ponoči skupina varnostnikov brutalno pretepla 19-letnika iz Vrhnike, poročajo jo hrvaški mediji. Mladenič je trenutno v puljski bolnišnici s počeno lobanjo in hudimi poškodbami ušesa.

Kot za Jutarnji list, ki je objavil tudi posnetek napada, izjavila njegova mama, jih je o dogodku okoli druge ure zjutraj obvestila sinova prijateljica. »Povedala je, da so sina pred klubom pretepli varnostniki in da je ponj prišla reševalna služba,« je dejala. »Mož se je takoj odpravil v Pulj. Ko je prispel, je bil sin na nujni obravnavi. Pozneje smo izvedeli, da ima počeno lobanjo, počen bobnič, glavo in telo ima prekrito z modricami, na kolenih šive.«

Kot je povedal njen sin – izjavo je potrdil posnetek, ki ga je pridobila –, je šel iz kluba na svež zrak, ko so ga brez opozorila fizično napadli. »Povedal mi je: 'Nekdo je prišel od zadaj in me udaril. Ko sem se obrnil, je name planilo pet varnostnikov. Poskušal sem se umakniti, a so me podrli in začeli udarjati. Skakali so po mojem telesu, dokler nisem izgubil zavesti.«

Policisti so prijavo o dogodku prejeli 25. julija ob 1.25. Kot so sporočili z istrske policijske uprave, okoliščine dogodka še ugotavljajo. »Za zdaj nimamo potrditve o resnosti poškodb, saj zdravniška dokumentacija še ni prispela,« so med drugim pojasnili.

Starši poškodovanega 19-letnika so, kot je poročal Jutarnji list, že najeli odvetnika iz Reke, ki je v stiku s policijo in bolnišnico, napovedali so tudi tožbo proti klubu in napadalcem. »Na videoposnetku je jasno razvidno: poskuša oditi, oni pa ga napadejo od zadaj. Bil je popolnoma sam, z nikomer ni imel konflikta,« je še enkrat poudarila njegova mama.

Napad se je zgodil med koncertom raperjev Jala Brat in Buba Corelli. Klub o dogodku še ni podal izjave, župan Poreča Loris Peršurić pa je potrdil, da je glede incidenta v stiku s policijo, a da ne pozna podrobnosti.