Robert Golob, homeopatski blefer

Tresla se je gora, rodila se je miš. Tako bi lahko opisali parlamentarno dramo okoli posvetovalnega referenduma o oboroževanju. A čeprav je bila vsota obeh glasovanj – najprej razpis referenduma, nato njegova razveljavitev – enaka nič, pa politični učinki tega koraka vstran ne bodo nični.

Pri delu prebivalstva, ki je kritičen do povečanja sredstev za obrambo, bo dogajanje prejšnjih dveh tednov pustilo trpek priokus. Še dolgo po tem, ko bo sama odločitev o umiku posvetovalnega referenduma utonila v pozabo, bo ta trpki okus ostal in se manifestiral kot nezaupanje do lastnih predstavnikov – problem, ki pesti levo sredino že kakšnih petnajst let in je eden glavnih razlogov za dejstvo, da je slovenska politika zadnjega desetletja postala takšna nepregledna mineštra kratic, gibanj in imen.