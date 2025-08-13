  • Delo d.o.o.
    Svet

    Pred srečanjem: Zelenski upa, da bo Trump pošten posrednik

    Ukrajinski voditelj ne vidi nobenih znakov, da bi se Rusija pripravljala na premirje, potem ko so se pojavila poročila o preboju fronte v Donbasu.
    Putin s srečanjem zagotovil diplomatsko zmago, je prepričan ukrajinski predsednik: »Potrebuje fotografijo s predsednikom Trumpom.« FOTO: Marcos Brindicci/Reuters
    Putin s srečanjem zagotovil diplomatsko zmago, je prepričan ukrajinski predsednik: »Potrebuje fotografijo s predsednikom Trumpom.« FOTO: Marcos Brindicci/Reuters
    Be. B., STA
    13. 8. 2025 | 07:56
    13. 8. 2025 | 08:27
    7:01
    A+A-

    Že od napovedi o srečanju Donalda Trumpa in Vladimirja Putina na Aljaski potekajo razprave o (ne)uspehu pogovora, o deljenju ozemlja, pa tudi živahne diplomatske aktivnosti. Danes se bodo s Trumpom in podpredsednikom J. D. Vanceom pogovarjali evropski voditelji, da bi bili v pogovorih čim bolj upoštevani temeljni varnostni interesi Evrope in Ukrajine.

    Slednja s svojim predsednikom Volodimirjem Zelenskim je sicer jasna, da se svojemu ozemlju ne bodo odpovedali. O kakšnih ozemljih bosta na Aljaski zares trgovala Putin in Trump, je v svetovnih medijih še vedno veliko ugibanja, mdtem ko poročila s fronte sicer potrjujejo, da je Ukrajina iz dneva v dan manjša. Rusija trenutno nadzoruje nekaj manj kot 20 odstotkov njenega ozemlja.

    Kritični Donbas

    Zelenski je po poročanju BBC napovedal, da bo Ukrajina zavrnila vsak ruski predlog, po katerem bi se odpovedala regiji Donbas v zameno za premirje, saj bi to lahko služilo kot odskočna deska za prihodnje napade. Po besedah ukrajinskega predsednika regija, ki jo zahteva Rusija, obsega »okoli 90.000 kvadratnih kilometrov« države. Trump je sicer dejal, da bi vsak mirovni dogovor vključeval »nekaj menjave ozemelj«, pri čemer naj bi bila ena od Putinovih zahtev, da se Kijev odpove delom Donbasa, ki jih še nadzira.

    Zelenski je po navedbah Guardiana izrazil upanje, da bo Trump na Aljaski deloval kot pošten posrednik.  »Ne verjamem, da je Putinov predlog tudi Trumpov predlog,« je dejal. »Verjamem, da Trump zastopa Združene države Amerike. Deluje kot posrednik – je na sredini, ne na ruski strani. Naj ne bo na naši strani, naj bo na sredini.«

    Če se umaknemo iz Donbasa, bo to izhodišče za nov ruski napad

    Donbas, ki ga sestavljata vzhodni regiji Lugansk in Doneck, je delno pod rusko okupacijo od leta 2014. Moskva trenutno nadzira skoraj celoten Lugansk in približno 70 odstotkov Donecka, a je Zelenski v torek znova zatrdil, da bo Ukrajina zavrnila vsak predlog, da se odpove Donbasu.

    »Če se danes umaknemo iz Donbasa – iz naših utrdb, našega terena, višav, ki jih nadziramo –, bomo jasno odprli izhodišče za ruski napad,« je dejal, kot poroča BBC. Zelenski je že večkrat poudaril, da Ukrajinci ne bodo »podarili svoje zemlje okupatorju«, in opozoril na ustavo države, ki zahteva referendum za vsako spremembo ozemlja. Poudaril je, da je regija preveč strateško pomembna, da bi se ji odpovedali, saj gre za močno utrjeno območje, ki ščiti osrednja ukrajinska mesta.

    »Nisem slišal ničesar – niti enega predloga –, kar bi zagotavljalo, da nova vojna ne bo izbruhnila že jutri in da Putin ne bo poskušal zavzeti vsaj Dnipra, Zaporožja in Harkova,« je po navedbah Guardiana dejal Zelenski.

    V večernem nagovoru v torek je izjavil tudi, da se Moskva pripravlja na nove ofenzive na treh delih fronte: na območjih Zaporožje, Pokrovsk in Novopavlov.

