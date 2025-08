Kukla: Pred seboj ne moreš zbežati

V nadaljevanju preberite:

»Fantasy se zdi kot naravna nadgradnja Kukline dosedanje filmske poti. Že z režijo kratkega filma Sestre je opozorila nase kot avtorica z izostrenim filmskim izrazom in strukturo ter se uveljavila med vidnejšimi ustvarjalkami svoje generacije. Kukla je ena izmed tistih režiserk, ki zahtevne vsebine podajajo na dostopen in sodoben način, z izrazitim občutkom za vizualno in zvočno celoto,« o Kuklinem celovečernem prvencu pravi filmska producentka Lija Pogačnik.

Kukla ob tem poudarja, da jo je »celotna izkušnja ustvarjanja celovečernega prvenca lomila na vseh možnih ravneh in na neki točki sem rekla, da nikoli več ne bom delala filmov, a že pišem nov scenarij. Pred seboj ne moreš zbežati. Med pripravami na film sem postala mama, in čeprav se mi je na začetku zdelo, da mogoče čas ni najboljši za to, sem danes globoko hvaležna za izkušnjo materinstva, saj mi je ponudila presunljivo refleksijo tem in stanj, s katerimi se ukvarjam v svojem delu«.