»Počutim se, kot da moje noge tehtajo 100 kilogramov«

Vroči dnevi, dolge ure sedenja v pisarni, lovljenje obveznosti od jutra do večera, in to po možnosti v neudobnih čevljih. Vam je znano? Rezultat so pogosto težke in utrujene noge, zvečer otekli gležnji, morda celo nočni krči v mečih in drobne razpokane žilice na nogah. Večina žensk to hitro pripiše letom, stresu ali genetiki. V resnici ti znaki lahko kažejo na nekaj več.

Bolečina, otekanje in krči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot del vsakdana. Naše telo nam z različnimi signali sporoča, da nekaj ni v ravnovesju – in prav noge so pogosto med prvimi, ki opozorijo na težave v obtoku.

Ko je otekanje lahko nekaj več

»Poleti me ob koncu dneva sandali vedno malo stiskajo in moram popustiti paščke.« »Kadar je vroče, se mi zdi, da so moje noge iz ure v uro težje.« »Ponoči me pogosto grabijo krči, verjetno mi primanjkuje magnezija.« »Na nogah imam razpokane žilice. Ni kaj, to imamo v družini.« Takšni pogovori med ženskami niso redkost. Težave z nogami pogosto pripišemo genetiki, stresu, vremenskim spremembam ali preprosto staranju. V resnici so opisane težave lahko posledica kronične venske bolezni (KVB).

Zdrava in poškodovana (vneta) zaklopka, ki ne tesni več in zato prihaja do venskega refluksa (zastajanja krvi). FOTO: Servier Pharma

Gre za bolezen, ki prizadene kar vsakega drugega odraslega, pogosteje ženske, zlasti po nosečnosti, in tiste, ki veliko sedijo, stojijo ali ki imajo v družini zgodovino težav z žilami. Začetni znaki KVB so pogosto spregledani, ker niso izrazito boleči ali dramatični: občutek težkih in utrujenih nog, nepojasnjeni nočni krči, pekoč občutek ali mravljinčenje v mečih, pa tudi blago otekanje okoli gležnjev, ki ga pogosto opazimo šele, ko nas začnejo tiščati čevlji. Pozneje se lahko pojavijo še razširjene kapilare in vidne žile, kar pomeni, da je bolezen že v napredovali fazi.

Te znake pogosto zamenjujemo ali pripišemo drugim vzrokom. Če se pojavljajo redno, brez jasnega razloga ali po manjšem naporu, je pametno ukrepati in se posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom. Zgodnje prepoznavanje bolezni pomeni tudi več možnosti za uspešno obvladovanje in preprečevanje zapletov.

Preverite simptome: kako veste, ali gre za KVB? Pogosti simptomi slabega venskega pretoka: težke, boleče ali otekle noge

utrujene noge

krči ali bolečine v nogah

mrežaste vene ali krčne žile So vam ti simptomi znani? Če imate redno vsaj enega od teh simptomov, rešite hitri test za samooceno. Rezultat vam bo povedal, kaj morate narediti za zdravje svojih nog. REŠITE KRATEK TEST

Kako lahko poskrbite za svoje noge?

Zdravje nog in ožilja se začne pri vsakodnevnih navadah oziroma drobnih odločitvah, ki jih pogosto jemljemo za samoumevne. Ker sodobni način življenja ni ravno naklonjen našemu obtoku, lahko že z manjšimi spremembami pomembno pripomoremo k zdravju ven.

Redna telesna aktivnost, kot je hoja ali plavanje, ugodno vpliva na prekrvavitev in zdravje ven. FOTO: Depositphotos

Eden ključnih ukrepov je redno gibanje. Že krajši vsakodnevni sprehod, vožnja s kolesom ali počasen tek spodbudijo krvni obtok in krepijo mišice meč, ki delujejo kot naravna črpalka in poganjajo kri iz nog nazaj proti srcu.

Enako pomembna je izbira obutve in oblačil. Tesna oblačila, predvsem okoli pasu, dimelj in stegen, ovirajo krvni obtok. Podobno velja za visoke pete, ki zmanjšajo učinkovitost mišične črpalke v mečih. Zato raje posezite po bolj ohlapni garderobi in udobnih čevljih s stabilno srednje visoko peto, ki omogočajo naravno gibanje mišic in stopala.

Pazite tudi na telesno težo, saj vsak odvečen kilogram pomeni večji pritisk na vene. Enako škodljiva sta dolgotrajno sedenje ali stanje. Če imate sedeče delo, si vsako uro vzemite pet minut za razgibavanje.

Tudi med počitkom oziroma ležanjem lahko pomagate svojemu ožilju: dvignite noge nad raven srca, da tako spodbudite vračanje krvi iz spodnjega dela telesa.

Poleti se težave lahko poslabšajo, saj visoke temperature povzročijo razširitev ven, kar vodi v otekanje, napetost in nelagodje. Bodite pozorni na morebitne spremembe.

Razpoke na žilicah niso le estetska težava – pogosto so znak, da se v ozadju nekaj dogaja z vašim ožiljem. FOTO: Servier Pharma

Odpravite bolečine v nogah od znotraj

Če se težave že pojavljajo, lahko dodatno pomoč ponudi zdravilo Detralex – preizkušena izbira pri kronični venski bolezni.

Tablete Detralex pomagajo tako, da povečajo tonus žil, ki z napredovanjem kronične venske bolezni vedno bolj slabijo.

Zdravilo Detralex ima dvojni mehanizem delovanja. Protivnetno in venoprotektivno delovanje učinkovito zmanjšuje bolečino in otekanje, poleg tega ščiti kapilare ali drobne krvne žile. S tem izboljša mikrocirkulacijo in tonus ven, pripomore k bolj učinkovitemu delovanju ven in zmanjša simptome, kot so bolečine v nogah in otekanje.

Številne ženske se zanj odločajo, ko občutijo:

bolečino in napetost v nogah

krče v mečih, ki se pojavijo pretežno zvečer ali ponoči

otekanje okoli gležnjev

utrujenost in pekoč občutek v mečih

vidne spremembe na venah.

Detralex vsebuje naravne flavonoide, ki krepijo stene ven in izboljšujejo njihov tonus, zmanjšujejo vnetja v venskem sistemu, izboljšujejo mikrocirkulacijo, kar pomeni boljši pretok krvi v najmanjših žilah. Flavonoidi so naravne snovi, ki so prisotne v sadju, predvsem agrumih, in imajo pomembno vlogo pri zaščiti žilnega sistema.

Zdravilo je na voljo brez recepta v lekarnah in spletnih lekarnah, trimesečno pakiranje (180 tablet) pa je še zlasti priljubljeno zaradi ugodnejšega razmerja med količino in ceno.

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Naročnik oglasne vsebine Servier Pharma