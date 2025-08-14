Kremelj razkril, o čem se bosta »na štiri oči« pogovarjala Trump in Putin

Osrednja tema srečanja med predsednikom Rusije Vladimirjem Putinom in njegovim ameriškim kolegom Donaldom Trumpom bo rešitev ukrajinske krize, je danes potrdil svetovalec Kremlja Jurij Ušakov. Srečanje na Aljaski se bo predvidoma začelo ob 21.30 po srednjeevropskem času, predsednika se bosta sestala »na štiri oči« s prevajalci, imela pa bosta tudi »širši sestanek« z delegacijami in delovni zajtrk, je med drugim razkril.

»Verjetno je vsem jasno, da bo osrednja tema rešitev ukrajinske krize,« je dejal Ušakov. Med temami pa bodo, kot je dodal, tudi širša vprašanja zagotavljanja miru in varnosti, pereča mednarodna in regionalna vprašanja ter gospodarsko sodelovanje med Rusijo in ZDA.

Srečanje predsednikov v aljaškem mestu Anchorage se bo predvidoma začelo ob 11.30 po lokalnem času (21.30 po srednjeevropskem), je povzela STA. »Sledila bodo pogajanja med delegacijami, ki se bodo nadaljevala med delovnim kosilom,« je dejal in dodal, da bosta imela predsednika ob koncu pogovorov tudi skupno novinarsko konferenco, kar bo po besedah Ušakova pomemben trenutek. To bo tudi prva skupna tiskovna konferenca od leta 2018, ko se je Putin srečal s Trumpom v Helsinkih.

Anchorage je ta čas v središču svetovne pozornosti. FOTO: Drew Angerer/AFP

Rusko delegacijo bodo po besedah Ušakova med drugim sestavljali zunanji minister Sergej Lavrov, obrambni minister Andrej Belousov, finančni minister Anton Siluanov in gospodarski pogajalec Kiril Dmitrijev, je povzela AFP.

Kot je poročanje ruske agencije Tass povzel Reuters, je imel Putin danes že sestanek z visokimi uradniki in predstavniki ruskega vodstva. Po srečanju je dejal, da si ameriška administracija »iskreno prizadeva« za rešitev ukrajinskega konflikta. Domnevno je namignil tudi, da bi lahko Moskva in Washington dosegla dogovor o nadzoru jedrskega orožja.

Putin bo z udeležbo na srečanju, ki predstavlja vrhunec Trumpovih prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini, prvič po desetih letih obiskal ZDA. Nazadnje je bil leta 2015 na generalni skupščini ZN v New Yorku, to je bilo leto po začetku konflikta v Ukrajini in enostranski nezakoniti priključitvi Krima.

Po več letih neuspešnih pogajanj in spopadov ukrajinskih sil s proruskimi separatisti je Putin februarja 2022 odredil invazijo, ki pa ni privedla do predaje Kijeva. Agresija je pomenila prekinitev stikov Moskve z Zahodom, Ukrajina in Rusija pa sta odtlej ujeti v vojni izčrpavanja z visokim številom žrtev med vojaki in predvsem ukrajinskimi civilisti.

ZDA so od začetka invazije glavna vojaška podpornica Kijeva. Trump je v skladu z napovedmi to pomoč ustavil in se posvetil prizadevanjem za mir. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki na Aljasko kljub prvotnim ugibanjem ni bil povabljen, je vnaprej izključil možnost predaje ozemlja v okviru morebitnega mirovnega sporazuma z Rusijo.

Le oporišče Elmendorf-Richardson na severnem robu mesta izpolnjuje varnostne zahteve za zgodovinsko srečanje. FOTO: Drew Angerer/AFP