Izjemna priložnost za slovenske študente: praksa v tujini

Teoretična znanja so pomembna, vendar so le del enačbe za uspeh. Prava dodana vrednost za mlade, ki se podajajo na trg dela, je kombinacija akademskih temeljev in praktičnih izkušenj, ki jih pridobijo v realnem poslovnem svetu, zlasti tudi v tujih podjetjih in industrijah.

Delo v tujini namreč študentom omogoča širjenje obzorij in vpogled v različne delovne kulture, sisteme in ne nazadnje pristope pri reševanju različnih izzivov. Mednarodne izkušnje jim pomagajo razviti prilagodljivost, samoiniciativnost in sposobnost delovanja v interdisciplinarnih in večkulturnih ekipah – lastnosti, ki jih delodajalci vse bolj cenijo. Poleg tega praktično delo študentom omogoča, da teorijo preizkusijo v praksi, pridobijo specifična strokovna znanja in se seznanijo z naprednimi tehnologijami in procesi v industriji. Mladi se v tujini srečujejo z drugačnimi poslovnimi pristopi, jeziki in navadami, kar krepi njihovo samozavest in jim daje konkurenčno prednost pri vstopu na trg dela.

Ena ključnih prednosti mednarodnih praks je tudi vzpostavljanje mreže kontaktov, ki lahko mladim odpre vrata do prvih zaposlitev ali celo dolgoročnih kariernih priložnosti.

Mednarodne prakse skupine Wietersdorfer v Avstriji, Španiji in ZDA

Tudi slovenski študenti imajo priložnost, da razširijo svoja obzorja s praksami v tujini: skupina Wietersdorfer, katere del je tudi Alpacem v Sloveniji, namreč nadaljuje svoj uspešen program praks za študente GO INTERNATIONAL. Za to poletje odpira prijave za študijske prakse v Avstriji, Španiji in ZDA, kjer lahko prvič sodelujejo tudi kandidati iz Slovenije.

Mednarodna študijska praksa bo trajala od junija do septembra 2025. Izbrani kandidati bodo pridobili vpogled v delovanje mednarodne industrijske skupine ter številne priložnosti za učenje in osebni razvoj.

Komu je namenjen program praks za študente GO INTERNATIONAL? Prijavijo se lahko študenti tehniških ali ekonomskih ved ter smeri računalništvo in znanost o materialih – od zaključenega drugega letnika študija naprej. Prakse bodo v hčerinskih podjetjih skupine Wietersdorfer v Avstriji, Španiji in ZDA. Med glavnimi nalogami, ki jih bodo opravljali izbrani študenti, so: razvoj trajnostnega programa usposabljanja pri Alpacemu v Wietersdorfu na avstrijskem Koroškem;

delo pri inovativnih projektih krožnega gospodarstva v podjetju Amiblu v Španiji;

optimizacija upravljavskih procesov s sistemom SAP v podjetju HOBAS USA. Udeležence čaka delo pri zanimivih projektih, privlačno plačilo (mesečno plačo v višini 1500 evrov neto/ustrezni ekvivalent) ter kritje stroškov potovanja in nastanitve. Vse to so razlogi, zakaj so prakse, kot je GO INTERNATIONAL, izjemna priložnost za študente, ki želijo več kot zgolj diplomo – želijo izstopati, se učiti od najboljših in si ustvariti trdne temelje za uspešno poklicno pot. Potrebujete več informacij? Preverite na spletni strani skupine Wietersdorfer, kjer se lahko tudi prijavite. Pohitite, prijave so možne do 9. marca 2025.

»GO INTERNATIONAL ni le praksa, temveč tudi priložnost za študente, da pridobijo dragocene delovne izkušnje v globalno delujočem podjetju in hkrati razvijejo medkulturne kompetence,« pojasnjuje Michael Junghans, generalni direktor skupine Wietersdorfer.

O skupini Wietersdorfer

Skupina Wietersdorfer (WIG Wietersdorfer Holding GmbH) s sedežem v Celovcu je industrijsko podjetje, dejavno v gradbeni in cevni industriji. Njegova poslovna področja vključujejo cement, beton, apno, industrijske minerale, GFK in termoplastične cevne sisteme. S svojimi hčerinskimi podjetji Alpacem, InterCal, Amiblu, Hobas, O-tek, Poloplast in Calcit je v 47 državah. Skupina zaposluje 3600 ljudi in deluje na 101 proizvodni in prodajni lokaciji po svetu. V letu 2023 je skupaj s pridruženimi podjetji dosegla prihodek v višini 1,071 milijarde evrov. Podjetje sta leta 1893 ustanovila Philipp in Gottlieb Knoch in je še danes v 100-odstotni lasti družine.

