Protruzija diska: kako poteka učinkovita rehabilitacija?

Bolečina v hrbtenici je ena najpogostejših težav sodobnega človeka. Pojavi se lahko nenadoma, na primer med dvigovanjem težjih predmetov, po daljšem sedenju (na primer med vožnjo) ali celo med običajnim obračanjem v postelji. Pogosto jo najprej pripišemo mišični napetosti ali utrujenosti, vendar je lahko v ozadju resnejša sprememba v strukturi hrbtenice, ki zahteva natančno diagnostiko in celostno obravnavo.

Ena takšnih sprememb, ki lahko povzroča bolečino, pa tudi mravljinčenje in šibkost v udih, je protruzija diska. Čeprav morda ni tako znana kot hernija diska, gre za stanje, ki ga nikakor ne smemo prezreti. Zlasti zato, ker lahko ob neukrepanju napreduje.

Kaj je protruzija diska?

O protruziji diska govorimo takrat, ko se medvretenčna ploščica, ki leži med vretencema, izboči čez anatomske meje med njima, pri čemer se zunanji obroč (anulus fibrosus) še ne pretrga. Ploščica se izboči proti živčni korenini, kar lahko povzroči blago do zmerno draženje živca.

Zgodnje prepoznavanje simptomov lahko prepreči napredovanje v hernijo. FOTO: Medicofit

Medvretenčne ploščice (ali diski) varujejo vretenca, njihove sklepe in živce. Sčasoma, zlasti ob ponavljajočem se neustreznem gibanju ali preobremenitvah, lahko pride do njihove degeneracije. Da bi to razumeli, moramo poznati njihovo zgradbo.

Medvretenčne ploščice so sestavljene iz dveh delov. Osrednji del, imenovan nucleus pulposus (jedro diska), je sestavljen iz želatinaste snovi na vodni osnovi, v kateri najdemo kolagenska vlakna, hrustančne celice in druge snovi. Obrobni del, imenovan anulus fibrosus (vlaknasti obroč), sestavljajo koncentrični sloji vlaken, ki se med seboj prepletajo, kar daje obroču dodatno trdnost. Ta obroč v normalnih okoliščinah preprečuje uhajanje snovi iz jedra.

Protruzija diska se najpogosteje pojavi na ledvenem delu hrbtenice (L4–L5, L5–S1), redkeje v vratnem delu. Simptomi so lahko neopazni, omejeni na lokalno bolečino v križu, ali pa povzročijo značilne nevrološke znake, kot so mravljinci, oslabelost mišic ali bolečina, ki seva po nogi.

Čeprav gre za blažjo obliko premika medvretenčne ploščice, je treba protruzijo jemati enako resno kot polno izraženo hernijo, predvsem zato, ker lahko hitro napreduje in tako povzroči dolgotrajne okvare živčevja. Sodobna rehabilitacija je pri protruziji diska ključna, saj s pravočasno terapijo pogosto preprečimo operativni poseg in omogočimo popolno okrevanje. Čutite bolečine v hrbtenici? Imate nenavadne simptome, ki trajajo že dlje časa? Naročite se na pregled pri specialistu.

Stopnje obrabe medvretenčnih ploščic: od protruzije do hernije

S staranjem se spreminjajo vsi deli telesa, tudi hrbtenica. Medvretenčne ploščice postopoma izgubljajo vodo in prožnost, kar oslabi njihovo strukturo ter poveča tveganje za nadaljnje stopnje okvare.

Prva stopnja po začetnem oslabitvenem procesu je protruzija diska, pri kateri se želatinasto jedro, ki je obdano z močno zunanjo plastjo diska, začne potiskati proti hrbteničnemu kanalu. Pri protruziji gre za izbočenje, ki zajema 180 stopinj ali manj obsega diska.

Druga stopnja je izbočenje diska, pri katerem se notranje jedro pomakne čez običajne meje in še bolj pritiska na zunanji obroč (anulus fibrosus), pri čemer izbočenje zajema več kot polovico (več kot 180 stopinj) obsega diska.

Tretja stopnja je lahko hernija diska, pri kateri se zunanji obroč raztrga, kar omogoči, da želatinasta snov iz notranjosti izteče skozi razpoko.

Kaj privede do protruzije diska?

Protruzija diska je pogosta oblika degeneracije medvretenčnih ploščic. Takšne spremembe so največkrat posledica naravnega staranja, lahko pa jih pospeši tudi poškodba. Kljub temu pogosto ostane neopažena, razen če začne pritiskati na bližnji živec.

Večina protruzij diska je posledica enega ali več dejavnikov:

OBRABA OZ. DEGENERATIVNE SPREMEMBE: Najpogostejši vzrok protruzije diska je obraba, povezana s staranjem. Sčasoma medvretenčne ploščice postanejo bolj suhe, manj prožne, stisnjene ter bolj dovzetne za razpoke in poškodbe. Tudi podporni ligamenti začnejo popuščati in oslabijo, zaradi česar jedro diska pritiska na zunanji obroč in povzroči njegovo izbočenje. Ko se začnejo diski degenerirati, lahko že manjši gibi, kot so sklanjanje, obračanje, kihanje ali dvigovanje bremen, vodijo do protruzije.

