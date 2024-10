Evropa lahko pozabi na zeleni prehod brez Kitajske

V središču tretje okrogle mize je strategija razogljičenja in samooskrbe – Jek 2 in obnovljivi viri energije. Koliko smo uspešni pri zamenjavi fosilnih virov z nizkoogljičnimi viri. Pred leti 80 odstotkov energije iz fosilnih virov, danes podobno. Cilj je tako velik, da je treba uporabiti vse nizkoogljične vire, ki so na voljo, tako obnovljive vire kot jedrsko energijo. Če bi zdaj že imeli Jek 2, bi bili v prednosti, meni Danijel Levičar, državni sekretar za nacionalni jedrski program v kabinetu predsednika vlade.

Obstoječ NEPN je dober, ker pove, kaj je treba delati. Vlagati v obnovljive vire, se odločiti o gradnji Jek 2 in vlagati v omrežje. Za cilji razogljičenja sicer zaostaja ves svet. Transformacija bo stala, vsaj na začetku, kar boli. Pandemija je bila tak primer, kjer je bil nujen skupen odziv, podobno je tudi z razogljičenjem, meni dr. Dejan Paravan, generalni direktor Gen energije.

Tudi v tej podalpski idili smo naredili kar nekaj napak. Vedno se najdejo nasprotniki za vse tehnologije. Za zeleni prehod potrebujemo več elektrike, opozarja dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor HSE. Za poplave je zelo pomembna lokacija, saj ima Slovenija hribe blizu morja.

Dražje bi bilo, če ne bi nič naredili, pravi Guillaume Parent, direktor in vodja Oddelka za energetiko v Diot-Siaci, ki dodaja, da nas mora skrbeti zaradi čedalje hujših posledic podnebnih sprememb. Če ne spremenimo navad in ne porabljamo manj, bodo posledice še hujše. Onesnaženje zraka povzroča milijone prezgodaj umrlih na svetu.

Dokler ni poenotenja v svetu, samo Evropa izgublja konkurenčnost. Slovenija je fatamorgana za Nemčijo po proizvodnji nizkoogljične energije. Nemški sistem ne deluje. Je ni tehnologije in ni države, ki bi lahko upravljala elektroenergetskomrežje ob visokih skokih v proizvodnji obnovljivih virov. Poleg tega lahko Evropa pozabi zeleni prehod brez Kitajske, ki proizvaja tako sončne kot vetrne elektrarne in baterije, pravi Aleksander Mervar, direktor Elesa.

Kakšno pot razogljičenja ubrati. FOTO: Voranc Vogel

Sandi Kavalič, član uprave Gen-I, je opozoril, da ni bilo prave analize skoka cen elektrike na 1000 evrov za megavatno uro. Kot ugotavlja, je bilo to zaradi proizvodnje termoelektrarn na fosilna goriva, ceno pa so zniževali obnovljivi viri. Vprašanje pa je, ali je pospešek v gradnji obnovljivih virov dovolj za prihodnost, koristni bodo vsi nizkoogljični viri.

Štokelj je povedal, da bodo črpalno hidroelektrarno Kozjak začeli graditi 2026, stala pa bo 600 milijonov evrov. V prihodnjih 20 letih bo zgrajena le ta hidroelektrarna, meni Mervar. Težava je lahko 20 kilometrov daljnovoda in njegovo umeščanje v prostor. Zato so baterije privlačne, ker ni umeščanja v prostor, ne rešujejo pa zagate s sezonskim hranjenjem energije.

Levičar je zatrdil, da je informacij za referendum o projektu Jeka 2, dovolj. Opozoril je še na to, da se bo v projektu treba zavzemati za to, da domača podjetja opravijo vsaj 40 odstotkov vrednosti projekta. Ta podjetja bodo lahko sodelovala tudi pri projektih v tujini. »Evropa bi lahko pomagala pri projektih in jih potem tudi nadzirala,« pa meni Parent.

Za zdaj imamo dovolj ljudi, ko bo projekt dobil dodaten zagon, pa bo kadrov lahko zmanjkalo, pravi dr. Dejan Paravan, generalni direktor Gen energije. Pomembne bodo prekvalifikacije, treba pa se bo ozreti tudi v tujino, sploh če bo v projektu sodelovala še katera druga država. Kadri so sicer zelo iskani, saj se tudi v Evropi dogaja jedrska renesansa.