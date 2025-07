Laura Dahlmeier bo za vedno ostala v gorah, kjer se je ponesrečil tudi njen fant

Potem ko je Laura Dahlmeier, dvakratna biatlonska olimpijska prvakinja iz Pjongčanga 2018, tragično preminula v pakistanskem gorovju Karakorum, je športni svet zajela velika žalost. Nekdanja nemška šampionka je sicer že vnaprej izrazila jasno željo, da nihče – če bi se ji kaj zgodilo – ne sme tvegati svojega življenja za njeno reševanje. Želela je, da njeno truplo v takem primeru ostane v gorah. To so potrdili tudi iz njene družine.

Laura, ki je odraščala v Garmisch-Partenkirchnu ob vznožju najvišje nemške gore Zugspitze, je kmalu razvila močno vez z gorami. Na svoji spletni strani jih je opisala kot svoje igrišče in duhovno zavetje: »Hoditi, plezati, smučati, kolesariti – v gorah sem našla svobodo in ravnovesje.« Že v otroštvu se je ukvarjala z različnimi športi, v biatlonu pa je z dvema zlatima in eno bronasto kolajno svoj vrhunec dosegla na zimskih olimpijskih igrah leta 2018 v Pjongčangu.

Po zaključku uspešne kariere leta 2019 (pri komaj 25 letih) je ostala zvesta športu. Postala je strokovna komentatorka biatlona na televizijski postaji ZDF in se vpisala na študij športnih ved na Tehniški univerzi v Münchnu. A njeno srce jo je vedno znova vleklo nazaj v gore.

Biatlon in gore so bile velika ljubezen Laure Dahlmeier. FOTO: Franck Fife/AFP

Tam si čisto sam – le z oblaki in zvezdami

Ni bila zgolj ljubiteljska alpinistka. Bila je izurjena in uradno certificirana gorska ter smučarska vodnica in aktivna članica gorske reševalne službe. Pogosto je poudarjala, da so zanjo pri plezanju ključni »duh pustolovščine, samostojna izbira poti, spontanost in prilagodljivost«.

Njeni družbeni profili so bili polni fotografij in posnetkov z alpinističnih odprav, med drugim tudi z vzpona na Ama Dablam (6812 m) v Himalaji, kjer je dosegla ženski rekord v najhitrejšem vzponu iz baznega tabora. V dokumentarnem filmu ZDF je o tej izkušnji povedala: »Tam si čisto sam – le z oblaki in zvezdami. To je darilo.«

Dahlmeierjeva se je sicer že pred tremi leti srečala s tragedijo v gorah, saj je njen nekdanji srčni izbranec Robert Grasegger umrl v snežnem plazu v Patagoniji. Po tej izgubi je dejala: »Ko se nekaj takšnega zgodi v tvoji bližini, se res vprašaš: 'Kako naprej?'« A njena želja po izzivih in notranjem miru, ki jih je našla v gorah, je ostala močnejša od strahu. Tam se je zdaj – pri njenih komaj 31 letih – njena življenjska pot končala, tam bo, kot pravi njena družina, tudi ostala ...