PONAVLJAJOČI SE GIBI: Pogosti ponavljajoči se gibi, kot so dvigovanje, upogibanje ali obračanje (zlasti pri fizično zahtevnih poklicih), sčasoma obrabijo diske. Ko zunanji obroč oslabi in izgubi sposobnost absorbiranja pritiska, notranje jedro začne pritiskati nanj.

POŠKODBA ZARADI TRAVME: Včasih lahko ena sama poškodba povzroči tolikšen pritisk na disk, da ta oslabi in se izboči. Takšne poškodbe lahko nastanejo ob dvigovanju zelo težkega predmeta z napačno tehniko, pri hkratnem dvigovanju in obračanju trupa, hudem padcu ali prometni nesreči z močnim udarcem.

Najpogosteje se protruzija diska pojavi v ledvenem delu hrbtenice (L4–L5, L5–S1). FOTO: Medicofit

K protruziji diska lahko pripomorejo različni dejavniki, tako genetski kot življenjski. Med najpogostejšimi so:

TELESNA NEAKTIVNOST: Pomanjkanje telesne dejavnosti lahko prispeva k oslabitvi mišic hrbta in jedra telesa ter zmanjša splošno stabilnost hrbtenice, kar povečuje tveganje za težave.

ČEZMERNA TELESNA TEŽA: Čezmerna obremenitev zaradi čezmerne telesne teže lahko poveča pritisk na medvretenčne diske in tako pospeši njihovo degeneracijo.

GENETSKA PREDISPOZICIJA: Če imajo družinski člani zgodovino težav s hrbtenico, je možnost, da se pri posamezniku pojavijo podobne težave, precej večja.

KAJENJE: Dokazano vpliva na zdravje medvretenčnih ploščic in poveča tveganje za degenerativne procese.

Pomembno je razumeti, da se protruzija običajno ne zgodi nenadoma, ampak je rezultat dolgotrajnega neravnovesja v gibanju, mišični opori in biomehaniki.

Prepoznajte prve simptome

Nekatere protruzije diska sploh ne povzročajo težav in pri njih ni bolečin ali simptomov, medtem ko druge lahko izzovejo bolečine v vratu ali križu. Simptomi se razlikujejo glede na to, kje v hrbtenici je težava. Čeprav je bolečina v hrbtu pogost simptom, lahko lokacija zdrsa povzroči tudi druge težave.

Simptomi v spodnjem delu hrbta:

Ko je izbočen disk v ledvenem delu hrbtenice, pogosto draži ishiadični živec, kar povzroči t. i. išias – ostro, pekočo bolečino, ki potuje iz zadnjice po eni nogi navzdol in včasih vse do stopala. Drugi pogosti simptomi so:

bolečine v križu, ki se lahko poslabša pri sedenju, sklanjanju ali dvigovanju bremen

mravljinčenje ali otrplost v nogah in/ali stopalih

mišična oslabelost v nogah, zlasti v stopalu ali prstih.



Simptomi v vratu:

Na izbočenje diska v vratnem delu hrbtenice lahko opozarjajo naslednji simptomi:

bolečine v vratu, zlasti v zadnjem in stranskem delu

mravljinčenje ali otrplost v rokah

bolečina med lopaticama ali v njihovi bližini

bolečina, ki se širi v ramo, roko, dlan ali prste

bolečina, ki se poslabša pri določenih gibih vratu, kot je nagibanje ali obračanje.



Ključna vloga strokovne diagnostike in celostnega zdravljenja v kliniki Medicofit

Uspešno zdravljenje protruzije se začne z natančno diagnostiko. Ta vključuje opredelitev zgodovine bolezni, klinični pregled ter po potrebi dodatne slikovne in nevrološke preiskave. Na podlagi zbranih informacij lahko strokovnjaki v kliniki Medicofit oblikujejo individualiziran rehabilitacijski načrt, ki temelji na štirih fazah.

Prva faza: diagnostična terapija

Protruzija diska pogosto povzroča išias, ki iz križa seva po nogi navzdol. FOTO: Medicofit

V prvi fazi fizioterapevt specialist za diagnostiko izvaja ciljno usmerjene terapevtske tehnike, s katerimi ugotovi vzrok bolečine in obseg funkcionalnih omejitev in telesne drže. Fizioterapevt na podlagi odziva telesa lažje presodi, katere strukture so prizadete (disk, živci, sklepi, mišice) in kako najbolje načrtovati nadaljnjo rehabilitacijo.

