Tehnologija v gibanju: kakšna bo prihodnost mobilnosti

V zadnjih letih so mobilne tehnologije postale ključen dejavnik pri oblikovanju prihodnosti mobilnosti in pametnih mest. S povezljivostjo, umetno inteligenco in naprednimi senzorji postajajo mesta bolj učinkovita, prevozni sistemi pa trajnostnejši in uporabniku prijaznejši.

Kateri pa so najnovejši trendi in inovacije na področju mobilnosti? Odgovor na to in še mnoga druga vprašanja bomo poiskali v okviru Delovega poslovnega centra, kjer pripravljamo uredniško kampanjo in konferenco Mobilne tehnologije 2025: Tehnologija v gibanju. Z njima bomo povezali različne strokovnjake in dve vznemirljivi področji: znanost in poslovni svet. Osredotočili se bomo na ključne smernice in inovacije na področju mobilnosti, logistike, trajnosti, digitalizacije, umetne inteligence in kibernetske varnosti. Vse vsebine bodo dostopne na spletni strani delo.si in mobilni platformi delo.si ter v časopisu Delo. Kampanja bo trajala od konca marca do 5. junija 2025, ko bomo pripravili zaključno reportažo s poslovne konference, ki bo dan prej potekala v ljubljanskem Grand Plaza Hotel & Congress Center in na kateri bodo sodelovali vrhunski strokovnjaki z različnih področij.

FOTO: Jože Suhadolnik



Slavko Ovčina,

direktor IKT rešitve v Pošti Slovenije: »Sodobni življenjski slog narekuje digitalizacijo na vseh področjih. Pošta Slovenije ostaja v ospredju tehnološkega napredka. Z umetno inteligenco, avtomatizacijo in digitalizacijo izboljšuje uporabniško izkušnjo ter postavlja nove standarde v logistiki in podatkovnih storitvah. Prepričani smo, da prihodnost pripada tistim, ki znajo unovčiti podatke, graditi platformne ekosisteme in preoblikovati logistiko.«

Kam nas pelje umetna inteligenca

Osrednja tema tokratne poslovne konference Mobilna tehnologija 2025 bo umetna inteligenca, ki je v zadnjih treh letih s svetlobno hitrostjo prešla v množično uporabo. Podjetja v različnih panogah, od farmacevtske, gradbene in IT do logistike in kreativnih industrij, so hitro spoznala moč orodij, kot so Chat GPT, Googlov Gemini, v zadnjem času tudi robot Grok AI, ki ga je Elon Musk integriral v platformo X.

Utrinek z lanske poslovne konference FOTO: Leon Vidic

Umetna inteligenca je do danes zajela tako rekoč celoten spekter razpoložljivih podatkov, kar pomeni, da so trenutni modeli izčrpali skoraj vse podatke z interneta. Razvoj je pokazal, da so modeli jezikovnega učenja dosegli zgornjo mejo, kar pomeni, da bo prihodnost verjetno krenila v smeri razvoja modelov sklepanja. Zato se pozornost pomika od predhodnega učenja (pre-training) k posledicam naknadnega učenja (post-training). Potreben bo nov preboj. Zdi se, da smo pred prelomnico, ko bo industrija umetne inteligence primorana premisliti o svoji formuli in poiskati nov napredek, ki bo temeljil na modelih sklepanja, kar je občutna nadgradnja v primerjavi s trenutnimi kapacitetami umetne inteligence, ki temelji pretežno na modelu »nadaljevanja misli in iskanja naslednje najbolj verjetne besede«.

Vloga umetne inteligence raste iz dneva v dan. FOTO: DepositPhotos

Podatki, vrednejši kot zlato

Po osrednjem nastopu bodo na poslovni konferenci sledile še tri okrogle mize, prva z naslovom Podatki – valuta digitalne dobe, druga z naslovom Ustvarjanje vrednosti v svetu mobilnih inovacij in tretja: Skupaj na poti: umetna inteligenca in mobilne tehnologije.

FOTO: osebni arhiv

Stipe Jerić, direktor Mariboxa: »Maribox, najsodobnejši kino center v Mariboru, postaja vse bolj priljubljen tudi kot osrednji konferenčni prostor v regiji. S kar 30.000 kvadratnimi metri prostora in desetimi dvoranami, z vrhunsko opremo in tehnologijo, organizatorjem zagotavljamo optimalno izvedbo dogodkov. Prostorno preddverje, gostinski lokali in velika pokrita terasa s pogledom na Dravo pa so idealni za spremljevalne dogodke in druženja.«

FOTO: osebni arhiv

Damijan Korošec, direktor Šumijevega kvarta: »V sodobni poslovno-stanovanjski stavbi Šumi v Ljubljani je na voljo javna garažna hiša, odprta 24 ur na dan, kjer lahko parkirajo avtomobili in motorna kolesa. Najcenejša parkirna hiša v središču mesta je opremljena tudi s polnilnicami za električna vozila.«

Na prvi okrogli mizi bomo z izjemno zanimivimi in prodornimi sogovorniki v vodenem pogovoru spoznali vpliv napredne uporabe podatkov na sodobno družbo in prednosti, ki jih ta prinaša za znanost, humanistiko in poslovno učinkovitost. Razprava bo med drugim osvetlila slabosti in zagate, ki izhajajo iz množične rabe podatkov, temelječe na umetni inteligenci. Meje med originalnimi človeškimi stvaritvami in vsebinami, ki jih generira umetna inteligenca, se namreč postopno brišejo, dostop do kakovostnih podatkov upada. Zato so za znanstvenike in podjetja toliko bolj dragoceni izvirni in avtentični podatki, ki prvim omogočajo pomembne raziskovalne premike, drugim pa ustvarjanje nove poslovne vrednosti.

