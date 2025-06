Globalna strokovna oskarja za Pošto Slovenije

Na nedavni konferenci World Mail & Express Europe (WMX Europe) v Rimu je Pošta Slovenija prejela dve strokovni priznanji v poštnologistični panogi, in sicer nagrado svetovni poštni operater leta in nagrado za najboljšo filatelistično kampanjo leta. Te globalno priznane nagrade v panogi pogosto imenujejo kar poštni oskarji.

Omenjena konferenca je eden od najpomembnejših mednarodnih dogodkov za strokovnjake s področja poštnih in paketnih storitev, ki izmenično poteka v ZDA, Hongkongu in Evropi. Poudarki v programu konference so bili na spremembah na trgu, diverzifikaciji poštnih storitev in vlogi države pri podpori nacionalnim poštnim operaterjem.

»Izpostavili bi primer Italijanske pošte (Poste Italiane), ki poleg poštnih storitev uspešno ponuja tudi finančne, zavarovalniške in telekomunikacijske storitve. Ključno pri uspešnih tujih poštnih operaterjih je, da delujejo v okoljih, v katerih država razume njihovo vlogo in jo podpira – tudi z zakonodajnimi spremembami.«

Prilagodljivost ključna za rast

Na panelu Small Posts, Big Challenges je sodeloval tudi Matej Raspet, direktor marketinga in divizije paketi v Pošti Slovenije, ki je, kot pravi, poudaril, da so manjše pošte pogosto bolj agilne in hitreje uvajajo spremembe kot večje. Po drugi strani tudi hitreje občutijo tržne spremembe in izzive.

Letos je konferenca World Mail & Express Europe potekala v Rimu. Manjše pošte so pogosto bolj agilne in hitreje uvajajo spremembe kot večje. Prilagodljivost je ključna za preživetje in rast.

Opozoril je, da je največji izziv za poštne operaterje pogosto njihova zgodovina – tradicionalna identiteta, ki lahko zavira nujno preobrazbo. V času, ko pisemske pošiljke upadejo za okoli 10 odstotkov na leto in se na trgu pojavljajo novi, hitri in agilni igralci, je prilagodljivost ključna za preživetje in rast, je dodal.

Na konferenci so bile nagrade podeljene še v sedmih drugih kategorijah. Konkurenca je bila zelo močna, saj so bile prijavljene rešitve z različnih področij – od digitalizacije in trajnosti do uporabniške izkušnje in tehnoloških inovacij.

Pošta Slovenije je lani število paketomatov povečala s 24 na 236, do konca letošnjega leta se bo njihovo število skoraj podvojilo. FOTO: Blaž Samec/Delo

In katere rešitve zmagovalcev v drugih kategorijah so bile najbolj zanimive? Kot pravi Matej Raspet, so bile zanimive številne rešitve, ki kažejo, kako hitro se razvija poštnologistična industrija, denimo primer Omnive. »Estonska pošta, ki je zmagala v dveh kategorijah, je odličen zgled, kako so se s paketno distribucijo prilagodili hitremu upadu pisemskih pošiljk in se zelo hitro razširili tudi v Latvijo in Litvo.«

Prava smer strategije razvoja

Nagrada svetovni poštni operater leta potrjuje, da je strategija razvoja Pošte Slovenije v smeri digitalizacije in avtomatizacije poslovanja ter zagotavljanja odlične uporabniške izkušnje, s ciljem ostati številka ena v osebni dostavi paketov in širitvijo čezmejne logistike, na pravi poti, je poudaril generalni direktor Pošte Slovenije Marko Cegnar.

V zadnjem času je Pošta Slovenije znatno razširila mrežo prevzemno-oddajnih točk po državi, teh je več kot 1500. Lani je število paketomatov povečala s 24 na 236, do konca letošnjega leta se bo njihovo število skoraj podvojilo – na nekaj manj kot 500.

»Pošta Slovenije je uvedla tudi prvo UI-glasovno asistentko Pio (Poštna interaktivna asistentka), ki optimizira komunikacijo v kontaktnem centru za pomoč uporabnikom. Na področju izvajanja strategije digitalne preobrazbe trenutno poteka več kot 30 strateških projektov.

Cilj je celovita digitalizacija univerzalne poštne storitve, varna izmenjava in hramba e-dokumentov ter vzpostavitev enotne platforme za stik s strankami, kar se že uresničuje prek aplikacije mojapošta. Platformo uporablja več kot 60.000 uporabnikov, število še narašča. Z inovacijami, investicijami in strateško usmeritvijo Pošta Slovenije zagotavlja kakovostne, učinkovite in sodobne poštne storitve ter ostaja zavezana razvoju in napredku,« je poudaril Marko Cegnar.

Nagrajena tudi filatelistična kampanja

Pošta Slovenije je prejela nagrado tudi za najboljšo filatelistično kampanjo leta, in sicer za vseslovensko dobrodelno akcijo Pomagaj mladim smučarskim upom, s katero je približala filatelijo širši javnosti in zbirala sredstva za podporo mladim smučarjem. Kot pojasnjujejo, je Pošta Slovenije v sodelovanju s Smučarsko zvezo Slovenije izdala pet tematskih kompletov razglednic in znamk za prodajo na vseh poštah po Sloveniji, pri čemer je del sredstev od njihove prodaje namenjen podpori mladim slovenskim alpskim smučarjem.