Ob znanih slovenskih toplicah nastaja novo središče udobnega bivanja

Povpraševanje po sodobnih varovanih stanovanjih, ki ponujajo prilagojeno bivanje za starejše osebe, narašča. V tretjem življenjskem obdobju je pomembno, da živimo v spodbudnem okolju in se vključujemo v skupnost, saj imamo tako več možnosti tudi za socializacijo. Socialni stiki so namreč izjemno pomembni za ohranjanje kognitivnih sposobnosti in splošnega zadovoljstva v starosti.

Resort Srebrni gaj, ki ga podjetje GH Holding gradi v Dolenjskih Toplicah, je odličen primer takšnega projekta. Gre za premišljeno zasnovan kompleks varovanih stanovanj in hiš, ki starejšim omogoča čim daljšo samostojnost, hkrati pa spodbuja socializacijo in povezanost med stanovalci. Blizu term, v objemu narave, a hkrati v bližini vse potrebne infrastrukture – Srebrni gaj ponuja sodoben koncept bivanja, ki postavlja nove standarde za prihodnost varovanih stanovanj v Sloveniji.

Blaž Miklavčič, direktor podjetja GH Holding FOTO: Jože Suhadolnik

Zasnovan je kot integriran del lokalne skupnosti, kjer bodo stanovalci lahko uživali v vseh prednostih, ki jih ponujajo Dolenjske Toplice. »Za ta projekt smo se odločili, ker imamo dovolj izkušenj in smo dovolj inovativni. Z zunanjimi strokovnjaki z drugih področij smo preštudirali, kaj je lahko zanimivo za kakovostno in dolgoročno čim bolj samostojno bivanje tretje generacije na lokacijah, ki imajo tudi nekaj privlačnih storitev, kot jih ponujajo seveda toplice ali terme. Pomembno je, da bivanje prinaša čim daljšo samostojnost. Naša rdeča nit, ki nas vodi pri vseh takšnih projektih, je, kako zagotoviti čim višjo stopnjo socializacije in druženja med stanovalci,« je povedal, direktor podjetja GH Holding ene največjih slovenskih gradbenih družb, ki se že 18 let ukvarja z gradbenim inženiringom, prometno infrastrukturo, medicinskim inženiringom ter ekologijo in energetiko. Zagotavljajo celovite projektne rešitve, od idejnega načrta, inženiringa in izvedbe ter vzdrževanja, že sedem let tudi na Hrvaškem in v Srbiji, kjer ustvarijo dve tretjini realizacije.

Srebrni gaj je kompleks varovanih stanovanj in hiš za stanovalce v tretjem življenjskem obdobju. FOTO: GH Holding

Za vami je že uspešen projekt varovanih stanovanj Vitalis, zaključuje se gradnja resorta varovanih stanovanj in hiš Srebrni gaj. Kaj vas je vodilo pri odločitvi za gradnjo Vitalisa v Šmarjeških Toplicah, zdaj pa še Srebrnega gaja v Dolenjskih Toplicah?

Pri nepremičninah vedno skušamo biti malce inovativni, vlečejo nas tudi zgledi iz tujine. Všeč so mi bili podobni resorti, kot je Srebrni gaj, na Tirolskem v Avstriji. Tako smo se odločili za objekt z varovanimi stanovanji Vitalis v Šmarjeških Toplicah. Na podlagi te dobre izkušnje smo se odločili še za malce večji kompleks polzaprtega tipa Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah.

FOTO: GH Holding

Razlika med našim in avstrijskim konceptom je v tem, da mi ponujamo lastniške nepremičnine, saj moramo upoštevati preference slovenskih kupcev. Na Tirolskem stanovalcem ponujajo možnost dolgoročnega najema. Po drugi strani pa v slovenskih resortih ne ponujamo dodatnih vsebin, kot jih v Avstriji, ker so te pri nas na voljo v toplicah, zaradi česar smo tudi izbrali lokacijo ob toplicah. Cene nepremičnin oziroma najemov varovanih stanovanj na Tirolskem so zaradi dodatnih vsebin, ki jih ponujajo, bistveno višje kot pri nas.

