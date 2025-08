V nadaljevanju preberite:

Na vrhuncu gorniške sezone je na višku tudi razburjenje gornikov zaradi prometnega režima v Vratih. Občina Kranjska Gora namreč že drugo leto z zapornico in parkirnino 20 evrov na dan in štiri evre na uro omejuje vstop obiskovalcem v dolino Vrat pod našo najvišjo goro in Triglavsko severno steno. Novi prometni režim ni le drag, ampak tudi neučinkovit.