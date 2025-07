V omrežje priključene naprave brez soglasja imajo lahko tragične posledice

S finančnimi spodbudami in sofinanciranjem se vse več ljudi odloča za nove tehnologije, ki omogočajo trajnostno proizvodnjo električne energije, kot so sončne elektrarne in baterijski hranilniki. S tem uporabniki aktivno sodelujejo pri skrbi za prihodnost našega planeta, a vse to prinaša tudi številne izzive.

Distributerji električne energije Elektro Ljubljana, Elektro Celje, Elektro Maribor, Elektro Gorenjska in Elektro Primorska v vlogi pooblaščenega izvajalca dejavnosti distribucijskega operaterja tudi s pomočjo evropskih sredstev pospešeno posodabljamo in nadgrajujemo distribucijska omrežja, a ta imajo kljub vsemu svoje omejitve, tako da je nadzor števila virov energije, ki se priklapljajo na distribucijsko omrežje, izrednega pomena. Vse naprave, priključene na distribucijsko omrežje, morajo nujno imeti soglasje za priključitev in biti podvržene predpisanemu postopku prevzema in priklopa na merilnem mestu.

Neupoštevanje pravil in priključevanje naprav brez soglasij imata lahko nepredstavljive in tragične posledice, tudi delovne nesreče strokovnjakov, ki skrbijo za električna omrežja, ter drugih vpletenih. Žal smo imeli nedavno tudi v Sloveniji primer hude delovne nesreče, ko je kljub varnostnim ukrepom zaradi v omrežje nelegalno priključenega fotonapetostnega proizvodnega vira s hranilnikom električne energije prišlo do povratne napetosti. To pomeni, da je zaradi nedovoljene priključitve proizvodnega vira v omrežju stekel električni tok, kar je povzročilo električni udar in resno ogrozilo varnost delavcev, ki so opravljali vzdrževalna dela na distribucijskem omrežju.

Vsi, ki bi želeli imeti fotovoltaične naprave, morajo tako slediti predpisanim postopkom. Pred začetkom gradnje sončne elektrarne je nujno treba od distribucijskega operaterja pridobiti soglasje za priključitev. To je upravna odločba, ki se izda po Zakonu o upravnem postopku in podrobno opredeljuje prevzemno-predajno mesto (tehnične pogoje/zahteve za priklop, način/vrsto odjema električne energije itd.). Pri tem je treba predložiti izpolnjeno enotno vlogo, idejno zasnovo elektrarne, tlorisni prikaz mikrolokacije elektrarne, soglasja solastnikov merilnega mesta, če je teh več, ter izjavi lastnika objekta in investitorja elektrarne, če se proizvodni vir vključuje v distribucijsko omrežje po shemi PS.2 (priključitev v interno omrežje uporabnika).

FOTO: Miha Fras

Distributerji električne energije, ki imamo v lasti distribucijsko omrežje, po pooblastilu kombiniranega operaterja distribucijskega in prenosnega sistema ELES v postopku izdaje soglasja za priključitev preverimo, ali obstajajo tehnični in drugi pogoji za priklop. V postopku izdaje soglasja se tako določi točka priključitve na omrežje, upoštevajoč tehnične pogoje, ki jih je treba izpolniti za priključitev naprav uporabnika na distribucijsko omrežje. Soglasje za priključitev je upravna odločba, ki se izdaja v upravnem postopku, in postane dokončno 15 dni po vročitvi, če nanj ni bila podana pritožba.

Ko postane izdano soglasje dokončno, sledi priprava projektne dokumentacije in pridobitev zahtevanih dovoljenj oziroma soglasij v skladu z določili gradbenega zakona – projekt za izvedbo, gradbeno dovoljenje, kadar je potrebno, itd. V primeru gradbenega dovoljenja je treba pridobiti tudi mnenje k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Naslednji korak je izbira izvajalca, s katerim investitor sklene pogodbo oziroma se dogovori o gradnji priključka. Izvajalec opravi vsa potrebna elektromontažna in druga tehnična dela, nadzornik nad izvedbo pa skrbi, da je priključek varen ter ustreza zakonodaji in tehničnim pogojem. Sončne elektrarne pri gospodinjskih uporabnikih se običajno priključujejo na obstoječe merilno mesto, tako da je priključek že zgrajen. Seveda pa je treba tudi v tem primeru tako za sončno elektrarno kot tudi za hranilnik električne energije, ki sta priključena na distribucijsko omrežje, pridobiti soglasje za priključitev.

Pred končnim priklopom in prevzemom merilnega mesta mora uporabnik predložiti vlogo za priključitev in uporabo sistema z zahtevanimi prilogami ter pred priključitvijo podpisati pogodbo o uporabi sistema. Vlogi za priključitev je treba priložiti obvezne priloge, med drugim izjavo o ustreznosti priključka in opravljenem pregledu gradnje priključka, merilno poročilo o preizkusu električne inštalacije, poročilo o preizkusu zaščitnih naprav itd.

Zeleni prehod mora biti varen, skrbno načrtovan in skladen z veljavno zakonodajo. Samo s spoštovanjem zakonskih določb, pravilnikov in predpisanih postopkov lahko zagotovimo stabilno, učinkovito in varno elektroenergetsko omrežje.