FOTO: DepositPhotos

Ustvarjanje vrednosti v svetu mobilnih inovacij

Na naslednji okrogli mizi se bomo srečali s primeri ustvarjanja nove vrednosti z uporabo inovacijskega trikotnika, ki ga sestavljajo podatki, umetna inteligenca in človeško znanje. Iz prve roke bomo izvedeli, kako bančništvo, zavarovalništvo in plačilne rešitve vsak na svojem področju oblikujejo našo digitalno prihodnost. Te industrije temeljijo na digitalnih ekosistemih, ki jih podpirajo napredne mobilne tehnologije, umetna inteligenca in moč podatkov.

FOTO: Miha Fras



Dr. Jurij Curk,

svetovalec uprave v Elektru Ljubljana, d. d.: »Množična e-mobilnost lahko predstavlja tako pomoč omrežju kot velik problem. Počasno in nadzorovano polnjenje lahko pomaga izravnavati zaradi obnovljivih virov nihajočo bilanco moči, medtem ko lahko pristop z (ultra)hitrimi polnilnicami vodi v težave v omrežju. Potrebujemo množično pametno polnilno infrastrukturo, ki omogoča dolgotrajno priključenost e-vozil, za kar pa bolj kot denar manjka ustrezna regulativa.«

Banke, zavarovalnice in ponudniki plačilnih storitev svojo primerjalno prednost gradijo s specializacijo, nagovarjanjem tržnih niš in gradnjo odnosov s strankami. Skrbeti morajo za hiter tehnološki napredek, ki jim omogoča digitalno preobrazbo, razvoj novih, intuitivnih produktov in varovanje podatkov, ki so, ob zaupanju, zlata valuta digitalne dobe. Udeleženci okrogle mize bodo predstavili primere podatkovno vodenih inovacij, zbiranje in uporabo podatkov za razvoj novih produktov, vlogo podatkov in umetne inteligence v razvojnih in poslovnih modelih, pristope k varstvu zasebnih podatkov in prijeme, ki temeljijo na napredni uporabi podatkov in s katerimi gradijo odpornost proti kibernetskim napadom.

FOTO: Voranc Vogel

Aleksander Mervar, ELES, direktor družbe ELES: »Eles je družba, ki bo naši državi omogočila tisti zeleni prehod, o katerem vsi tako radi govorimo. Na tem področju smo prav mi že pred leti začeli orati ledino, ko smo na svojem dvorišču postavili pametno polnilno infrastrukturo za polnjenje električnih vozil E8. Danes snujemo tudi državno infrastrukturo za vzpostavitev električnih polnilnic za vozila na alternativni pogon in pričakujemo koncesijo za vzpostavitev mega polnilnic ob avtocestah in hitrih cestah. Ko bo ta zgrajena, bodo vzpostavljeni temelji, da se promet lahko učinkovito elektrificira in tedaj se bo lahko resnično začelo očiščenje tega najbolj umazanega in z izpusti najbolj obremenjenega sektorja. V družbi ELES s tem udejanjamo našo družbeno odgovornost, ki jo razumemo kot dejavno ustvarjanje čiste in trajne prihodnosti za naše zanamce.«

Plačilne kartice lahko vedno pogosteje uporabljamo tudi pri plačevanju voženj z javnim prometom. FOTO: Blaž Samec

Skupaj na poti

Moderator tretje okrogle mize Skupaj na poti: umetna inteligenca in mobilne tehnologije bo v zanimivi razpravi s sogovorniki predstavil inovativne in na podatkih temelječe pristope v logistiki, transportu in električni mobilnosti. Z vedno večjim električnim voznim parkom doživlja razmah tudi razvoj pametne polnilne infrastrukture. Med hvaležnimi uporabniki umetne inteligence so prav tako proizvajalci avtomobilov, ki jo uporabljajo za optimizacijo delovnih procesov, analizo napak in pridobivanje podatkov o izkušnjah, navadah in potrebah voznikov. Tehnologija z velikimi koraki preobraža naše bivanjske in poslovne prostore in navade ter povečuje našo vsakodnevno digitalno prepletenost, druga plat kovanca pa so kibernetska tveganja. Na eni strani napredek, na drugi grožnje: za zagotavljanje varnosti pred napadi je ključno upravljanje podatkov, uvajanje varnostnih standardov ter razvoj sistemov, ki za doseganje odpornosti povezujejo inovacije in premišljeno pripravljene rešitve.

FOTO: Jože Suhadolnik