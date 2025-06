Pogled skozi okno vlaka bo kmalu razkril cvetočo prihodnost

Potniki te dni lahko opazujejo skupine odraslih in otrok, ki v spremstvu čebelarjev ob progi obdelujejo zemljo in sejejo semena. Čez nekaj mesecev bodo polja zacvetela in pokrajina bo zažarela v sijoče rumeni barvi čudovitih sončnic, ki bodo kraje ob železnici spremenile v raj za čebele.

Ob svetovnem dnevu čebel, ki ga praznujemo 20. maja, so Slovenske železnice skupaj z desetimi občinami po državi napovedale projekt, ki so ga poimenovali Sejemo sončno prihodnost. Gre za družbeno odgovorno pobudo, ki načrtuje setev medovitih rastlin v krajih ob železnici, s čimer simbolično poudarjajo pomen povezovanja, trajnostnega razvoja in odgovornosti do okolja.

Prav na svetovni dan čebel so že opravili prvo setev, in sicer v občinah Grosuplje in Ivančna Gorica. Pred kratkim so sončnice posejali tudi v Ljubljani in Medvodah.

FOTO: Slovenske železnice

Projekt Sejemo sončno prihodnost simbolično povezuje trajnost, sodelovanje in spoštovanje do narave. Zgodba se je začela pred dvema letoma prav v Grosupljem, kjer so sončnice prvič zasadili v bližini železniške proge. Pobuda je prerasla v zgleden primer sodelovanja med železnico in lokalnim okoljem in letos bo zacvetela v kar desetih občinah po Sloveniji.

Z zasaditvijo sončnic ob železnicah Slovenske železnice simbolično povezujejo trajnost, obnovljive vire energije in lokalne skupnosti.

Med pobudniki ideje o sajenju sončnic ob železniške proge je župan Grosuplja Peter Verlič. »Dogodek je pri nas postal že tradicija. Zelo sem vesel, da se je ideja prijela. Opazili smo travnik, ki je kar klical po tem, da z njim nekaj naredimo – in odločili smo se za sončnice,« je ob začetku sajenja ob grosupeljski železniški progi povedal Verlič in v družbi otrok iz vrtca Kekec, predstavnikov Slovenskih železnic in drugih obiskovalcev poskrbel, da bodo tudi grosupeljske čebele lahko uživale na obilni čebelji paši.

FOTO: Slovenske železnice

Sledile so setve v občinah Ormož, Velenje in Šmartno ob Paki.

FOTO: Slovenske železnice

V prihodnjih dneh pa bodo sejali še v Bohinju, Celju, Laškem in Dolu pri Ljubljani.

»To bo najlepši zgled sodelovanja med lokalno skupnostjo in Slovenskimi železnicami«

Setev sončnic v občini Ivančna Gorica

V Ivančni Gorici, rojstnem kraju kranjske čebele sivke, so setev zaznamovali pri novem nadvozu ob železniški progi. Sodelovali so predstavniki občine, Čebelarskega društva Stična in ČD Krka - Zagradec, učenci Osnovne šole Stična ter maskota Višnja iz Hiše kranjske čebele. Župan Dušan Strnad je ob dogodku poudaril pomen čebelarstva in trajnostne mobilnosti: »To bo najlepši zgled sodelovanja med lokalno skupnostjo in Slovenskimi železnicami, ki so z nami že dolga desetletja.«

FOTO: Slovenske železnice

Predsednik Čebelarskega društva Stična Anton Kastelic je poudaril pomen sončnic za opraševalce: »Sončnice bodo velik plus za naše čebele, saj ponujajo pomembno pašo v poznem poletju, ko si že pripravljajo zaloge hrane za zimo.«

Sončnice niso le lepe in simbolične – so pomemben del naravnega ravnovesja, ki bogati prostor in opominja na moč skupnosti. Projekt Sejemo sončno prihodnost povezuje Slovenske železnice in občine v prizadevanju za lepšo, bolj povezano in trajnostno Slovenijo.

Sončnice so medovita rastlina, ki je v polnem razcvetu septembra, ko praznujemo tudi Evropski teden mobilnosti.

Občine, ki so se odzvale na povabilo Slovenskih železnic, bodo pomembno prispevale k temu, da kraji ob železni cesti stopijo na pot sončne prihodnosti. »Njihova pripravljenost za sodelovanje je dokaz, da lahko tudi z majhnimi dejanji, kot je zasaditev sončnic, skupaj gradimo bolj povezano, zeleno in trajnostno Slovenijo. Septembra, v času Evropskega tedna mobilnosti, pa bodo sončnična polja v polnem razcvetu, kot opomnik, da prihodnost sejemo skupaj,« sporočajo s Slovenskih železnic.

Zakaj sončnice?

Sončnice so simbol upanja, vztrajnosti in sončne energije, vedno usmerjene k svetlobi, enako kot Slovenske železnice, ki povezujejo in združujejo moči za bolj trajnostno prihodnost mobilnosti v Sloveniji. Poleg tega sončnice s svojo živo rumeno barvo prinašajo optimizem, povezujejo skupnosti in poudarjajo pomen lokalne naravne dediščine.

Sončnice so simbol čistega in zelenega življenjskega prostora.

Tudi po dolenjski progi še udobnejše z dodatnimi novimi Stadlerjevimi garniturami

Letošnje poletje bo še posebej sončno tudi zaradi pomembnih novosti na železnici. Od letošnjega poletja naprej bodo prihajale v promet na neelektrificirane proge še dodatne nove sodobne Stadlerjeve potniške garniture, ki bodo pomembno prispevale k še bolj udobnemu, zanesljivemu in trajnostnemu potovanju.

Slovenske železnice si močno prizadevajo za ogljično nevtralno prihodnost. Njihovi električni vlaki vozijo na elektriko, pridobljeno iz 100-% obnovljivih virov energije. Posodabljajo vozne parke v potniškem in tovornem prometu, uvajajo novo opremo za vzdrževanje infrastrukture in načrtujejo postavitev sončnih elektrarn na železniških postajah.

S prevzemom podjetja Nomago pa širijo svojo vlogo v integriranem javnem prometu in krepijo razvoj celovite trajnostne mobilnosti v Sloveniji.

