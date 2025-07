Ljubiti druge pomeni ljubiti sebe

V nadaljevanju preberite:

Na vrhuncu turistične sezone se najpomembnejše novice v medijih turističnih držav nanašajo na število obiskovalcev, prenočitev, zasedenih hotelskih sob in zasebnih apartmajev. Na Hrvaškem ima Dubrovnik slabe rezultate, Zadar se je pojavil kot novi hit, Istra pa se je celo vpisala med evropske rekorderje pretiranega turizma. Že maja je bila namreč na drugem mestu na seznamu najbolj obremenjenih turističnih območij v Evropi, in to z več kot 133.000 prenočitvami na tisoč prebivalcev. Posamezna mesta z omenjenega seznama – kot je grški Zakintos – imajo celo 150-krat več turistov kot prebivalcev.