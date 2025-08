Nove tehnologije za več pretoka in manj izgub elektrike

Sistemskemu operaterju prenosnega električnega omrežja v Sloveniji, Elesu, bo Kolektor Igin namesto prečnega transformatorja, ki omogoča regulacijo prenosne moči voda s spreminjanjem faznega kota, dobavil in postavil statični sinhronski serijski kompenzator (SSSC – Static Synchronous Series Compensator). Ta omogoča regulacijo prenosne moči voda s spreminjanjem impedance voda. Nameščena bo na daljnovodu proti Avstriji, ki je eden izmed najbolj obremenjenih.

»SSSC deluje kot izvor napetosti, vezan v serijo tokokroga. Ta napetostni izvor zmore injicirati v posamezne faze tokokroga napetost, ki je glede na tok lahko induktivnega ali kapacitivnega karakterja. Velikost napetosti se regulira in je neodvisna od velikosti toka v vodu. Posledica spreminjanja reaktance daljnovoda pa se kaže kot ventil, s katerim je mogoče regulirati pretok moči skozi priključeni daljnovod. Naprava bo postavljena v RTP Podlog na mednarodnem daljnovodu proti Avstriji,« je pojasnil Tone Sirk, tehnični direktor v podjetju Kolektor Igin, in dodal, da je projekt ocenjen na 40 milijonov evrov.

Statični sinhronski serijski kompenzator (SSSC) bo prva naprava te vrste v slovenskem omrežju, poudarja Tone Sirk, tehnični direktor v Kolektorju Igin. FOTO: Matej Družnik /Delo

V Kolektorju Igin pravijo, da bo treba delati hitro, saj je rok za dokončanje projekta le dve leti. V tem času je napravo treba dobaviti, vgraditi in zagnati.

»Takšne naprave se uporabljajo za nadzor različnih parametrov omrežja, kot so impedanca, prenosna zmogljivost, zanesljivost, fleksibilnost sistema in dodatne zaščitne funkcionalnosti, kar zelo koristi upravljavcem sistemov, zlasti ob prodoru novih zelenih tehnologij, ki so že po naravi dinamične in nestabilne. Pojavi se, denimo, oblak, ko se proizvodnja iz sončnih elektrarn v trenutku ustavi, ob soncu pa energija ponovno takoj pride v sistem. Enako nestabilnost imamo tudi pri proizvodnji električne energije iz vetra, ki je precej nestabilen vir. To za upravljavce prenosnega in distribucijskega omrežja predstavlja dodatne izzive, postavitev teh naprav pa omogoča stabilnejše in varnejše obratovanje,« pojasnjuje Sirk.

Nova tehnologija

Eles je že pred leti postavil prečni transformator v Divači. Nova naprava ima zelo podobno funkcijo, le tehnologija je drugačna. Prečni transformator je analogna tehnologija, SSSC pa je polprevodniška tehnologija. Ta tehnologija ima določene prednosti, denimo okoljske, manjše izgube, omogoča pa tudi hitrejšo in boljšo regulacijo kot pri prečnem transformatorju. Glavni pogodbeni partner v projektu je podjetje Kolektor Igin, dobavitelj tehnološke opreme pa je ameriško podjetje SmartWires, ki je eno redkih ponudnikov take tehnologije na svetovnem trgu.

»Z Elesom že sodelujemo pri vzdrževanju in posodabljanju objektov, zelo smo veseli, da smo lahko vključeni tudi v razvoj njihovega omrežja. To bo prva naprava te vrste v slovenskem omrežju, zelo redke pa so tudi v evropskem omrežju. Nekaj jih je v Veliki Britaniji, v srednji Evropi jih še ni. Projekt je del mednarodnega evropskega projekta GreenSwitch, ki ga koordinira Eles,« pravijo v Kolektorju Igin. V pogodbo je vključeno petletno vzdrževanje, redno in v primeru okvar.

Še več podobnih projektov

V Elesu pravijo, da projekt zanje predstavlja večji nadzor, optimizacijo in povečanje pretokov električne energije v slovenskem električnem omrežju ob sedanji konfiguraciji elektroenergetskega omrežja (EES). »S tem konceptom bomo povečali količine prostih zmogljivosti prenosa in v celoti izkoristili razpoložljivo zmogljivost EES. Pomemben cilj je tudi lažje doseganje in omogočanje vključevanja novih obnovljivih virov električne energije v elektroenergetsko omrežje ter s tem zmanjševanje stroškov zamašitev,« še dodajajo.

S projektom bodo po njihovem mnenju pripomogli k reševanju množice izzivov glede zelenega prehoda v EES, ki ga generirajo potrebe po zmanjševanju fosilnih goriv, zmanjševanje toplogrednih izpustov, e-mobilnost ter povečanje deleža obnovljivih virov energije.

Na vprašanje, ali bo takih projektov še več, če se izkažejo za dovolj robustne in učinkovite, pa odgovarjajo, da bo v Evropski uniji zaradi potreb po ohranitvi stabilnosti in odpornosti elektroenergetskih omrežij potrebnih še veliko več podobnih projektov kot prečnih transformatorjev in drugega.