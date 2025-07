Ubijanje naših otrok je zločin, ubijanje tujih pa samoobramba

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je koncert Marka Perkovića - Thompsona v Zagrebu označil za spektakel domoljubja. Barbara Ehrenreich v delu »Dancing in the Streets« pravi: »'Psihologija panja' ni nujno slaba, saj 'raztaplja' hierarhije in povezuje ljudi drugega z drugim v moštvo, skupino, skupnost. Zamaknjeno rajanje, praznovanje, karnevali vedno izbrišejo ali obrnejo hierarhijo vsakdanjega življenja. Fašistični shodi pa so nekaj čisto drugega. Bili so spektakli, ne pa praznovanja. Služijo krepitvi hierarhije in povezovanju ljudi z bogu podobno podobo vodje.«

Michael Martens, dopisnik Frankfurter Allgemeine Zeitung, je 2018. Thompsona označil za skrajnega desničarja, ki mu je uspel uspešen poslovni model: mešanica hrvaškega nacionalizma in načrtnega zmanjševanja nevarnosti fašizma ... »Perkovićeva težava je, da ne more ljubiti Hrvaške, ne da bi pri tem zmanjševal pomen ali celo poveličeval njeno najtemnejše obdobje (ustaštva in fašizma, op. a.). Tako služi denar, medtem ko se sistematično pretvarja, da je neveden. In čeprav res ni posebej pameten, ni tako neumen, kot se pretvarja,« je Martens zapisal o pevcu (https://siol.net/novice/svet/znani-nemec-ima-sporocilo-za-thompsona-kaj-bo-storila-slovenija-666813).

Sprevrženost takšnega poslovnega modela se kaže tudi v nagovoru Marka Perkovića, ki je svoj koncert začel z besedami: »Hvaljen Jezus in Marija, dragi moj narod.« »Hvala, ker ste prišli v tako velikem številu, da pokažemo enotnost. Prišli ste iz vseh hrvaških mest in drugih držav,« se je publiki zahvalil pevec. »Vrnimo se k svoji tradiciji, svojim krščanskim koreninam, samo tako lahko Hrvaška znova postane močna,« je dejal. Gledano s teološkega vidika nagovor ni evangelijski, prav obratno. Na tem mestu je treba opozoriti na besede češkega duhovnika in teologa Tomáša Halíka, ki pravi: »Kristjan nikoli ne more biti nacionalist«, in pri tem opozori na »zelo nevarne poskuse različnih populistov«, ki poskušajo »s krščansko retoriko ustvariti krščansko ideologijo in to postaviti v prid nacionalizma« (https://www.druzina.si/clanek/tomas-halik-kristjan-nikoli-ne-more-biti-nacionalist).

Wilhelm Reich (1897–1957), nemški psihiater in psihoterapevt, bi temu dodal, da ko Marko Perković odpre usta, že ubije Kristusa. Reich je med drugim avtor knjige »Umor Kristusa« ter »Masovne psihologije fašizma«. Ustaštvo ni bilo samo separatistično gibanje za osamosvojitev Hrvaške še v času Kraljevine Jugoslavije, ampak je bilo tudi močno povezano z italijanskim fašizmom in nemškim nacizmom. Do konca druge svetovne vojne so ustaši na celotnem ozemlju NDH ubili več sto tisoč Srbov, Romov, Judov, več sto Slovencev, pa tudi homoseksualcev in političnih nasprotnikov. Thompson se sicer distancira od nacizma, ustaštva in fašizma ter vedno znova zatrjuje, da je domoljub, a domoljubi so bili tudi hrvaški partizani in drugi pripadniki osvobodilnega gibanja. V čem je torej razlika med enim in drugim domoljubjem?

Thompsonov poslovni model uspešno uporabljajo različne evropske domoljubne politične stranke, med njimi tudi naša SDS. Na njegovem koncertu je bil tudi njen predsednik Janez Janša, ki je svoje domoljubje izlil v besedah: »Morje luči, vere in domoljubja ... Manifestacija večnih vrednot naše civilizacije, izraženih tudi v besedah Ivana Cankarja: 'Mati, domovina, Bog'.« Je pa Janša pozabil dodati, da Ivan Cankar ni bil desničar, ampak socialist, prav tako so v SDS v kampanji zoper Zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti zamolčali naslednje Cankarjeve besede: »Boj za osvobojenje ljudstva je kulturen boj – in kdor ta boj obrekuje, kdor mu podstavlja nečiste cilje, je sovražnik ljudstva in sovražnik kulture.« (na predavanju »Slovensko ljudstvo in slovenska kultura« leta 1907 v Trstu).

V svoji črtici »Gospod stotnik« Cankar vojno opisuje kot grozo, krivico in strašno ponižanje človeka, medtem ko vidni člani SDS javno izražajo podporo izraelskemu režimu v vojni v proti Palestincem v Gazi. Paradoks sedanjega časa je, da evropske »domoljubne« desničarske stranke v judovski državi vidijo branik pred skrajnim islamom in kritikom ravnanja Izraela pripisujejo antisemitizem, a tako pač deluje psevdonacionalistični poslovni model. Ubijanje naših otrok je zločin, ubijanje tujih pa samoobramba.