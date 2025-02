Zadnja priložnost za nakup sanjske novogradnje na top lokacijah

V Sloveniji je še posebej izrazito povpraševanje v Ljubljani in obalnih mestih, medtem ko Hrvaška privlači kupce z obalnimi območji, kot sta Opatija in Ičići. Iskanje idealne nepremičnine zahteva skrbno načrtovanje in raziskovanje. V tem procesu je ključna pomoč strokovnjakov, ki lahko zagotovijo, da bo nakup varen in zadovoljiv. Stoja Trade je specializirana agencija, ki pomaga pri iskanju sanjske nepremičnine ali investicije. Njihova ekipa strokovnjakov ponuja celovite storitve, od svetovanja pri izbiri nepremičnine do zaključka nakupa.

Stoja Trade ima na voljo še nekaj stanovanj v že zaključenih projektih, kot je Devana Park II, kjer lahko brez čakanja postanete lastnik vrhunske nepremičnine. Za tiste, ki načrtujejo prihodnost, pa so v prodaji še zadnje enote v projektih Rezidence Murva, Nica Nova Gorica in Majske poljane – Pinija, ki ponujajo odlično dolgoročno vrednost.

Oglejte si ponudbo Stoja Trade in odkrijte nepremičnino, ki vam bo najbolj ustrezala:

VSELJIVO TAKOJ: Devana Park II – soseska ob vznožju Golovca

Projektje ob vznožju Golovca in ponuja stanovanja različnih velikosti, od garsonjer do velikih terasnih štirisobnih stanovanj. Skoraj vsa stanovanja imajo zunanjo površino, bodisi atrij, ložo ali teraso, ter pripadajoča parkirna mesta v podzemni garaži. Soseska je moderno zasnovana z veliko zelenih površin, kar omogoča prijetno bivanje v bližini narave. Lokacija je izjemno ugodna, saj je središče Ljubljane dosegljivo peš ali s kolesom v približno 15 minutah.

Gradnja se zaključuje, tudi stanovanja so že skoraj vsa prodana.

Skupaj: 95 stanovanj.

Vseljivo: takoj.

Majske poljane – Pinija: čakata vas še dve dupleks stanovanji

Projektje v Novi Gorici in vključuje stanovanja, poslovne apartmaje in poslovne prostore različnih velikosti. Stanovanja imajo funkcionalne razporeditve in dostop do zunanjih površin, kot so lože in balkoni. Na strehi poslovnega dela bo vrt za vse stanovalce. Lokacija v središču Nove Gorice omogoča odličen dostop do infrastrukture, kot so trgovine, šole, zdravstveni dom in športni objekti. Nova Gorica tik ob Italiji ima številne možnosti za aktivnosti na prostem.

Skupaj: 72 stanovanj, na voljo sta še dve dupleks stanovanji

Okvirna predvidena izhodiščna cena: okrog 3.000,00 EUR/m2 neto površine

Okvirne velikosti: od 35,13 do 154,39 m2

Rezidence Murva: rezervirajte takoj, na voljo še dve stanovanji

Želite uživati v svojem koščku raja med morjem in mestom? Rezidence Murva so stanovanjski projekt v osrčju slovenske Istre, v vasi Šmarje nad Koprom. Gradnja poteka po načrtu, vselitev je predvidena poleti 2025. Na voljo so različne velikosti stanovanj in poslovnih prostorov, prodanih je že 42 stanovanj. Lokacija omogoča enostaven dostop do Italije in Hrvaške, kar je dodatna prednost za potencialne kupce. Stanovanjski bloki in vile so zgrajeni v kraškem slogu s kamnitim ovojem, kar jim daje privlačen videz in trajnostni značaj.

Na voljo sta še zadnji dve stanovanji.

Skupaj: 44 stanovanj velikosti od 37,60 do 87 m2 (42 jih je že prodanih), 16 vrstnih hiš in štirje poslovni prostori.

