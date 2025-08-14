Kaj srečanje Trumpa in Putina lahko prinese Ukrajini, Evropi in svetu?

V nadaljevanju preberite:

Bližnjic do rešitve enega najtežjih, najbolj kompleksnih in najbolj krvavih konfliktov po drugi svetovni vojni ni. Tako pred jutrišnjim srečanjem Donalda Trumpa in Vladimirja Putina na Aljaski pravi mednarodni pravnik dr. Matjaž Nahtigal. Na pogajalski mizi je tokrat formula »zemlja za mir«, ki so se ji do zdaj izogibali, kar je slaba napoved tako za Ukrajino kot za Evropo, saj se s tem utegne sesuti varnostna arhitektura sveta, ocenjuje obramboslovec dr. Klemen Grošelj.