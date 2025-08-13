Dva hrvaška kluba v Evropi, upajo še na tretjega

Nogometaši Rijeke so po domačem porazu z 1:2 na gostovanju pri irskem Shelbournu slavili s 3:1 in se tako uvrstili v zadnji krog kvalifikacij za evropsko ligo. Tam jo čaka zmagovalec obračuna med avstijskim Wolfsbergerjem in grškim Paokom iz Soluna.

Ker bo Rijeka tudi v primeru poraza igrala v konferenčni ligi, se Hrvati lahko veselijo dveh klubov v evropskih tekmovanjih. Tam bo igral tudi zagrebški Dinamo Mihe Zajca, ki si je zaradi odličnega klubskega koeficienta neposredno zagotovil nastop v skupinskem delu evropske lige.

To je Hrvatom uspelo prvič v zadnjih petih letih in šele drugič v 11 letih. Nazadnje so imeli v Evropi dva kluba leta 2020, ko sta v drugi najkakovostnejši ligi prav tako igrala Dinamo in Rijeka. A to še ni vse, Hrvaška se lahko veseli še veliko večjega uspeha. V bitki za nastop v konferenčni ligi namreč ostaja tudi Hajduk iz Splita, ki bo v Tirani v četrtek branil prednost gola pred tamkajšnjim Dinamo Cityjem.

Rečane so lani v kvalifikacijah za konferenčno ligo premagali prav nogometaši Olimpije. Povratni obračun v Stožicah so zaznamovali hudi navijaški izgredi. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V primeru zmage bi se v zadnjem krogu kvalifikacij četa trenerja Gonzala Garcíe srečala z zmagovalcem obračuna med danskim Silkeborgom in poljsko Jagiellonio. Če Hajduku uspe premagati oba tekmeca, se bo v skupinski del evropskega tekmovanja uvrstil prvič po letu 2010.

Spomnimo, Slovenija je imela lani s Celjem in Olimpijo prvič dva predstavnika v evropskih tekmovanjih. Tudi letos za zdaj kaže dobro, oba v četrtek čakata povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo, tako Celjani kot Ljubljančani pa so na stavnicah favoriti za preboj v zadnji krog.