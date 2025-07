Strah, sram, bolečine, negotov nasmeh, omejitve pri uživanju hrane, težave pri govoru in izguba samozavesti. Vse to so posledice, ki jih vsak dan občutijo posamezniki, prizadeti zaradi brezzobosti.

Manjkajoči zobje močno vplivajo na kakovost življenja, vsakodnevne navade, družabne obveznosti in celo na duševno počutje. Pogosto so posledica parodontoze - tihe bolezni, ki postopoma uničuje podporna tkiva zob. Na srečo ni treba, da je tako. Sodobna zobozdravstvena medicina danes ponuja izjemno učinkovite rešitve, ki temeljijo na individualiziranem pristopu, najbolj inovativni tehnologiji, strokovnosti in najnovejših dognanjih regenerativne medicine.

Pogost vzrok za izgubo zob je parodontalna bolezen, kronična okužba, ki postopoma uničuje podporna tkiva zob. Ker v začetnih fazah pogosto poteka brez bolečin, jo je takrat težko prepoznati. Pomembni znaki so krvavenje dlesni, umik dlesni in majavi zobje. Zato je pravočasno odkritje ključno za ohranitev zob ali uspešno nadaljnje zdravljenje. Za specialistično diagnostiko in učinkovito obravnavo parodontalne bolezni se naročite na pregled v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA in naredite prvi korak k zdravemu nasmehu.

Klinika, kjer so združili različne svetovno priznane pristope

»Danes ni več pacienta, ki mu ne bi mogli pomagati,« zatrjuje dr. Zdenko Trampuš iz priznane klinike Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu. V 30-letni karieri je namreč ves čas proučeval različne možnosti za reševanje najbolj težavnih primerov brezzobosti, iskal najnovejše pristope in tehnologije, ki bi pacientom na kar najbolj prijazen, varen in učinkovit način vrnili nasmeh in zobe, ki bodo lepi, trdni in funkcionalni.

V svoji kliniki, ki je poznana daleč po svetu, je tako vpeljal različne revolucionarne implantološke metode, ki učinkovito nadomestijo izgubljene zobe, hkrati pa iskal še dodatne storitve, s katerimi bi oblikovali edinstveno ponudbo, ki zagotavlja individualen pristop in dolgoročno uspešen rezultat.

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA imajo na voljo različne zelo napredne implantološke rešitve, s katerimi lahko pacientom ponudijo individualne storitve, ki bodo zanje optimalne. Poleg izjemnih vsadkov All-on-4 gre za napredne rešitve, kot so zigomatični, pterigoidni in subperiostalni implantat.

Spoznajte eno od neverjetnih zgodb pacientov dr. Trampuša:

All-on-4: ko fiksni zobje pomenijo nov začetek

Za mnoge paciente, ki imajo težave z brezzobostjo, je metoda All-on-4 z razlogom postala zlati standard. Gre za vrhunsko implantološko rešitev, pri kateri se na štiri implantate v čeljusti namesti celoten niz fiksnih zob. S štirimi implantati, ki nosijo celotno fiksno protezo, pacientu povrnejo osnovne funkcije in videz zob. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA je ta postopek tehnološko dovršen in poteka s pomočjo digitalnega načrtovanja, individualno oblikovanih rešitev in v popolnem udobju in varnosti analgosedacije, pri kateri pacient med posegom mirno spi.Takšen pristop je v Ortoimplant DENTAL SPA standard pri zahtevnejših posegih in pomembno prispeva k pozitivni izkušnji zdravljenja.

Rehabilitacija z All-on-4 je res hitra in pacienti kmalu občutijo spremembo. Spet se lahko sproščeno pogovarjajo in smejejo ali preprosto ugriznejo v jabolko. To je občutek, ki je za mnoge zadovoljne paciente dr. Trampuša resnično neprecenljiv. Vpliv novega nasmeha sega globlje kot le do videza, saj marsikomu povrne moč, sproščenost in občutek osebne varnosti.

Zdrav nasmeh pomeni več kot le estetiko – vrača samozavest, veselje do prehranjevanja in sproščen stik z okolico. FOTO: Blaž Samec

Kaj pa, če ni dovolj kosti?

Mnogi pacienti so pri drugih zobozdravnikih že slišali besede, kot so »žal nimate dovolj kosti za implantate«. To še zdaleč ne pomeni, da ni več upanja. Napredne rešitve, ki jih izvajajo v kliniki, omogočajo uspešno terapijo tudi v najzahtevnejših primerih. Ena od njih so zigomatični vsadki, ki se ne namestijo v čeljustno kost, temveč v ličnico. Z dolžino do 60 milimetrov in visoko stabilnostjo ti vsadki omogočajo učinkovito rešitev tudi pri pomanjkanju kosti v zgornji čeljusti, pri čemer dodatni posegi, kot sta dvig sinusa ali presaditev kosti, niso potrebni.