Srebrni gaj – večji brat šmarješkega Vitalisa

Vitalis v Šmarjeških Toplicah FOTO: Miran Kambič

Kako se bo Srebrni gaj razlikoval od vašega prejšnjega projekta Vitalis?

Srebrni gaj bo bistveno večji od Vitalisa, ki ima le en objekt z 39 stanovanji. V Srebrnem gaju bo en objekt s 50 stanovanji in nekaj skupnimi prostori, v okolici pa bo še 28 individualnih hiš – 22 dvojčkov in 6 samostojnih hiš. Celoten resort bo polzaprtega tipa, organiziran bo kot parkovna zasaditev, tako da bomo zagotovili dovolj avtonomnosti in visoko kakovost bivanja.

Takšni resorti, kot je Vitalis, združujejo ljudi podobne generacije in z velikim veseljem opazujemo, kako se je skupnost v Šmarjeških Toplicah organizirala. Nekdo ponuja svoje tehnično znanje, nekdo ima smisel za dekoracijo, imajo skupni prostor, kjer se družijo ob rojstnih dnevih. Postali so zadovoljna, vitalna skupina starejših stanovalcev, ki drug drugega spodbujajo k aktivnostim, k športnim dejavnostim in živijo kakovostno, lepo povezano življenje. Ljudje potrebujejo družbo. Tudi če eden od zakoncev ostane sam, mu je v takšni skupnosti lažje, saj ni izoliran. Tudi v Dolenjskih Toplicah bo skupen prostor s kuhinjo in velik sedalni del, kjer se bodo lahko družili.

V Vitalisu smo naredili le eno napako, in sicer premajhno kolesarnico. Ne boste verjeli, kako starejši spodbujajo drug drugega k aktivnostim. Vsi imajo električna kolesa, nekateri celo dve, in vsi kolesarijo, zato je kolesarnica čisto premajhna, kar smo upoštevali pri načrtovanju Srebrnega gaja v Dolenjskih Toplicah.

Tudi Vitalis je zasnovan z mislijo na starejše. FOTO: Miran Kambič

Srebrni gaj delate z arhitekturnim birojem Sono. Kakšne so glavne značilnosti objektov za seniorje oziroma varovanih stanovanj?

Projekta se nismo lotili zgolj z vidika gradbeništva oziroma nepremičnin. K sodelovanju smo že na začetku pritegnili strokovnjake, ki so kompetentni na področju trendov bivanja v tretjem življenjskem obdobju. Želimo si zagotoviti visoko kakovost bivanja, čim daljšo samostojnost starejših in socializacijo.

Arhitektonska zasnova varovanih stanovanj in hiš omogoča udobno bivanje starejšim osebam in tistim z gibalnimi omejitvami. Skupni hodniki so trikrat širši, kakor bi morali biti, videti so kot hotelske avle. Po hodnikih so načrtovane sedežne garniture, da bo stanovalcem čim bolj udobno. Šele ko bodo naši kupci popolnoma zadovoljni, bomo zadovoljni tudi mi. To razumemo kot jamstvo za prihodnje uspehe.

Pri gradnji večjih projektov investitorji pogosto lahko naletijo na številne izzive. Kako se je na nastajanje Srebrnega gaja odziva lokalna skupnost?

Gradbena dela v Srebrnem gaju potekajo po časovnici. FOTO: GH Holding

Občina Dolenjske Toplice je bila izjemno kooperativna. Kot bi si prav želeli takšnega projekta. Na našo pobudo so zelo hitro spremenili podrobni prostorski načrt (OPPN), in ko smo konec novembra projekt predstavili javnosti, smo opazili, da so vsi projektu zelo naklonjeni. Sicer je bil pred časom na tej lokaciji v Dolenjskih Toplicah predviden dom za starejše, vendar te možnosti ob našem prihodu ni bilo več, ker določenim merilom lokacija ni več ustrezala. Tako da tukaj doma za zdaj ne bo, je pa občina našla že novo lokacijo.

