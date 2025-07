Švedski bombarder končal tam, kjer je želel

Angleški nogometni prvoligaš Arsenal je tudi uradno potrdil prihod švedskega napadalca Viktorja Gyökeresa. Ta je podpisal dolgoročno pogodbo s topničarji, natančne dolžine pa slednji niso razkrili. Transfermarkt poroča, da je Šved podpisal do konca junija 2030.

Gyökeres je v portugalski ligi za Sporting na 102 tekmah dosegel 97 golov. S tem si je močno dvignil ceno, tako da so pri Arsenalu morali kar globoko seči v žep. Zanj so nekdanjemu Gyökeresovemu delodajalci Sportingu iz Lizbone odšteli 65,76 milijona evrov, je pisal Transfermarkt.

»Smo izjemno zadovoljni, da lahko pozdravimo Viktorja Gyökeresa. Konsistentnost, ki jo je pokazal, in njegove igre, so izjemne. Samo število golov in podaj govori samo zase,« je za Arsenalovo spletno stran povedal trener Mikel Arteta in pohvalil njegovo hitrost in fizično moč.

Sedemindvajsetletni Gyökeres, ki je v dresu Švedske na 26 tekmah zbral 15 golov, je leta 2023 v Sporting prišel iz Coventryja za 24 milijonov evrov, pred tem je igral še za Brighton, Swansea, St. Pauli in Brommapojkarno.

Ob Gyökeresu je Arsenal to poletje pripeljal še branilca Cristhiana Mosquero (15 milijonov evrov), vratarja Kepo Arrizabalago (5,8 milijona evrov), vezista Martina Zubimendija (70 milijonov) in Christiana Norgaarda (11,6 milijona) ter krilnega igralca Nonija Maduekeja (55,4 milijona).