V nekaterih primerih se uporabljajo tudi pterigoidni implantati, ki jih namestijo v zadnji del zgornje čeljusti. Tam izkoristijo preostanek kostne mase v pterigomaksilarnem predelu in se tako izognejo invazivni kostni regeneraciji. Ta tehnika zagotavlja dodatno stabilnost pri kompleksnih zobnih rehabilitacijah. Za paciente z močno zmanjšano kostno gostoto je na voljo še ena izjemno napredna rešitev – individualno oblikovani subperiostalni implantati. Ti se z uporabo 3D-tehnologije natančno prilagodijo obliki pacientove čeljusti.

Vse te metode skupaj potrjujejo, da pri Kliniki Ortoimplant DENTAL SPA za vsakega pacienta obstaja rešitev, ne glede na zahtevnost primera.

Izkušnje, znanje in zaupanje v varnih rokah

Dr. Zdenko Trampuš z ekipo pri vsakem pacientu stremi k popolni funkcionalnosti in estetiki nasmeha. FOTO: Črt Piksi

Celostni pristop v okviru ekskluzivnega protokola Dental SPA

Vse implantološke posege v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vodi dr. Zdenko Trampuš, DDS, priznani implantolog z več kot 30-letnimi kliničnimi izkušnjami . Njegovo znanje, občutek za človeka in sposobnost najti rešitev tudi tam, kjer drugi obupajo, so razlog, da mu zaupajo pacienti iz celotne regije in širše. S kombinacijo najnaprednejše tehnologije in osebnega pristopa klinika ustvarja okolje, kjer se pacienti počutijo varne, slišne in spoštovane.

FOTO: SMT Dent

Posebnost klinike Ortoimplant DENTAL SPA je celovit terapevtski koncept Dental SPA . V njem pacienti niso obravnavani zgolj kot zobozdravstveni primeri, temveč kot posamezniki z edinstvenimi življenjskimi zgodbami in potrebami. Želja ustanovitelja, dr. Zdenka Trampuša, je bila, da ljudje iz ordinacije ne odidejo le z novim nasmehom, temveč tudi z občutkom sproščenosti in zaupanja.

Pred vsakim kirurškim posegom proces zdravljenja steče z nežno terapevtsko limfno drenažo, ki spodbuja krvni obtok in pripravi telo na poseg. Že ta uvodni korak pomirja in sprošča. Kirurške posege lahko izvedejo v analgosedaciji, ki pacientom omogoča popolno sproščenost brez občutka bolečine.

Po operaciji nadaljujejo zdravljenje s podpornimi metodami, kot so intravenska terapija s prehranskimi dopolnili, ozonoterapija, ki s pomočjo kisika uničuje bakterije in spodbuja imunski sistem, ter magnetoterapija, ki prispeva k hitrejši regeneraciji. Takšna podpora telesu pomembno skrajša čas okrevanja in zmanjša tveganje za zaplete.

Najmodernejši dodatek protokolu je hiperbarična kisikova terapija (HBOT), ki jo izvajajo v sodelovanju s kliniko OxiVita iz Zagreba. Pacienti med terapijo dihajo čisti kisik pod povišanim tlakom v hiperbarični komori. Rezultat je znanstveno potrjeno pospešeno celjenje tkiv, občutno zmanjšanje bolečin, oteklin in vnetij ter dolgoročno izboljšana uspešnost implantatov.

Z vključitvijo HBOT se koncept Dental SPA razvije v celosten sistem, ki presega klasično implantologijo. Pacienti tako odidejo domov ne le z novimi zobmi, ampak tudi z občutkom, da je bilo zanje poskrbljeno v celoti.

Zakaj Ortoimplant DENTAL SPA? Celostni pristop k pacientu (zdravje, počutje, hitrejše celjenje)

Uporaba najnaprednejših tehnologij (3D-tisk, digitalni skenerji)

Implantološke rešitve tudi za najzahtevnejše primere brezzobosti (All-on-4, zigomatični, transnazalni, pterigoidni in individualno izdelani subperiostalni vsadki)

Mednarodno priznana ekipa z osebnim pristopom

z osebnim pristopom Sinergija dolgoletnih izkušenj in sodobne strokovne odličnosti

Podpora pri celostnem pooperativnem okrevanju (DENTAL SPA protokol) Ortoimplant DENTAL SPA ni običajna klinika. V njej se skriva zgodba o predanosti, strokovnosti in družinskih vezeh, ki dajejo poklicu še dodaten pomen. In prav zato pacienti z vsega sveta tukaj ne iščejo le lepšega nasmeha, temveč tudi občutek zaupanja, varnosti in topline. Postanite del zadovoljne druščine pacientov klinike Ortoimplant DENTAL SPA. Prijavite se na prvi specialistično-diagnostični pregled. Prepustite se strokovnosti, izkušnjam in skrbi, ki si jo zaslužite. Rezervirajte svoj termin specialistično-diagnostični pregled na številki +385 994803700 ali pa izpolnite obrazec za stik na uradnem spletnem mestu klinike. Obiščite jih tudi na Facebooku ali Instagramu.

