Fotografije dneva (14. 8.)

Galerija

Protest v znak solidarnosti z novinarji v Gazi, na katerem obsojajo umor novinarjev Al Jazeere nekaj dni prej, je včeraj organiziral novinar pred egipčanskim sindikatom novinarjev v Kairu, kjer je demonstrant kritiziral Trumpa in Netanjahua. Obsodbe so se 12. avgusta vsule od Združenih narodov, EU do skupin za medijske pravice, potem ko je bila v izraelskem napadu v Gazi ubita novinarska ekipa Al Jazeere, saj je Izrael enega od njih obtožil, da je pripadnik Hamasa. Foto: Khaled Desouki/Afp