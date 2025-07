Tadej Pogačar: Tour se je odpeljal na novo raven

Za Kadena Grovesa (Alpecin Deceuninck) je bila 20. etapa Toura od Nantue do Pontarlierja preizkušnja, ki je ne bo pozabil nikoli. Ta 26-letni avstralski šprinter si je s pobegom po razmočenih cestah Jurskega pogorja presenetljivo prikolesaril prvo zmago na dirki po Franciji. Za večino karavane pa je bilo to predvsem odštevanje kilometrov do jutrišnjega zadnjega dejanja v Parizu. Tudi za Tadeja Pogačarja (UAE), ki ga bodo na Elizejskih poljanah še četrtič okronali za kralja velike pentlje.

Številne ekip so si predzadnji dan dirke želele v pobeg poslati svoje kolesarje in se od Toura posloviti z vsaj eno etapno zmago. Med njimi je bila tudi zasedba Bahrain Victorious Mateja Mohoriča, ki pa tokrat ni imel dovolj moči. Brez njega so se odpeljali ubežniki, katerih usodo je krojil tudi dež in mokre ceste, na katerih smo spet videli številne padce. Upati je, da so bili zadnji na letošnjem Touru.

Results powered by FirstCycling.com

Uspešno se jim je izognil Groves, ki je odločilni napad sprožil 15 kilometrov pred ciljem. Ekipi Alpecin Deceuninck je prikolesaril tretjo etapno zmago na letošnjem Touru, potem ko sta uvodni preizkušnji dirke dobila Jasper Philipsen in Mathieu van der Poel. Sam pa se je vpisal v elitno družbo kolesarjev, ki so na vseh tritedenskih dirkah dobili vsaj eno etapo.

Tudi tokrat na vso moč

Za glavnino, ki je za njim zaostala dobrih sedem minut, pa po Pogačarjevih besedah to ni bil lahek dan. »Vsako leto govorimo, da je to najtežji Tour, najtežja dirka, kar smo jih kdaj odpeljali. Iskreno vam povem, da se je letošnji Tour odpeljal na neko novo raven. Morda je bil le en dan, ko smo dirkali malo manj intenzivno. Če pogledate podatke izmerjene moči kolesarjev čez ves Tour, boste videli, da je bil izjemno zahteven. Tudi danes smo šli na vso moč skorajda od štarta do cilja. Čeprav je bil eden od najtežjih Tourov, sem v njem užival, ker sem imel dobre noge in sem bil dobro pripravljen. Veselim se že zadnjega dneva,« je na novinarski konferenci povedal Pogačar, ki je obdržal prednost 4:24 pred Jonasom Vingegaardom (Visma Lease a Bike). Primož Roglič (Red Bull Bora Hasgrohe) je obdržal 8. mesto v skupnem seštevku, 25:30 za rumeno majico.

Šprinter Kaden Groves je presenetil s samostojnim pobegom. FOTO: Loic Venance/AFP

Kolesarje sicer tokrat ne čaka običajna parada zmagovalcev na Elizejskih poljanah. Trem običajnim 6,8 kilometrskim krogom po Elizejskih poljanah bodo sledili še trije podaljšani krogi čez Montmartre, dolgi 16,7 kilometra. Trikratni tlakovani vzpon na Sacré-Cœur (1,1 km, 5,9 %), ki je bil del lanske olimpijske trase, bo vsekakor popestril dogajanje. Karavana se bo nanj zadnjič povzpela 6,1 kilometra pred ciljem in vprašanje je, ali bo Pogačar poskušal izkoristiti morda edinstveno priložnost za prestižno zmago v rumeni majici v mestu luči.

»Nič nočem govoriti o končni zmagi, ostati hočem osredotočen še jutri in se s celo ekipo pripeljati čez ciljno črto. Imamo sicer dobro zasedbo za tako traso, ki pa vendarle ni klasična dirka. Na njej bi se lahko izkazala tudi Nils Polit in Jhonatan Narvaez, bomo videli, kako se bomo lotili zadnje etape,« je Pogačar nakazal, da bi lahko zadnji dan dirke priložnost za vrhunski dosežek dobil še kateri od njegovih pomočnikov. Ne nazadnje je Tim Wellens, ki je bil tudi tokrat med ubežniki, dobil 15. etapo.

O Vuelti s hladno glavo

Kljub utrujenosti pa Pogačar, kot kaže, po Touru ne bo dolgo zdržal brez kolesa. »Ne vem natanko, kako bo letos, a v ponedeljek potujem domov, v torek pa bom najverjetneje že na kolesu. Če se bom dobro počutil, bom sedel na kolo, se ustavil na kavi in užival v domačem poletju,« je povedal 26-letnik s Klanca pri Komendi, ki se še ni odločil o prihodnjih izzivih.

Profil 21. etape Toura. INFOGRAFIKA: Delo

V načrtih je imel nastop na dirki po Španiji, ki se bo začela 23. avgusta v Torinu, a je po izjemno napornem Touru vprašljiv. »Kot sem že dejal, se bomo nekaj dni po Touru, ko bo vse mirno in bodo glave čiste, odločili o naslednjih dirkah. Težko se bo odločiti, rad bi šel na Vuelto, vsako leto grem na Tour in rad bi enkrat nastopil tudi na Vuelti,« je še povedal Pogačar, ki je lani dobil svoj prvi Giro, jutri pa bo četrtič zmagovalec Toura. V njegovi zbirki manjka le še tritedenska preizkušnja po Iberskem polotoku, na kateri je nastopil le leta 2019, v svoji krstni sezoni med profesionalci in zasedel 3. mesto.