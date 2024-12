Sedem mitov o parodontozi: ste prepričani, da je nimate?

Parodontalna bolezen ali bolezen dlesni je kronična bakterijska okužba dlesni in kosti, ki podpirajo zobe. Pogosto poteka brez bolečin, zato večina obolelih sploh ne ve, da jo ima.

Zobne obloge so pogosto prvi znak težav, ki lahko vodijo do gingivitisa in pozneje do resnejše parodontalne bolezni. Ne gre zgolj za estetsko neprijetnost, ki vpliva na vaš nasmeh, temveč za zdravstveno težavo, ki zahteva malo več vaše pozornosti. Če oblog ne boste redno odstranjevali z nitkanjem in pravilnim ščetkanjem, se bo sčasoma razvil zobni kamen, ki povzroča draženje in vnetje dlesni.

Gingivitis je začetna faza paradontalne bolezni, ki se kaže kot rdeče, otekle in krvaveče dlesni. Če ga ne zdravimo, lahko napreduje v periodontitis, ko se notranji sloj dlesni in kosti odmakne od zob in tvori žepke, ki se lahko okužijo. Toksini, ki jih proizvajajo bakterije v zobnih oblogah, in encimi telesa, ki se borijo proti okužbi, začnejo razgrajevati kost in vezivno tkivo, ki drži zobe na mestu. Posledice so lahko skrajne: izguba zob.

Statistika kaže, da skoraj polovica odraslih, starejših od 30 let, kaže znake paradontalne bolezni, pri čemer približno 9 odstotkov odraslih trpi za hudimi oblikami te bolezni. Čeprav je bolezen pogostejša pri starejših odraslih, lahko prizadene ljudi vseh starosti, vključno z mladostniki. Vas skrbi zdravje vaših dlesni? Prijavite se na brezplačen pregled.

Uporabljajte mehko zobno ščetko in jo menjajte na tri do štiri mesece. FOTO: Depositphotos

Da bi bolezen bolje razumeli in se tudi pravočasno odzvali na prve simptome, smo izbrali sedem najpogostejših mitov, zaradi katerih številni prepozno poiščejo strokovno pomoč in s tem povečajo tveganje za zaplete.

Mit 1: Parodontoza prizadene samo starejše.

Dejstvo: Parodontoza lahko prizadene posameznike vseh starosti, vključno z otroki, pri katerih se pogosto pojavi blažja oblika – gingivitis. Pri starejših je bolezen lahko bolj izrazita zaradi oslabljene imunosti, jemanja zdravil in hormonskih sprememb. Posebno pozornost naj zdravju dlesni namenijo tudi diabetiki, srčni bolniki in nosečnice.

Mit 2: Krvaveče dlesni so nekaj normalnega.

Dejstvo: Krvavenje dlesni nikakor ni normalno. Gre za znak čezmernega razširjenja bakterij, ki lahko vodi v parodontozo. Zdrave dlesni ne krvavijo.

Mit 3: Z vsakodnevnim čiščenjem zob preprečim parodontozo.

Dejstvo: Redno ščetkanje ni edino zagotovilo, pomembna je tudi tehnika, s katero učinkovito očistimo tudi bolj skrite predele med zobmi. Pomembna je tudi pravila izbira ščetke, ki ne sme biti pretrda, saj lahko povzroča poškodbe. Strokovnjaki zato priporočajo mehkejše ščetine in redno menjavo ščetke na 3 mesece.

Dobra ustna higiena je ključnega pomena. FOTO: Depositphotos

Mit 4: Parodontoza pomeni izgubo vseh zob.

Dejstvo: Pravočasno zdravljenje lahko prepreči izgubo zob. Zanemarjanje pa lahko privede do resnih zapletov in izgube zob.

Mit 5: Obisk zobozdravnika je potreben le ob težavah.

Dejstvo: Tudi če dlesni ne bolijo, je redno odstranjevanje zobnega kamna in pregled ključnega pomena za ohranjanje zdravih dlesni. Težave, kot so krvaveče dlesni, slab zadah in nabiranje zobnega kamna, pogosto ostanejo spregledane.

Mit 6: Zdravljenje parodontoze je boleče.

Dejstvo: Zdravljenje parodontoze ni boleče. Zobozdravnik lahko med posegom občutljive predele omrtviči. Sodobne metode omogočajo udobno in učinkovito zdravljenje.

Mit 7: Parodontoza ni resna bolezen.

Dejstvo: Parodontoza je progresivna bolezen, ki lahko povzroči resne zaplete, vključno z izgubo zob. Zato je ključno, da pravočasno prepoznate prve znake in poiščete pomoč pri strokovnjakih. S pravočasnim zdravljenjem boste uspešno preprečili nadaljnje zaplete.