Kakšen bo vpliv tega projekta na lokalno skupnost in tudi lokalno gospodarstvo?

Vpliv na lokalno skupnost bo po prvih odzivih javnosti zelo dober. Lokalni ponudniki z novimi stanovalci dobijo nove stranke. V luči gradnje pa lokalno gospodarstvo veliko pridobi s tem, ko poskušamo večinoma sodelovati z lokalnimi podizvajalci in podjetji. Če dve leti sodeluješ pri gradnji nekega objekta in v tem okolju tudi živiš, imaš do objekta bolj naklonjen odnos. Ta čustva se potem širijo in ustvarjajo pozitivno javno mnenje. Zelo trdno verjamem, da so lahko uspešne samo situacije, v katerih imajo koristi vsi, in to je naša filozofija.

Konec prihodnjega leta že v novih varovanih stanovanjih

Srebrni gaj, ki združuje samostojnost, družabnost in kakovost življenja za starejše in gibalno ovirane, bo vseljiv v drugi polovici leta 2026. FOTO: GH Holding

Gradnja Srebrnega gaja se je začela jeseni 2024. Kako potekajo gradbena dela in ali ste na dobri poti, da dosežete predvidene roke za vselitev prvih stanovalcev v drugi polovici leta 2026?

Resort za tretjo generacijo, ki ga imenujemo Srebrni gaj, sestavlja 50 stanovanj v skupnem objektu, ki ima tudi skupne prostore, in 28 prilagojenih varovanih hiš. Nekaj je dvojčkov, nekaj pa samostojnih enot z dvoriščem, parkiriščem in nekaj vrta. Vse skupaj je postavljeno v idilično okolje. Zraven delamo tudi park. Stanovalci imajo do Dolenjskih Toplic le nekaj minut hoje.

Gradnja se je začela konec leta, ko so se zaključila zemeljska dela. Zdaj poteka temeljenje vseh objektov. Pri nas vse projekte delamo naenkrat, zato bodo vse enote dokončane hkrati, kar pomeni, da bo resort zaživel brez kakršnih koli motenj v okolici. Glavne stvari bomo dokončali letos, tako da bomo projekt zaključevali čez približno eno leto. Naš cilj je, da bodo stanovanja in hiše proti koncu leta 2026 že vseljive.

V Srebrnem gaju bo 22 dvojčkov in 6 samostojnih hiš. FOTO: GH Holding

Kdaj boste začeli prodajati stanovanja?

Izogibamo se prodajanja obljub in nikoli ne začenjamo prodajati, preden objekti ne stojijo. Želimo si, da si potencialni kupci lahko predstavljajo, kaj ponujamo. Slike in animacije ter razni videi po navadi olepšujejo realnost.

Zanimanje za podobna stanovanja je veliko. Kako je potekala prodaja stanovanj v Vitalisu?

Svoje objekte vedno začnemo prodajati, ko gre gradnja h koncu, saj ne prodajamo obljub. Objekti morajo stati, da si kupci predstavljajo, kakšno bo naselje. Vitalis smo razprodali v slabih treh tednih.

Koliko je naložb v takšna stanovanja?

Večina lastnikov v Vitalisu je starejših, nekaj je tudi naložbenih nepremičnin, ki jih lastniki oddajajo. Ko ljudje še nimajo potrebe živeti v takšnem resortu, si stanovanje najprej kupijo kot naložbo – Slovenci imamo pač radi nepremičninske naložbe – in jo uporabljajo za občasno bivanje, kot nekakšen vikend. V visoki starosti nam osamljeni vikend na vrhu hriba ne pomeni več veliko, saj ne omogoča več udobnega in varnega bivanja, pa še popolnoma izoliran od sveta je. Če pa imamo vikend kje ob toplicah in je ta primeren tudi za tretje življenjsko obdobje, pa se je v starosti veliko bolj praktično tja kar preseliti. Preseliš se v prijetno okolje, kjer že vse poznaš, in ne nekam v neznano. Veliko lažje vzpostaviš svojo rutino. Pa še nekaj je, ob omembi toplic imajo starejši vedno pozitivne asociacije. V visoki starosti namreč ne hodiš na potovanja po vsem svetu, ampak greš v toplice.

