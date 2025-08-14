  • Delo d.o.o.
    Svet

    Kremelj razkril, o čem se bosta »na štiri oči« pogovarjala Trump in Putin

    Srečanje na Aljaski se bo predvidoma začelo ob 11.30, to je ob 21.30 po srednjeevropskem času. Ob koncu pogovorov je predvidena novinarska konferenca.
    Putin bo z udeležbo na srečanju, ki predstavlja vrhunec Trumpovih prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini, prvič po desetih letih obiskal ZDA. FOTO: Brendan Smialowski/AFP
    Putin bo z udeležbo na srečanju, ki predstavlja vrhunec Trumpovih prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini, prvič po desetih letih obiskal ZDA. FOTO: Brendan Smialowski/AFP
    S. B.
    14. 8. 2025 | 12:42
    14. 8. 2025 | 13:51
    4:56
    Osrednja tema srečanja med predsednikom Rusije Vladimirjem Putinom in njegovim ameriškim kolegom Donaldom Trumpom bo rešitev ukrajinske krize, je danes potrdil svetovalec Kremlja Jurij Ušakov. Srečanje na Aljaski se bo predvidoma začelo ob 21.30 po srednjeevropskem času, predsednika se bosta sestala »na štiri oči« s prevajalci, imela pa bosta tudi »širši sestanek« z delegacijami in delovni zajtrk, je med drugim razkril.

    Kaj srečanje Trumpa in Putina lahko prinese Ukrajini, Evropi in svetu?

    »Verjetno je vsem jasno, da bo osrednja tema rešitev ukrajinske krize,« je dejal Ušakov. Med temami pa bodo, kot je dodal, tudi širša vprašanja zagotavljanja miru in varnosti, pereča mednarodna in regionalna vprašanja ter gospodarsko sodelovanje med Rusijo in ZDA.

    Srečanje predsednikov v aljaškem mestu Anchorage se bo predvidoma začelo ob 11.30 po lokalnem času (21.30 po srednjeevropskem), je povzela STA. »Sledila bodo pogajanja med delegacijami, ki se bodo nadaljevala med delovnim kosilom,« je dejal in dodal, da bosta imela predsednika ob koncu pogovorov tudi skupno novinarsko konferenco, kar bo po besedah Ušakova pomemben trenutek. To bo tudi prva skupna tiskovna konferenca od leta 2018, ko se je Putin srečal s Trumpom v Helsinkih.

    Anchorage je ta čas v središču svetovne pozornosti. FOTO: Drew Angerer/AFP
    Anchorage je ta čas v središču svetovne pozornosti. FOTO: Drew Angerer/AFP

    Rusko delegacijo bodo po besedah Ušakova med drugim sestavljali zunanji minister Sergej Lavrov, obrambni minister Andrej Belousov, finančni minister Anton Siluanov in gospodarski pogajalec Kiril Dmitrijev, je povzela AFP.

    Kot je poročanje ruske agencije Tass povzel Reuters, je imel Putin danes že sestanek z visokimi uradniki in predstavniki ruskega vodstva. Po srečanju je dejal, da si ameriška administracija »iskreno prizadeva« za rešitev ukrajinskega konflikta. Domnevno je namignil tudi, da bi lahko Moskva in Washington dosegla dogovor o nadzoru jedrskega orožja.

    Putin bo z udeležbo na srečanju, ki predstavlja vrhunec Trumpovih prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini, prvič po desetih letih obiskal ZDA. Nazadnje je bil leta 2015 na generalni skupščini ZN v New Yorku, to je bilo leto po začetku konflikta v Ukrajini in enostranski nezakoniti priključitvi Krima.

    Po več letih neuspešnih pogajanj in spopadov ukrajinskih sil s proruskimi separatisti je Putin februarja 2022 odredil invazijo, ki pa ni privedla do predaje Kijeva. Agresija je pomenila prekinitev stikov Moskve z Zahodom, Ukrajina in Rusija pa sta odtlej ujeti v vojni izčrpavanja z visokim številom žrtev med vojaki in predvsem ukrajinskimi civilisti.

    ZDA so od začetka invazije glavna vojaška podpornica Kijeva. Trump je v skladu z napovedmi to pomoč ustavil in se posvetil prizadevanjem za mir. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki na Aljasko kljub prvotnim ugibanjem ni bil povabljen, je vnaprej izključil možnost predaje ozemlja v okviru morebitnega mirovnega sporazuma z Rusijo.

    Le oporišče Elmendorf-Richardson na severnem robu mesta  izpolnjuje varnostne zahteve za zgodovinsko srečanje. FOTO: Drew Angerer/AFP
    Le oporišče Elmendorf-Richardson na severnem robu mesta  izpolnjuje varnostne zahteve za zgodovinsko srečanje. FOTO: Drew Angerer/AFP

    Kaj vemo o oporišču

    Oporišče Elmendorf-Richardson, katerega korenine segajo v hladno vojno, je največja vojaška baza na Aljaski. Kar 29.000 hektarov velika baza je ključno ameriško območje za arktično vojaško pripravljenost, poroča BBC.

    Kot je razvidno iz številnih fotografij, ki jih objavljajo tuji mediji, oporišče obdajajo zasnežene gore, ledena jezera in slikoviti ledeniki. Zimske temperature so precej pod lediščem, toda jutri lahko udeleženci srečanja pričakujejo razmeroma prijetne temperature, okoli 16 stopinj Celzija.

    Na tem območju živi več kot 30.000 ljudi, kar predstavlja približno deset odstotkov prebivalstva Anchoragea. Baza, zgrajena leta 1940, je bila ključna lokacija za zračno obrambo in osrednja poveljniška točka za odganjanje groženj Sovjetske zveze med hladno vojno.

    Na vrhuncu moči leta 1957 je imela 200 lovskih letal ter več radarskih sistemov za nadzor zračnega prometa in zgodnje opozarjanje.

    Zaradi svoje strateške lokacije in vadbenih objektov baza še danes raste. Ko jo je Trump obiskal med svojim prvim mandatom leta 2019, je dejal, da tamkajšnje čete kot prva obrambna linija Amerike branijo zadnjo mejo njihove države. 

    Novice  |  Svet
