Umrl je Hulk Hogan, legenda rokoborbe

Umrl je Hulk Hohgan, slavni ameriški profesionalni rokoborec, igralec in celo glasbenik s pravim imenom Terry Gene Bollea, poroča BBC. Njegovo življenje se je izteklo v starosti 71 let.

Po poročanju TMZ Sports so reševalne službe v četrtek, 24. julija, dopoldne prejele klic na njegov dom v Clearwaterju na Floridi. Hulk Hogan, rojen kot Terry Gene Bollea 11. avgusta 1953, je bil ob prihodu v bolnišnico Morton Plant Hospital že razglašen za mrtvega. Kot razlog njegove smrti tuji mediji navajajo srčni zastoj.

Organizacija World Wrestling Entertainment (WWE) je v uradni izjavi zapisala: »Z žalostjo potrjujemo smrt WWE Hall of Famerja in dolgoletnega svetovnega prvaka Hulka Hogana. Izrekamo globoko sožalje njegovi družini, prijateljem in milijonom oboževalcev po vsem svetu.«

Ikona zlatega obdobja WWE

Hulk Hogan je sredi 80. let postal prejšnjega stoletja postal globalni fenomen, ko je skupaj z organizacijo WWF (zdaj WWE) sooblikoval t. i. zlato dobo profesionalnega rokoborbe. Njegov slogan »Train, say your prayers, eat your vitamins« je postal slogan generacije, »Hulkamania« pa svetovni fenomen.

V svoji karieri je osvojil 12 svetovnih naslovov – šest v WWE in šest v WCW (World Championship Wrestling). Igral je ključno vlogo na prvih sedmih WrestleMania dogodkih in bil dvakrat sprejet v WWE dvorano slavnih – prvič leta 2005, nato ponovno leta 2020 kot član skupine »nWo« (New World Order).

Hogan ni bil le rokoborec, temveč tudi filmski igralec. Nastopil je v filmih, kot so Suburban Commando, No Holds Barred in Mr. Nanny. Imel je tudi svojo resničnostno oddajo Hogan Knows Best.

Kljub sporom, kontroverznostim in zdravstvenim težavam v poznejših letih, je Hulk Hogan ostal ključna figura ameriške pop kulture. Mnogi ga opisujejo kot »najbolj prepoznavnega rokoborca vseh časov«, ki je profesionalno rokoborbo pomagal preoblikovati v globalno industrijo.

Po svetu se že vrstijo odzivi oboževalcev, športnih legend in kolegov rokoborcev. Dwayne »The Rock« Johnson je na omrežju X zapisal: »Brez Hulka ne bi bilo mene. Počivaj v miru, legenda.«