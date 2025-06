Začetni dvomi izpuhteli: pot v novo dobo neodvisnosti odprta

Vse več podjetij in posameznikov išče rešitve, s katerimi bi lahko znižali stroške, optimizirali porabo in se približali energetski neodvisnosti. Tehnološki napredek omogoča, da je prehod na čistejše in pametnejše upravljanje energije dostopnejši kot kdaj prej.

Ena izmed znamk, ki pri tem igrajo pomembno vlogo, je MOON, ki s širokim naborom inovativnih rešitev, od električnih polnilnic do celovitih sistemov za energetsko upravljanje, ponuja praktične in učinkovite rešitve za podjetja in gospodinjstva.

FOTO: Voranc Vogel

Večja neodvisnost tudi za Porsche Slovenija V iskanju večje energetske neodvisnosti se je podjetje Porsche Slovenija odločilo za pomemben korak. Na strehi svoje poslovne stavbe so postavili sončno elektrarno v velikosti 108,3 KW. Z njo so od postavitve v drugi polovici leta 2020 do konca leta 2024 pridobili že 419.599 kWh električne energije. Postavitev sončne elektrarne se je izkazala za zelo modro odločitev, saj so znižali strošek elektrike in postali predvsem energetsko manj odvisni od zunanjih virov in okolju bolj prijazni, saj zmanjšujejo svoj ogljični odtis podjetja.

Vizija energetskih rešitev za podjetja in dom

FOTO: Voranc Vogel

V Sloveniji se znamka MOON uveljavlja kot zanesljiv partner za energetsko samooskrbo in pametno upravljanje električne energije za podjetja in gospodinjske odjemalce. Od leta 2019 konstantno raste in danes že presega 5.000 registriranih uporabnikov storitve polnjenja MOONcharge. Poleg tega MOON upravlja številne polnilne postaje, ki omogočajo polnjenje tako domačim kot tujim uporabnikom – zaradi pogodbe o gostovanju z drugimi ponudniki storitev polnjenja lahko infrastrukturo MOON uporabljajo tudi mednarodni uporabniki.

FOTO: Voranc Vogel

Podjetja se vse bolj zavedajo pomena učinkovitega upravljanja energije, in to z vidika stroškovne optimizacije in trajnostne odgovornosti. MOON ponuja modularne in prilagodljive rešitve, ki podjetjem omogočajo, da znižajo obratovalne stroške, povečajo energetsko neodvisnost in se strateško usmerijo v trajnostno prihodnost. Znamka MOON je del družine Porsche Slovenija, ki na slovenskem trgu postavlja standarde prihodnosti mobilnosti.

Ključna prednost sistemov MOON je celostna zasnova, ki podjetjem omogoča, da začnejo z osnovnimi energetskimi rešitvami in jih postopoma nadgrajujejo. To pomeni, da lahko najprej investirajo v električne polnilnice za svoje zaposlene in obiskovalce, nato pa sistem dopolnijo s sončnimi elektrarnami, hranilniki električne energije in pametnim upravljanjem energije prek sistema OptiMOON. S tem pridobijo popoln nadzor nad porabo, optimizirajo stroške in hkrati prispevajo k zelenemu prehodu, v prihodnosti pa bo prilagajanje dinamičnim tarifam cen električne energije in novemu načinu obračunavanja omrežnine za obračunsko moč brez takšnega sistema praktično nemogoče. MOON skupaj s podjetjem Ngen malim in velikim poslovnim odjemalcem omogoča najugodnejše pakete za samooskrbo podjetja z električno energijo – MOONElektrika je na voljo vsem, ne le strankam znamke MOON.

FOTO: Voranc Vogel

Poleg infrastrukturnih rešitev MOON podjetjem ponuja tehnično podporo 24 ur na dan, 7 dni v tednu, kar zagotavlja nemoteno delovanje sistemov in dodatno prispeva k brezskrbnemu prehodu na trajnostne energetske rešitve. Podjetja, ki se odločijo za znamko MOON, sprejmejo pomembno strateško odločitev. S tem veliko prihranijo in krepijo svoj ugled.

Strateški partner pri prehodu v zeleno prihodnost

FOTO: Voranc Vogel

Dober primer uspešne implementacije MOON rešitev je podjetje Novartis, ki je v sodelovanju s Porschejem Slovenija postavilo kar 30 polnilnih postaj – 22 v Ljubljani in osem v Mengšu. »Z Novartisom nas povezuje skupno poslanstvo. Želimo ustvarjati okolje, v katerem tehnologija podpira trajnost. MOON rešitve so lahko vaš strateški partner pri prehodu v zeleno prihodnost,« je povedala Mirela Zupančič, vodja znamke MOON.

S tem so zaposlenim in obiskovalcem zagotovili zanesljivo infrastrukturo za električno mobilnost ter hkrati dokazali svojo zavezanost trajnostnemu razvoju. Podjetje, ki sprejema napredne in zelene rešitve, k zelenemu prehodu z možnostjo polnjenja električnih vozil na delovnem mestu aktivno spodbuja tudi svoje zaposlene. Ne gre le za kakovostno polnilno infrastrukturo, temveč za dolgoročno partnerstvo.

