    Svet

    Fotografije dneva (14. 8.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Protest v znak solidarnosti z novinarji v Gazi, na katerem obsojajo umor novinarjev Al Jazeere nekaj dni prej, je  včeraj organiziral novinar pred egipčanskim  sindikatom novinarjev v Kairu, kjer je demonstrant kritiziral Trumpa in Netanjahua. Obsodbe so se 12. avgusta vsule od Združenih narodov, EU do skupin za medijske pravice, potem ko je bila v izraelskem napadu v Gazi ubita novinarska ekipa Al Jazeere, saj je Izrael enega od njih obtožil, da je pripadnik Hamasa. Foto: Khaled Desouki/Afp
    Galerija
    Protest v znak solidarnosti z novinarji v Gazi, na katerem obsojajo umor novinarjev Al Jazeere nekaj dni prej, je  včeraj organiziral novinar pred egipčanskim  sindikatom novinarjev v Kairu, kjer je demonstrant kritiziral Trumpa in Netanjahua. Obsodbe so se 12. avgusta vsule od Združenih narodov, EU do skupin za medijske pravice, potem ko je bila v izraelskem napadu v Gazi ubita novinarska ekipa Al Jazeere, saj je Izrael enega od njih obtožil, da je pripadnik Hamasa. Foto: Khaled Desouki/Afp
    Dejan Mijović
    14. 8. 2025 | 12:29
    14. 8. 2025 | 12:47
    0:30
    A+A-

    Zanimivosti po svetu skozi fotografovo oko.

    Fotografije dneva (13. 8.)

    Fotografije dneva (12. 8.)

    Novice  |  Svet
    Koronavirusni denar

    Sredstva EU porabili za jahte, drage avtomobile in svingerski klub

    Milijoni evrov, namenjeni pomoči po pandemiji, so na Poljskem financirali luksuz in sprožili politični škandal, vlada pa obljublja preiskavo.
    12. 8. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pomanjkanje kadra

    Pedagoški programi ostali na papirju: več kot sto kandidatov brez vpisa

    Ministrstvo opozarja, da so fakultete razpisale programe, a jih niso izvedle. Fakultete odgovarjajo, da je bilo na posamezen program premalo prijavljenih.
    Špela Kuralt 13. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Nadomestki alkoholnih pijač

    Generacija, ki je 'rasla' z alkoholizmom, si želi zrcalno sliko

    Vse več je brezalkoholnih različic alkoholnih pijač. Zdrav način življenja pomeni tudi zmanjšanje ali popolno izključitev alkohola.
    Beti Burger 13. 8. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Jonas Vingegaard

    Vingegaard naj počne še kaj drugega v življenju, Toura ne bo dobil

    Danski komentator Brian Nygaard je sprožil burne odzive v danski kolesarski javnosti, saj meni, da Jonas Vingegaard v boju s Tadejem Pogačarjem nima možnosti.
    Nejc Grilc 13. 8. 2025 | 05:10
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Sodelovanje pri inovaciji ali unikatu da nov zagon

    Za lesarsko industrijo je povezovanje s šolami pomemben korak do kadra. Trajnost je še eno jamstvo za svetlo prihodnost lesne industrije.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Čedalje bolj cenimo unikatne izdelke in masivni les

    Stavbni mizar Matic Domadenik in pohištveni mizar Vid Gomaz se bosta udeležila evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Z digitalizacijo do dostopa do podatkov ob pravem času

    Sodobne tehnologije pomagajo tudi pri zniževanju stroškov zdravljenja, racionalnejši porabi virov in poudarjanju preventive.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    V projektu za podporo inovacijam na področju zdravja tudi slovenska podjetja

    Tech4Cure se osredotoča na ustvarjanje inovativnih medicinskih pripomočkov z naprednimi in novimi digitalnimi oz. na umetni inteligenci zasnovanimi rešitvami.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Magazin  |  Zanimivosti
    Analiza nordijskega vročinskega vala

    Pregrevanje bolnišnic, porast utopitev, požarov in cvetenje strupenih alg

    Tudi severnoevropske države Norveško, Švedsko in Finsko so se soočile z dolgotrajnim nordijskim vročinskim valom.
    Saša Bojc 14. 8. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Srečanje na Aljaski

    Kremelj razkril, o čem se bosta »na štiri oči« pogovarjala Trump in Putin

    Srečanje na Aljaski se bo predvidoma začelo ob 11.30, to je ob 21.30 po srednjeevropskem času. Ob koncu pogovorov je predvidena novinarska konferenca.
    14. 8. 2025 | 12:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (14. 8.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 14. 8. 2025 | 12:29
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Kaj srečanje Trumpa in Putina lahko prinese Ukrajini, Evropi in svetu?

    Malo verjetno je, da bodo z Aljaske prišle dobre novice. Bližnjic do rešitve ni, menita dr. Matjaž Nahtigal in dr. Klemen Grošelj.
    Novica Mihajlović 14. 8. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Policija opozarja

    Goljufi na spletu prežijo na prodajalce, letos 230 prijav in 230.000 evrov škode

    Denar je mogoče prejeti samo na številko bančnega računa, in ne na številko plačilne kartice, opozarjajo na policiji.
    14. 8. 2025 | 11:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (14. 8.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 14. 8. 2025 | 12:29
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Kaj srečanje Trumpa in Putina lahko prinese Ukrajini, Evropi in svetu?

    Malo verjetno je, da bodo z Aljaske prišle dobre novice. Bližnjic do rešitve ni, menita dr. Matjaž Nahtigal in dr. Klemen Grošelj.
    Novica Mihajlović 14. 8. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Policija opozarja

    Goljufi na spletu prežijo na prodajalce, letos 230 prijav in 230.000 evrov škode

    Denar je mogoče prejeti samo na številko bančnega računa, in ne na številko plačilne kartice, opozarjajo na policiji.
    14. 8. 2025 | 11:48
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več