Vseljivo: poleti 2025

IZJEMNA PRILOŽNOST: Nica Nova Gorica – začetek gradnje in prodaje

Poslovno-stanovanjski kompleks Nica je primeren za vse, ki iščejo sodobna stanovanja z dostopom do narave in urbanih središč, idealna je za mlade družine, posameznike, pare ali starejše, ki cenijo udobje in kakovost bivanja. Kompleks v središču Nove Gorice ob Rejčevi ulici je v fazi pridobivanja pravnomočnega gradbenega dovoljenja, potem pa bodo kmalu sprejeti tudi splošni pogoji prodaje. Kompleks, ki je zasnovan kot stolpič, bo zgrajen predvidoma do konca leta 2028. V njem bo 70 različnih enot, vse od stanovanjskih in poslovnih enot, velikih od 31 do 71 kvadratnih metrov, do pritličnih poslovnih prostorov. Nekatere enote bodo imele večje terase, druge pa lože oziroma balkone. Mesto bo v prihodnje še posebej privlačno, saj je letos Nova Gorica tudi evropska prestolnica kulture.

Zaključek gradnje: konec leta 2027

Sanjski projekti v Sloveniji in na Hrvaškem, ki jih ne smete spregledati:

Raznoliki nepremičninski projekti, ki se izvajajo v urbanih in podeželskih območjih, zagotavljajo širok spekter možnosti za kupce in investitorje. Med posebej zanimivimi projekti Stoja Trade pri nas izstopajoljubljanska soseskain sanjska vilav Portorožu, na Hrvaškem pa se v Ičićih pri Opatiji pripravljajo na gradnjo dveh luksuznih vil

S temi projekti Stoja Trade ponuja široko paleto nepremičnin, ki ustrezajo različnim potrebam in željam kupcev, od prestižnih apartmajev v mestih do mirnih počitniških hiš.

Projekt Škofja Loka: napoved gradnje na mirni lokaciji

Lokacija: Škofja Loka, Partizanska ulica

Novogradnja: dva stanovanjska bloka s 60 stanovanji

Predviden zaključek gradnje je načrtovan v naslednjih nekaj letih. Potencialne stranke trenutno obveščajo o projektu. Uradna prodaja in nakup bosta mogoča, ko bo investitor pridobil splošne pogoje prodaje.

Predstavitev projekta: https://www.stoja-trade.si/projekt/projekt-skofja-loka

Pod hribom: izjemno zaželena lokacija

Lokacija: Ljubljana, Koseze

Novogradnja: 111 stanovanj različnih velikosti v sedmih večstanovanjskih objektih

Potencialne stranke trenutno obveščajo o projektu. Uradna prodaja in nakup bosta mogoča, ko bo investitor pridobil splošne pogoje prodaje.

Predstavitev projekta: https://www.stoja-trade.si/projekt/pod-hribom

Lokacija: Opatija, Ičići

Novogradnja: dve luksuzni vili, v vsaki tri luksuzna stanovanja in dva moderna apartmaja

Potencialne stranke trenutno obveščajo o projektu. Uradna prodaja in nakup bosta mogoča, ko bo investitor pridobil splošne pogoje prodaje.

Predstavitev projekta: https://www.stoja-trade.si/projekt/vile-icici

Vila Olea: edinstvena priložnost za sanjski dom v srcu Portoroža

​Lokacija: Portorož, Cvetna ulica

Novogradnja: tri stanovanja v sanjski vili

Zaključek gradnje je načrtovan v začetku leta 2026.

Predstavitev projekta: https://www.stoja-trade.si/projekt/vila-olea

Ne zamudite teh priložnosti! Oglejte si tudi bogato ponudbo rabljenih nepremičnin agencije Stoja Trade. Še danes kontaktirajte agencijo Stoja Trade.

Vaš partner pri iskanju sanjske nepremičnine

Stoja Trade se ponaša z bogatimi izkušnjami in strokovnim znanjem na nepremičninskem trgu, kar jim omogoča, da strankam ponudijo celovito podporo pri iskanju in nakupu nepremičnine.

Njihovi strokovnjaki so vedno na voljo za odgovore na vprašanja, reševanje morebitnih težav in zagotavljanje, da so stranke popolnoma zadovoljne s svojo izbiro.

Ponudba Stoja Trade vključuje stanovanja, hiše, prestižna stanovanja, poslovne prostore in investicijske projekte. S svojo strokovnostjo in predanostjo zagotavljajo, da stranke najdejo svojo sanjsko nepremičnino, ki ustreza njihovim potrebam in željam.

KONTAKT Zoran Đukić, direktor T: +386 1 28 00 860 M: + 386 41 652 141 E: zoran@stoja-trade.si

