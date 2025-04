Digitalizacija prvega in zadnjega kilometra v dostavi

Podjetja, ki se ukvarjajo z dostavo paketov, se pospešeno avtomatizirajo, uvajajo nove storitve in v procese vključujejo umetno inteligenco za čim učinkovitejše upravljanje pošiljk ter njihovo dostavo in izboljševanje uporabniške izkušnje strank.

Evropsko združenje pošt poroča, da se je nizozemska pošta povezala s spletnim živilskim trgovcem, s čimer je strankam omogočila dodatno možnost za vračilo pošiljk. Dostavljavec, ki stranki prinese naročena živila, od nje lahko prevzame paket, ki ga želi vrniti. Britanska kraljeva pošta je z odprtjem dveh avtomatiziranih centrov za upravljanje paketov, ki lahko skupaj v enem dnevu obdelata do 1,5 milijona paketov, ter investicijo v stroje za hitro sortiranje, ki imajo zmogljivost 21.000 paketov na uro, dosegla ciljno, 90-odstotno avtomatiziranost upravljanja paketov.

Po Veliki Britaniji so postavili tudi 115.000 majhnih kontejnerjev, v katere uporabniki lahko oddajajo majhne pakete, pri tem pa si lahko natisnejo tudi potrdilo o oddaji. »Sodobni trendi narekujejo digitalizacijo in avtomatizacijo celotnega procesa dostave od prvega do zadnjega kilometra. Pametni algoritmi določajo optimalne poti, avtonomna vozila obljubljajo revolucijo dostave, logistični centri postajajo vse bolj avtomatizirani,« dinamiko v paketni dostavi opisuje Peter Milinović, direktor Tehnologije, mreže in logistike v Pošti Slovenije.

Osnova so podatki

Trendom sledi tudi Pošta Slovenije. Pomembno je, da ima za vse pakete, ki so v procesu dostave elektronske podatke za celotno pot od pošiljatelja do naslovnika. Na ta način je z najnaprednejšimi rešitvami mogoče glede na podatke o vseh prejetih pošiljkah dnevno generirati optimalne obhodne poti za dostavljavce. Ti imajo zdaj še statične dostavne okraje, kar pomeni, da vsak dan za dnem opravi isto pot v enakem zaporedju, proti koncu letošnjega leta pa se bo to spremenilo. »Vzpostavili bomo dinamične dostavne okraje, ki bodo glede na vhodne podatke o pošiljkah vzpostavljali optimalni vrstni red dostave pošiljk. To bo zagotovilo tako prihranek časa in dnevno prevožene poti, kar zmanjšuje tudi ogljični odtis na pošiljko,« je napovedal Milinović.

Spletni kupci tudi v Sloveniji pričakujejo popoln nadzor nad naročilom in dostavo, Pošta Slovenije na to odgovarja z digitalizacijo prvega in zadnjega kilometra. Mobilno aplikacijo MojaPošta za sledenje paketov in preusmerjanje pošiljk na najbolj priročne lokacije približno leto dni od vzpostavitve uporablja že več kot 50.000 ljudi. »Aplikacija uporabnikom omogoča, da sledijo svojemu paketu, spremenijo naslov dostave, izberejo privzeto prevzemno mesto ali izvedejo druga prilagodljiva naročila, kar zmanjšuje število neuspešnih dostav in skrajšuje čakalne dobe,« je pojasnil. Posodobljena aplikacija, ki jo pripravljajo, bo ponudila tudi nove uporabniške možnosti, ki bo po sogovornikovem prepričanju soupravljanje pošiljk dvignila na še višjo raven.

Prva izbira je dostava na dom

Večina uporabnikov še vedno izbere dostavo na dom, a priljubljenost alternativnih prevzemnih možnosti se povečuje. Pošta zdaj omogoča več kot 1400 prevzemnih in oddajnih točk (tako imenovane točke PUDO). V mreži imajo 236 paketomatov na strateških lokacijah, ki omogočajo prilagodljivo prevzemanje paketov, njihovo število pa se hitro povečuje.

»S širjenjem mreže 24/7 dostopnih paketomatov odgovarjamo na pričakovanja spletnih kupcev, ki želijo prilagodljivo dostavo in fleksibilne možnosti prevzema paketov. Nenehno spremljamo zasedenost paketomatov in jih po potrebi povečujemo z dodatnimi predali,« je pojasnil Milinović. Kot še ugotavlja, so predvsem redni spletni kupci zelo zvesti uporabniki paketomatov, statistični podatki pa kažejo, da se njihova uporaba povečuje. Paketomati so prva izbira uporabnikov aplikacije MojaPošta – za ta način dostave se jih odloči dve tretjini –, ki si za prevzem paketov lahko tudi nastavijo privzeto mesto dostave.