FOTO: Voranc Vogel

MOON omogoča Novartisu postopno širitev energetskega sistema. Začeli so s polnilnimi postajami, v prihodnosti pa lahko sistem nadgradijo z dodatnimi energetsko učinkovitimi rešitvami, kot so hranilniki energije, sončne elektrarne ali sistem za pametno upravljanje energije OptiMOON. Novartis je z e-polnilnicami naredil strateško potezo, ki ne prinaša le finančnih koristi, temveč tudi utrjuje pozicijo kot okoljsko odgovorno in trajnostno usmerjeno podjetje.

FOTO: Voranc Vogel

Nad namestitvijo MOON polnilnic je v podjetju Novartis Slovenija bedel David Špehar, tudi sam navdušen voznik električnega vozila. »Našim zaposlenim in tudi obiskovalcem, ki prihajajo k nam na lokacijo, smo z znamko MOON omogočili zanesljivo rešitev za električno mobilnost. To je del naše zaveze, da kot podjetje pozitivno vplivamo na okolje in spodbujamo trajnostno mobilnost,« je povedal David Špehar, ki skrbi za razvoj lokacij podjetja Novartis Slovenija.

Kako pripeljati MOON v svoje podjetje?

FOTO: Voranc Vogel

Prehod na celostne energetske rešitve MOON je preprost in prilagodljiv. Prvi korak je analiza energetskih zahtev podjetja – ali potrebujete polnilnice za električna vozila, sončno elektrarno, hranilnik energije ali celoten ekosistem pametnega upravljanja energije?

Strokovnjaki znamke MOON najprej ocenijo zmogljivosti in nato pripravijo rešitev, ki omogoča postopno nadgradnjo v skladu z rastjo podjetja. Sistemi so modularni, kar podjetjem omogoča optimalno upravljanje energije, vključevanje lastnih obnovljivih virov in zmanjšanje odvisnosti od omrežja. Z MOON dobite zanesljivega partnerja, ki vam omogoča energetsko učinkovitost, nižje stroške in trajnostni razvoj podjetja.

Po začetnih dvomih skoraj popolna energetska neodvisnost

FOTO: Voranc Vogel

Energetska samooskrba ni več le privilegij podjetij, temveč dostopna rešitev tudi za gospodinjstva, ki želijo zmanjšati svojo odvisnost od omrežja in znižati stroške električne energije.

MOON ponuja celovite rešitve, ki omogočajo prav to – od e-vozil, električnih polnilnic, sončnih elektrarn do hranilnikov energije in pametnega upravljanja energije prek sistema OptiMOON.

Ena izmed ključnih prednosti sistema MOON je pameten odjem, ki uporabnikom omogoča spremljanje in upravljanje porabe energije prek mobilne aplikacije. S tem lahko preprosto nadzorujejo proizvodnjo energije, jo shranjujejo in optimalno porabljajo glede na svoje potrebe. Možnost modularnega nadgrajevanja pa jim omogoča, da postopoma razvijajo svojo energetsko samooskrbo – od začetne polnilnice do celotnega ekosistema MOON.

FOTO: Voranc Vogel

Med navdušenimi uporabniki vseh možnosti, ki jih ponuja e-mobilnost, je tudi Marjana Dokl, ena od zaposlenih podjetja Novartis Slovenije. Marjana Dokl je svojo pot v energetsko neodvisnost začela pred leti, ko so doma namestili sončno elektrarno, odločili so se tudi za električno polnilnico. Doma vozi električni avtomobil in ker tudi v službi prehajajo na e-mobilnost, je tudi njen službeni avtomobil električni. Zdaj ko je Novartis Slovenija poskrbel za polnilnice MOON, svoj avtomobil polni med službenim časom.

»Ko sem začela uporabljati električni avtomobil, me je najprej skrbelo, kako se bom navadila na spremembo, vendar je moja izkušnja odlična. S polnilnico doma in tudi tukaj na delovnem mestu sem danes skoraj popolnoma energetsko neodvisna,« je pojasnila Marjana Dokl, ki ima z rešitvami MOON minimalen strošek za elektriko, celoten sistem pa lahko upravlja kar z aplikacijo na telefonu.

MOON tako ponuja posameznikom priložnost za korak v trajnostno prihodnost, pri čemer jim omogoča večjo energetsko samozadostnost, zanesljivo infrastrukturo in tehnološko dovršene rešitve za pametno upravljanje energije.

FOTO: Voranc Vogel

Kako se zavarovati pred nepredvidljivo visokimi računi za elektriko? Sistem za celovito upravljanje električne energije v vašem domu optiMOON stalno spremlja vaše potrebe in stanje v električnem omrežju, optimizira vašo porabo v okvirih dogovorjene obračunske moči in omogoča, da maksimalno izkoristite energijo, ki jo imate na voljo. Tako vam pomaga zniževati stroške elektrike v vašem gospodinjstvu.