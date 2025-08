Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!!

Vam je dovolj vročega mestnega asfalta in dolgočasne vsakodnevne rutine? Dolgotrajno načrtovanje ni potrebno – Crikveniška riviera je popolna izbira za spontani, »last minute« pobeg na morje! Ne glede na to, ali ste v Zagrebu, Ljubljani ali okolici, do kristalno čistega morja prispete že v nekaj urah vožnje.

Ko si zaželite oddiha, je Crikveniška riviera le korak stran!

Crikveniška riviera je idealna destinacija za vse, ki si želijo hiter, spontan in preprost pobeg na obalo. Je le nekaj ur vožnje od Zagreba, Ljubljane, Varaždina, Maribora in drugih mest v regiji. Ne glede na to, ali se za pot odločite zjutraj ali dan prej, vas tukaj pričakajo čisto morje, vonj borovcev in prepoznavna mediteranska atmosfera. Crikvenica, Dramalj, Jadranovo in Selce ponujajo vse za brezskrben »last minute« oddih – brez stresa in brez napornega načrtovanja. Več kot stoletje tradicije gostoljubnosti, naravne lepote, bližina in preprost dostop uvrščajo Crikveniško riviero med top destinacije za oddih. Odhod zjutraj, že popoldne pa osvežujoč skok v morje!

Hoteli in kampi Jadran – za družinske poletne spomine

Ko otroci pozabijo na ekrane, vi pa končno na skrbi, je jasno, da ste našli popolno mesto za poletne počitnice. V hotelu Katarina v Selcu je vsak detajl zasnovan za brezskrben družinski dopust: veliki zunanji bazeni z morsko vodo, prilagojeni otrokom, animacijski program, ki otroke zabava ure in ure, ter moderno zasnovan velneški center za vaše umirjene trenutke. Prostorne sobe, bližina plaže, pogled na morje in raznolika samopostrežna ponudba bodo vaš oddih naredili še popolnejši.

Če iščete namestitev v zadnjem trenutku, ki je cenovno ugodna, sproščujoča in na odlični lokaciji, sta Hotel Slaven in Paviljoni Slaven v Selcu idealna izbira. Sta v središču mesta, tik ob priljubljeni plaži, in ponujata vse, kar potrebujete za sproščujoče počitnice. Idealna sta za družine, ki želijo imeti vse na dosegu roke, od morja do restavracij in sprehajališč, pa tudi za mlade, ki želijo preživeti dneve na plaži in večere v živahnem vzdušju Selca. Z obroki po sistemu samopostrežbe, pri čemer je pijača vključena v ceno, je bivanje tukaj preprosto, brezskrbno in popolnoma prilagojeno vašemu ritmu.

Za pare – spontano in romantično

Če iščete romantičen oddih v dvoje in želite biti v središču dogajanja, je Heritage Hotel Stypia prava izbira. Nedavno prenovljen je Heritage Hotel Stypia ohranil čar stare Crikvenice, ki zdaj zasije v sodobni podobi. V stavbi kulturne dediščine, tik ob plaži in mestni promenadi, ponuja popolno izhodišče za pare, ki želijo Crikvenico raziskati skozi arhitekturo, romantične sprehode in vrhunske kulinarične užitke. Heritage Hotel Stypia je prijazen tudi do hišnih ljubljenčkov, zato lahko brez skrbi uživa z vami tudi vaš štirinožni spremljevalec!

Za mlade, ki iščejo sonce, glasbo in družbo

Za vse, ki si ne predstavljajo dopusta med štirimi stenami pod klimo, temveč ob ritmih glasbe, osvežilni pijači v beach baru in v dobri družbi, Holiday Resort Kačjak ponuja prav to! Je tik nad kultno plažo Kačjak, znano po dnevnih zabavah, DJ večerih in morski kulinariki, zato je to letovišče popolna izbira za mlade in ljubitelje aktivnosti na prostem. Za tiste, ki iščejo hitro rešitev za oddih, Holiday Resort Kačjak ponuja preprostost, sonce in ritem poletja na prostem!

Če želite biti tik ob morju in hkrati v središču poletnega dogajanja, je Hotel Kaštel pravo mesto za vas. Je ob sprehajalni poti in mestni plaži ter je idealen za goste, ki ne želijo preživljati dopusta v zaprtih prostorih, temveč aktivno, na plaži, na sprehodu ali skozi raziskovanje mesta. Hotel je prijazen do hišnih ljubljenčkov in je v bližini znane plaže Monty’s Dog Beach, kar je odlična izbira za lastnike psov, ki si želijo brezskrben in dinamičen poletni oddih s svojim ljubljenčkom.

Crikveniška riviera vas čaka – hitro dostopna in pripravljena za vaš spontani pobeg na morje. Hoteli in kampi Jadran ponujajo idealno nastanitev za oddih v vašem ritmu. Vse informacije o nastanitvah, aktualnih ponudbah in rezervacijah so na voljo na uradni spletni strani: www.jadran-crikvenica.hr

Naročnik oglasne vsebine so Jadran Hoteli & Kampovi, Jadran d.d.