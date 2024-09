Če država ne bo ukrepala, gre Teš v stečaj

Če država ne bo ukrepala, bo Termoelektrarna Šoštanj (Teš), z njo pa tudi Premogovnik Velenje, prihodnje leto končala v stečaju. Termodivizija HSE naj bi namreč prihodnje letu poslovala z med 150 in 200 milijoni evrov izgub, odvisno od cen elektrike, toplote in kuponov. Če bi termoelektrarna ugasnila, bo to večji problem kot za elektroenergetsko omrežej predstavljalo za ogrevanje Šaleške doline.

Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo bodo zato pripravili interventni zakon, s katerim bo Teš postal javna gospodarska družba, ki bo skrbela za ogrevanje 35.000 ljudi, gospodarstva, zavodov. Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer se je o tem že pogovarjal z župani, vodstvom HSE in Slovenskega državnega holdinga.

»S 1. januarjem je ogroženo delovanje ogrevalnega sistema v šaleški regiji, zato smo odreagirali in bomo našli rešitev. Omejiti bomo morali delovanje Premogovnika Velenje in Teš, ki bo slonelo na ogrevanju. Rešitev bo začasna in ne bo poceni, bo pa trajala, dokler se ne vzpostavi alternativni sistem ogrevanja,« je v izjavi povedal minister.

Interventni zakon bo pripravljen v dveh do treh tednih, po nujnem postopku naj bi bil sprejet najkasneje do novembra.

Država razmišlja o obdavčitvi energetskih družb.

»V tej situaciji smo zaradi preteklih odločitev politike. Ljudje v dolini ne smejo nositi posledic teh odločitev,« je še dejal minister in dodal, da bodo rešitve bolj jasne čez nekaj tednov.