Druga faza: akutna faza zdravljenja

V kliniki Medicofit strokovnjaki s pomočjo naprednih metod prepoznajo vir bolečine in oblikujejo individualni terapevtski pristop. FOTO: Medicofit

Glavni cilj akutne faze je zmanjšati bolečino in vnetje ter postopno obnoviti osnovne gibalne sposobnosti. Poudarek je na odpravi mehanskih obremenitev diska s pravilno telesno držo in gibanjem v nebolečem obsegu. Pomembno je preprečiti agresivne ponavljajoče se gibe, saj lahko podaljšajo zdravljenje ali povzročijo dodatne poškodbe.

V tej fazi zdravljenja se uporablja prilagojen program rehabilitacije, ki vključuje manualno terapijo. Cilj je zmanjšati pritisk na prizadeti disk, sprostiti mišice in izboljšati gibljivost. Poleg tega se izvajajo specialne terapevtske vaje, prilagojene posamezniku. Te vaje krepijo globoke hrbtno-trebušne mišice in druge stabilizacijske mišice, kar pomaga zmanjšati obremenitev prizadetega diska. Vaje se postopoma stopnjujejo za povečanje obremenitvene kapacitete hrbtenice.

Rehabilitacijo dopolnjujejo tudi sodobne metode:

terapija TECAR Wintecare

visokoenergijski laserski sistem Summus

6D vakumska klinična terapija

visokotonska elektrostimulacija HiTOP.



Tretja faza: postakutna kineziologija

Ob pravočasni rehabilitaciji se protruzija diska uspešno zdravi brez operacije. FOTO: Medicofit

V tej fazi prevzame glavno vlogo strokovno vodena vadba. Kineziologi pripravijo program, osredotočen na krepitev mišic trupa in stabilizacijo hrbtenice. Posebno pozornost namenijo aktivaciji globokih mišic, izboljšanju gibljivosti in nadzoru gibanja pod obremenitvijo. Vadba poteka postopno in varno, glavni cilj je povrnitev popolne funkcionalnosti.

Četrta faza: preventivni program

Zadnja faza rehabilitacije vključuje funkcionalne vaje, prilagojene vsakodnevnim in športnim obremenitvam posameznika. Cilj je preprečiti ponovitev težav in pacientu omogočiti varno ter samozavestno vrnitev v aktivno življenje.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja protruzije diska 58-letna gospa Valerija, pomočnica v kuhinji, je obiskala diagnostično terapijo v kliniki Medicofit zaradi ostre bolečine v križu z izžarevanjem po zadnji strani stegna do stopala. Bolečina se je prvič pojavila pred tremi meseci ob dvigovanju težjega predmeta. Zaradi stalne prisotnosti bolečin je bila gospa napotena na MR slikanje, ki je razkrilo protruzijo diska L5-S1 z delno utesnitvijo živčne korenine. Med kliničnim pregledom je Valerija izpostavila, da jo je bolečina pričela močno ovirati pri hoji, daljšem stanju, pojavljala pa se je tudi ponoči med spanjem. Klinični pregled je razkril zmanjšano gibljivost trupa v smeri fleksije, čemur je bil pridružen pozitiven Lasegue test. Pri Ahilovem refleksu se je izrazila zmanjšana odzivnost, gib plantarne fleksije stopala pa je bil precej šibek. Na podlagi klinične slike je bil pripravljen celosten 15-tedenski program fizioterapevtskega zdravljenja. V uvodno fazo so vključili širok spekter instrumentalnih postopkov – PERISO diamagnetoterapija, TECAR Wintecare terapija, Summus laser. Učinki omenjenih terapij so se dopolnjevali s postopki manualne terapije in predvsem specializirane terapevtske vadbe. Terapevtska vadba je bila usmerjena v razbremenitev prizadetega segmenta, krepitev mišic trupa in kolka ter izboljšanje vzorca hoje. V sklopu napredne kineziološke vadbe, so izvajali tudi vaje za krepitev mišic medeničnega obroča in nog. Pacientka je ob zaključku zdravljenja poročala o izrazitem zmanjšanju bolečin in nelagodja ter predvsem izboljšanju funkcionalnega stanja. Izkazala je napredek v mišični moči, stabilnosti trupa in telesni drži. Po zaključenem zdravljenju se je odločila za vključitev v preventivni program telesne vadbe.

Sodobna fizioterapija omogoča ciljno obravnavo prizadetega segmenta hrbtenice. FOTO: Medicofit

Ukrepajte, preden protruzija preide v hernijo!

V primeru suma na protrzuijo diska se svetuje čimprejšnje ukrepanje. Aktiven rehabilitacijski pristop ne le lajša simptome protruzije, ampak tudi učinkovito preprečuje razvoj resnejšega stanja – hernije diska.

S celostno fizioterapevtsko obravnavo je možno odpraviti bolečine, povrniti normalno gibljivost, izboljšati splošno počutje ter pozitivno vplivati na kakovost vašega življenja!

Ne odlašajte z obravnavo, saj je pravočasna rehabilitacija ključ do uspešnega okrevanja. Rezervirajte svoj termin pri strokovni ekipi v kliniki Medicofit.

