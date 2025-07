Robert Lewandowski: Rashford je igralec z ogromnim talentom, Yamal ni več otrok

Robert Lewandowski si je po prvem treningu Barcelone na Japonskem, kjer imajo Katalonci del priprav za novo sezono, vzel čas za pogovor z mediji. Izkušeni poljski napadalec je govoril o svojih osebnih in moštvenih ciljih, svoji prihodnosti in pohvalil tudi okrepitev iz Anglije Marcusa Rashforda in Lamina Yamala.

»Mislim, da je za nas in zame pomembno, kam želimo iti in koliko naslovov želimo osvojiti. Pomagam lahko z goli in s svojimi predstavami. Lahko izboljšamo vse, kar smo naredili v minuli sezoni. Boljši smo lahko zaradi več izkušenj. Imeli smo obdobje, ko nismo igrali popolno, saj imamo mlado moštvo,« delil svoj pogled o moštveni podobi. Pri Barceloni je že četrto sezono. »Ne vem, ali bo to zadnje leto moje pogodbe. Miren sem. Ni pomembno, kaj se bo zgodilo na koncu sezone, temveč, kaj se bo zgodilo to sezono, kaj lahko naredim. Pomembno je, kaj je v mojem srcu in v moji glavi,« se še ni opredelil o tem, ali bo 36-letni ostrostrelec kariero potegnil še za sezono, dve.

Robert Lewandowski je prepričan, da bo Lamine Yamal vsako leto boljši. FOTO: Juan Medina/Reuters

Po naslovu španskega prvaka je za Barcelono velik izziv osvojitev lige prvakov. »Veliko dejavnikov odloča, kot so poškodbe ... Pot je zelo dolga in moramo se osredotočiti na naslednjo tekmo, ne na finale. Kar moramo storiti, je, da smo boljši na igrišču. Vemo, v katero smer želimo iti,« razmišlja najboljši strelec Barcelone po vodilu korak za korakom. Ni skrival zadovoljstva, ker se je na Camp Nou preselil angleški zvezdnik Marcus Rashford.

Marcus Rashford je po okusu Roberta Lewandowskega. FOTO: Josep Lago/AFP

»Je igralec z ogromnim talentom. Lahko nam pomaga in lahko igra na različnih položajih,« v nekdanjem asu Manchester Uniteda vidi dodano vrednost za moštvo, v katerem se bo, kot nekoč pri Lionelu Messiju, vse vrtelo okoli Lamina Yamala. »Ni več tako otrok, čeprav je star komaj 18 let. Ni le dober igralec, ampak tudi dober otrok. Imava stik tudi izven igrišča. Prepričan sem, da lahko še vedno igra bolje kot lani, saj je leto starejši. Vsako leto lahko igra bolje,« upa Poljak, da se bo Messijev naslednik znal kosati s pritiski in pričakovanji vseh nogometnih navdušencev. Lewandowski je v treh sezonah za Barcelono v »La ligi« zabil 69 golov, največ, 27, prav v minuli, v kateri je zaostal le za prvim strelcem (31 golov) in Realovim tekmecem Kylianom Mbappejem.