Vedno več potnikov, vedno več vlakov

Po polžje po avtocesti, iz dneva v dan. Vse večje obremenitve cestnega prometa, še zlasti v jutranjih in popoldanskih konicah, so za marsikoga prava nočna mora, iz katere pa se lahko hitro zbudi – na vlaku.

Ni namreč naključje, da število potnikov na slovenskih vlakih strmo narašča. Z novimi vlaki in izboljšano ponudbo povezav postaja železniški promet vedno bolj optimalna izbira potovanja. Tako so Slovenske železnice lani prepeljale 15,7 milijona potnikov, kar je za 5,7 odstotka več kot v letu 2022. Trend se nadaljuje tudi letos, saj so v prvih mesecih tega leta prav tako prodali za približno pet odstotkov več vozovnic.

Poleg tega je Slovenija ena redkih držav v EU, kjer je število potnikov že v letu 2022 preseglo predkoronsko leto 2019. Pozitivni trend je med drugim mogoče pripisati menjavi starih vozil s sodobnimi, ki so znatno izboljšala kakovost prevozov ter omogočajo večjo razpoložljivost in kapaciteto prevozov.

Boljši vlaki

Slovenske železnice se namreč lahko pohvalijo z 52 novimi garniturami, ki so že v prometu. V letu 2025 pričakujejo prve od 20 še dodatno naročenih potniških garnitur, ki bodo pomembno izboljšale kakovost prevozov na neelektrificiranih progah. V nadaljevanju načrtujejo tudi nakup novih štirih lokomotiv in 20 vagonov, ki jih pričakujejo v letu 2026 in bodo pomemben prispevek k ponudbi v mednarodnem prometu.

Število potnikov na slovenskih vlakih strmo narašča. FOTO: Slovenske železnice

Z boljšimi in hitrejšimi vlaki se lahko izboljša tudi pretočnost povezav. Ob tem pa je seveda ključno vlaganje v železniško omrežje. V Slovenskih železnicah si želijo, da bi do leta 2028 prepeljali 25 milijonov potnikov na leto in da bi ti imeli možnost povezav vsakih 15 minut. Vendar bo treba pred tem zagotoviti še kar nekaj nadgradenj, dvotirnosti in tudi elektrifikacije regionalnih prog, kot so kamniška, dolenjska in še nekatere druge. Velik potencial ima prav tako dvotirnost gorenjske proge. Ko bodo dokončana vsa dela na primorski progi, z drugim tirom Divača–Koper vred, bo boljša tudi povezanost Obale z zaledjem.

Vlaki na vsakih 15 minut Po enotirni progi lahko v prometnih konicah vozi zelo omejeno število vlakov. Z elektrifikacijo in dvotirnostjo prog bi se povečala fleksibilnost voznih sredstev potniškega prometa, poleg tega bi se bistveno izboljšala ponudba. To bi potnikom omogočilo prevoz z vlaki tudi na vsakih 15 minut.

Novo poglavje z novim potniškim centrom

»Potencial za razvoj in širitev ponudbe je tudi drugje po Sloveniji, vključno z obmejnimi območji in večjimi mesti v sosednjih državah. Vozni park z novimi vlaki bo to omogočil. Z nadgradnjo gorenjske, dolenjske in kamniške proge ter dvotirnostjo na najbolj prometno obremenjenih odsekih, tudi na kočevski progi, bo mogoče zadovoljiti velik delež potreb po mobilnosti iz glavnega mesta,« zagotavljajo v Slovenskih železnicah, kjer še veliko boljšo pretočnost, zlasti na progah z dnevno migracijo v Ljubljano, pričakujejo po odprtju novega Potniškega centra Ljubljana po letu 2026. »Ta prenova je prelomnica, ki bo dala potnikom novo izkušnjo na postajališču in tudi omogočila, da bodo imeli potniški vlaki na vseh relacijah ob načrtovanih dodatnih posegih večjo zmogljivost. Cilj je, da proti Kamniku, Zasavju, Kočevju in Novemu mestu povečamo število vlakov za 30 odstotkov ter proti Primorski za 50 odstotkov.«

Za gradnjo, obnovo in vzdrževanje javne železniške infrastrukture je pristojna Direkcija RS za infrastrukturo. Več o izvedenih in načrtovanih projektih si lahko preberete na www.krajsamorazdalje.si.

Z vlakom prek meja

K povečanju števila prepeljanih potnikov pomembno vpliva nova ponudba povezav in končnih destinacij. Tako so denimo vzpostavljene neposredne povezave z vsemi sosednjimi državami, prav tako so na voljo vlakovne povezave z Münchnom, Stuttgartom, Zürichom in drugimi velikimi mesti.

K povečanju števila prepeljanih potnikov pomembno vpliva nova ponudba povezav in končnih destinacij. FOTO: Slovenske železnice

Italija je z vlakom vsak dan dosegljiva z neposredno povezavo Dunaj–Ljubljana–Trst (s postanki tudi na večjih vmesnih postajah), z dvema paroma vlakov do oz. z Opčin (Villa Opicina), s povezavo za Trst, Videm ter od Trsta naprej po Italiji v Milano, Benetke itd.

Na Hrvaško vozijo direktni pari vlakov med Ljubljano in Zagrebom, z dvema direktnima vlakoma med Ljubljano in Reko, z enim parom med Opčinami (Villa Opicina) in Reko ter z dvema paroma vlakov do oz. iz Pulja.

Od 21. marca vozi med Slovenijo in Avstrijo šest dodatnih parov direktnih vlakov, in sicer z novimi, sodobnimi garniturami Slovenskih železnic – Stadler Flirt. Do Gradca in nazaj so na voljo trije pari novih vlakov: en par na relaciji Ljubljana–Gradec in nazaj, drugi na relaciji Maribor–Gradec in nazaj ter tretji na relaciji Pragersko–Maribor–Gradec in nazaj. Oba para iz Maribora in Pragerskega imata povezavo tudi z Ljubljano. Trije pari direktnih vlakov prav tako od 21. marca vozijo vsak dan med Ljubljano in Beljakom.

V letošnji poletni sezoni, od konca aprila do konca septembra, je vzpostavljen čezmejni regijski direktni vlak na relaciji Opčine–Divača–Pivka–Reka in v nasprotni smeri, kot del evropskega projekta SUSTANCE INTERREG SREDNJA EVROPA, v katerem družba SŽ – Potniški promet sodeluje skupaj s potniškim prometom hrvaških železnic (HŽPP). Vsak dan med Opčinami in Reko vozita dva direktna vlaka, ki sta zanimiva tudi za kolesarje, saj se vožnje izvajajo z novim vlakom Slovenskih železnic (garnituro Stadler Flirt), v katerem je na voljo prostor za kolesa. Več o mednarodnih povezavah