Kako prepoznati težave z dlesnimi Težave z dlesnimi se lahko kažejo v obliki naslednjih simptomov: krvaveče dlesni,

otečene in rdeče dlesni,

slab zadah,

umikanje dlesni,

povečani razmiki med zobmi,

majavi zobje. Če opazite katerega od teh znakov, je nujen obisk pri specialistu. Zanemarjanje težav lahko vodi v poslabšanje stanja in resnejše zdravstvene zaplete.

Če boste vendarle prepozni …

Če bo parodontoza tako napredovala, da vam bodo izpadli zobje, bodite brez skrbi. V Ortoimplantu DENTAL SPA so svetovni strokovnjaki s področja implantologije. Rešujejo še tako zapletene primere brezzobosti in imajo vrhunske rešitve za vse, ki bi si radi povrnili nasmeh in funkcionalnost zob.

In če je morda še pred leti veljalo, da pacienti s parodontozo niso pravi kandidati za zobne vsadke, je dr. Trampuš z ekipo dokazal prav nasprotno. V tridesetih letih kariere je namreč našel revolucionarne metode zobnih vsadkov, ki so primerni za vse – mlajše, starejše in tudi tiste, ki so se že pred leti sprijaznili z usodo: »Za mojo težavo ni prave rešitve razen klasične proteze in mostičkov.«

In ko govorimo o revoluciji, sta All-on-4 in Zygoma sinonim za to.

Če vam bodo zobje vendarle izpadli, boste pri dr. Trampušu dobili inovativno rešitev, ki vam bo spremenila življenje. FOTO: Črt Piksi

All-on-4 so sestavljeni iz štirih vsadkov, na katerih je postavljen zobni niz. Vgradijo se v zgornjo ali (in) spodnjo čeljust. Je hitra in resnično estetska, predvsem pa funkcionalna rešitev za vse, ki bi morda zaradi parodontoze ali drugega vzroka potrebovali nove zobe.

Še bolj inovativni so zobni vsadki Zygoma, ki jih dr. Trampuš v svoji praksi uporablja že deset let: so namreč odlična alternativa za primere, ko je kostnine v zgornji čeljusti premalo, kar je bil včasih pogost razlog, da pacienti niso dobili zobnih vsadkov. Vstavljajo se v lično kost, kjer je dovolj opore za njihovo namestitev. Ti vsadki so lahko dolgi do 60 milimetrov.

Poleg Zygome so pacientom na voljo pterigoidni vsadki, pri katerih se izkoristi preostala čeljustna kost kot sidrišče, pa tudi subperiostalni vsadki, ki niso vgrajeni neposredno v čeljustno kost, temveč se na kortikalno kost vsadi titanski okvir, pritrjen s titanskimi vijaki.

Ortoimplant DENTAL SPA – več kot le klinika za zdravje zob

Edinstvenost klinike v Zagrebu, ki je postala znana in priznana po vsem svetu, se kaže na različnih ravneh. Že ob prihodu postane jasno, da je tukaj skrb za pacienta na prvem mestu. Nežna glasba, prijeten ambient v baru je okolje sprejemnice, ki je nihče ne pričakuje. Dr. Trampuš je pri zasnovi prostorov klinike poskrbel, da se bodo obiskovalci v njej dobro počutili. Za to je tudi zasnoval edinstven spa center – priprave na težje posege je tako prestavil v pravi velneški prostor, kjer prevladuje pravo zen vzdušje. Tako gredo pacienti pred operacijo na primer na sproščujočo limfno drenažo, po njej pa na pravi vitaminski booster ali celo na počitek v zanje pripravljene apartmaje.

Za tiste, ki jih je strah operacije, pa kot prvi na Hrvaškem omogoča tudi analgosedacijo. To pomeni, da boste med celotnim postopkom brezskrbno spali. Klinika Ortoimplant DENTAL SPA je namreč registrirana za anesteziologijo.

dr. Zdenko Trampuš FOTO: Črt Piksi

Prijavite se na brezplačen prvi pregled Obiščite kliniko, ki velja za eno najbolj prepoznavnih in inovativnih v širši regiji. Ortoimplant DENTAL SPA pod vodstvom priznanega strokovnjaka dr. Zdenka Trampuša, DDS, je sinonim za odličnost na področju implantologije. Poleg tega klinika ponuja tudi celovit nabor zobozdravstvenih storitev, kar pomeni, da lahko na enem mestu rešite večino težav z zobmi, brez nepotrebnih obiskov različnih ambulant. Povezanost strokovnjakov pod isto streho zagotavlja celosten pristop in najboljše rešitve, prilagojene vašim potrebam. Če ste zaradi parodontoze izgubili zobe, brez skrbi: dr. Trampuš bo poiskal rešitev, ki bo najbolj ustrezala vašemu stanju. Ne odlašajte več: rezervirajte svoj termin na številki +385 994803700 ali pa izpolnite obrazec za stik na uradnem spletnem mestu klinike. Obiščite jih tudi na Facebooku ali Instagramu.