    FOTO: Ukrainian Presidential Press Ser /Reuters

    Putin potrebuje fotografijo s Trump

    Kot je še izjavil Zelenski, ne ve, o čem točno bosta Putin in Trump govorila na srečanju, »verjetno je tu še bilateralna pot« pogovorov o drugih temah skupnega interesa, kot so trgovina, sankcije in posli. A dodal je, da si je Putin s srečanjem zagotovil diplomatsko zmago: »Potrebuje fotografijo s predsednikom Trumpom,« je pripomnil, podobno kot že včeraj zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas.

    Ukrajinski predsednik je prepričan, da se Rusija na vse načine trudi pokazati, da zmaguje v vojni, in da želi Kremelj »ustvariti določen narativ, še posebej v ameriških medijih, da Rusija napreduje in Ukrajina izgublja« s sabotažnimi napadi v regiji Donbas.

    Preboj prihaja v nepravem času za Ukrajino. Na Aljaski bo Putin verjetno povedal Trumpu, da takšni uspehi kažejo, da Rusija postopoma zmaguje v triletni vojni na vzhodu, in da bo vsaka prihodnja ameriška podpora Kijevu zaman. FOTO: Jens Buttner/Reuters

    Medtem so ruske čete nadaljevale svojo ofenzivo in nenadoma napredovale v bližini vzhodnega mesta Dobropilja, pri čemer so v kratkem času osvojile deset kilometrov ozemlja ozemlja. Zelenski je priznal, da je napredovanje potekalo na »več točkah«, vendar je napovedal, da bo Kijev kmalu uničil enote, vključene v napad. Čeprav je omilil pomen ruskega napredovanja, je dodal, da je zanje jasno, da je cilj Moskve ustvariti ustrezno informacijsko zaslombo pred Putinovim srečanjem s Trumpom, da bi ustvaril vtis, kot da »Rusija napreduje, Ukrajina pa izgublja«.

    Ukrajinski predsednik je dejal, da ne verjame, da Trump podpira ruske zahteve, in izrazil upanje, da bo deloval kot pošten posrednik na AljaskI. FOTO: Thomas Peter/Reuters

    Kaj si lahko od srečanja obetamo?

    Bela hiša je v torek sporočila, da bo srečanje na Aljaski za Trumpa priložnost, da prisluhne, pa tudi, da tako dobil »najboljši občutek, kako končati to vojno«. Tudi ameriški predsednik ga je opisal kot »srečanje za občutek«, s čimer je zmanjšal pričakovanja, da bi lahko Ukrajino in Rusijo približalo miru. Ob napovedi vrha je Trump sicer zvenel optimistično.

    Zelenski je ponovno izrazil resne dvome, da bi pogovori lahko prinesli pozitiven izid za Kijev, ki je bil izključen s srečanja. »Ne vem, o čem bodo govorili brez nas,« je dejal in da bodo vsakršni dogovori brez sodelovanja Kijeva »mrtve odločitve«.

    Iz Washingtona prihajajo sicer bolj ali manj jasna sporočila, da Ukrajina ne more več pričakovati njihove pomoči. Po drugi strani si EU želi, da ZDA glede Ukrajine ostanejo vključene ne samo v proces za končanje vojne, ampak tudi v druge vidike zagotavljanja njene varnosti.

    Putin pred vrhom s Trumpom govoril s Kimom

    Pred petkovim vrhom sta se v torek po telefonu pogovarjala severnokorejski voditelj Kim Džong Un in Putin. Kot danes poročajo severnokorejski državni mediji, sta se dogovorila za okrepitev sodelovanja. 

    Putin je po poročanju severnokorejske tiskovne agencije KCNA izrazil spoštovanje do duha žrtvovanja, ki so ga pokazali pripadniki severnokorejske vojske pri osvoboditvi Kurska. Kim pa je obljubil, da bo Severna Koreja v celoti podprla vse ukrepe, ki jih bo Rusija sprejela v prihodnosti, poročanje KCNA povzema francoska tiskovna agencija AFP.

    Kremelj je v izjavi potrdil telefonski pogovor in dodal, da je Putin s Kimom delil informacije v zvezi s prihajajočimi pogovori s Trumpom. Rusija in Severna Koreja sta v zadnjih letih okrepili odnose.  Putin se je pred srečanjem s Trumpom minuli petek pogovarjal že s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom, ki je ob tem pozdravil izboljšanje odnosov med Washingtonom in Moskvo. Isti dan je opravil telefonske pogovore tudi z voditelji Indije, Belorusije, Kazahstana in Uzbekistana.

    srečanje na AljaskiRusija-UkrajinaVolodimir ZelenskiDonald TrumpDonbasVladimir Putin

    Komentarji

