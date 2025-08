Zgodovinsko leto za Slovenijo, Šeško bo novi Alan Shearer

Kot smo poročali v petek zvečer, je Benjamin Šeško izbral Newcastle United. S klubom s severa Anglije naj bi se hitro dogovoril za pogoje glede plače, Newcastle je uskladil tudi odškodnino z Leipzigom, uradno potrditev prestopa slovenskega napadalca na Otok pa še čakamo.

Šampionska parada v Newcastlu po zmagi v ligaškem pokalu. FOTO: Scott Heppell/Reuters

Šeško bo pri srakah zamenjal Alexandra Isaka, ki ne trenira s klubom in si želi prestopiti k Liverpoolu. Rdeči naj bi zanj ponujali kar 150 milijonov evrov, 80 milijonov takoj in še 70 v plačilih v naslednjih letih, kar bi se skladalo z okrog 80 milijoni evrov odškodnine, kolikor Leipzig zahteva za Šeška.

Slovenski nogomet bo tako postavil nov mejnik, prvič bosta dva nogometaša hkrati igrala v elitni premier league. Jaka Bijol že uspešno nastopa za Leeds United in se pripravlja na začetek sezone, Šeško je prav tako kot reprezentančni soigralec izbral klub z bogato zgodovino, ki ima na severu Anglije ogromno privržencev. Doslej je bil Newcastle štirikrat angleški prvak, šestkrat so osvojili pokal FA.

V deželi »geordijev« ob reki Tyne največje ime v zgodovini kluba ostaja nepozabni Alan Shearer, bil je legenda srak in za klub dosegel kar 206 zadetkov. Po tekmovalnem slovesu Shearerja leta 2006 je šla tudi rezultatska krivulja Newcastla navzdol, v zadnjih letih pa po vstopu savdskega denarja (savdski državni sklad PIF je 85-odstotni lastnik kluba) znova meri na sam vrh.

Alan Shearer je na severu Anglije pustil neizbrisen pečat. FOTO: Odd Andersen/AFP

Lansko sezono je Newcastle končal na petem mestu in se kot zadnji iz Anglije uvrstil v ligo prvakov, letos si želijo še dlje. Trener dobro uravnoteženega moštva je Eddie Howe, v minuli sezoni je imelo moštvo s slovitega St.James's Parka (52.000 sedežev) obilico smole s poškodbami, a je vseeno prekinilo dolgo sušo. V finalu ligaškega pokala so premagali Liverpool in osvojili prvo lovoriko po letu 1969.