GH Holding že v iskanju podobnih lokacij za nove projekte

Blaž Miklavčič: »Nikoli ne začenjamo prodajati, preden objekti ne stojijo.« FOTO: Jože Suhadolnik

Kakšno zanimanje napovedujete Srebrnemu gaju?

Za Srebrni gaj je že zdaj veliko zanimanja. Kupci nam radi sledijo, saj zaupajo naši blagovni znamki, ker smo vse naredili z veliko pazljivosti. Naredili smo že veliko nepremičninskih projektov. Potem ko je počil nepremičninski balon, smo iz stečajne mase Kraškega zidarja kupili Tribuno, ki smo jo preimenovali v Luwigano in jo spremenili v prestižen stanovanjski objekt. Stanovalci so zelo zadovoljni.

Zelo lepi so naši objekti v Kočevju in Šmarjeških Toplicah, kmalu bo začel rasti Habjanov bajer v Rožni dolini, kjer smo dobili prvo pravnomočno gradbeno dovoljenje. Najbolj izstopajoče bodo Dolenjske Toplice, ker bodo organizirane kot resort. Vsi poznamo idejo o varovanih stanovanjih, ampak varovane hiške so pa še bolj zanimive.

Kakšne so vaše dolgoročne vizije glede podobnih projektov v Sloveniji?

FOTO: GH Holding

Zdaj smo v celoti usmerjeni v to, da v zadanih rokih in vsebini končamo Srebrni gaj. Se pa že oziramo po podobnih lokacijah tudi drugod v Sloveniji. Najbrž bomo glede na našo prisotnost na Hrvaškem in v Srbiji tudi na teh trgih razmišljali o tem. Lokacije morajo biti atraktivne glede ponudbe in možnosti za socializacijo. Zato imajo prednost lokacije v bližini term ali pa turistična središča. Tovrstni projekti so naša ambicija in imamo čedalje večjo skupino zadovoljnih kupcev. Naš cilj so tudi zadovoljni kupci, in če to dosežemo, smo lahko poslovno in finančno uspešni, da lahko takšne projekte razvijamo še naprej.

Kaj napovedujete slovenskemu nepremičninskemu trgu?

Nepremičninski trg praviloma ureja večja ponudba, ki pomeni večjo konkurenčnost med ponujenimi nepremičninami na trgu. V prihodnje bodo konkurenčni lahko samo profesionalni investitorji in ne špekulativni oziroma t. i. »popoldanski« investitorji, ki delajo bolj po navdihu in se pojavljajo v nekakšnih »jatah«. Pomembno je, da se z nepremičninami ukvarjajo strokovnjaki. Naše podjetje se projektov loteva premišljeno, sledimo konservativnim donosom in ne špekuliramo. Nekaj denarja, ki smo ga v letih zaslužili z izvedbenimi projekti doma in v tujini – dve tretjini realizacije že kar nekaj let ustvarjamo v tujini –, poskušamo oplemenititi skozi nepremičninske projekte. Držimo se svojega načela, da smo vedno z obema nogama na tleh. Če bi imeli okrog donosov previsoka pričakovanja, bi se lahko stvari za investitorja ponesrečile, največkrat pa se za kupce.

FOTO: GH Holding

Vizija podjetja GH Holding glede razvoja varovanih stanovanj sega tudi širše. Podobne projekte želijo razvijati po celotni Sloveniji in tudi v tujini, s poudarkom na atraktivnih lokacijah, kot so terme in turistična središča. Takšne lokacije ponujajo dodatne storitve, poleg tega pa pri kupcih ustvarjajo pozitivne asociacije in pritegnejo starejše, ki iščejo kakovostno in aktivno bivanje v prijetnem okolju.

Naročnik oglasne vsebine je GH Holding