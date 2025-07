Vnovič v iskanje šefa policije

Z notranjega ministrstva so sporočili, da je Boštjan Poklukar sprejel odločitev, da se javni natečaj za položaj generalnega direktorja policije ponovi. »Ker minister ne želi, da bi obstajal kakršenkoli dvom o imenovanju generalnega direktorja policije, se je odločil, da javni natečaj ponovi. Predlog za ponovitev javnega natečaja je minister poslal uradniškemu svetu,« so zapisali.

Uradniški svet mu je sicer kot primernega kandidata za generalnega direktorja policije predlagal trenutnega vršilca dolžnosti Damjana Petriča, vendar je v obrazložitvi sklepa, s katerim je bil Petrič spoznan kot primeren kandidat, hkrati zapisal, da ni preverjal izpolnjevanja vseh pogojev. Notranji minister je uradniški svet nato pozval, naj sklep dopolnijo, a so ga uradniškem svetu zavrnili.

Kot so takrat pojasnili, so preverili izpolnjevanje pogojev za položaj generalnega direktorja policije na podlagi navedb in izjav v prijavi kandidata, dejansko izpolnjevanje pogojev pa da mora minister za notranje zadeve preveriti pred izbiro oziroma imenovanjem na vladi.

Petriču, edinemu prijavljenemu kandidatu, je v tem času vlada podaljšala vedejevstvo in vsaj glede na njegove napovedi že ob nastopu funkcije, je pričakovati, da se bo na razpis za generalnega direktorja Policije prijavil znova. Tudi Poklukar je zagotavljal, da potrebne pogoje ima.

Za razliko od predhodnika Senada Jušić, ki je odstopil kot generalni direktor Policije 15. januarja po vrsti očitkov, da nima zahtevanih osem let vodstvenih izkušenj. Sam tega ni priznal, pač pa je dejal, da odstopa, da bi razbremenil institucijo, in ne, ker bi priznal svoje napake ali da ne izpolnjuje zahtevanih pogojev za to funkcijo, kot mu je to očital njegov predhodnik Boštjan Lindav.

Upravno sodišče sicer ni dalo ne enemu ne drugemu prav, so pa posebni natečajni komisiji uradniškega sveta sporočili, da če se je postavila na stran Jušićevih izkušenj, mora v svojem sklepu tudi obrazložiti, kje so jih v njegovem življenjepisu našli. Sklep so zato razglasili za nezakonitega. Zavrgli pa so Lindavovo zahtevo, ki se je nanašala na odločitev vlade o Jušićevem imenovanju, saj ima pri postopku izbire generalnega direktorja policije notranji minister diskrecijsko pravico, da sam izbere, kateremu glavnemu operativcu, ki izpolnjuje pogoje, bo oziroma ne bo zaupal te odgovorne naloge.

Po odhodu Jušića je minister Boštjan Poklukar prestal tudi interpelacijo, kar pred tem ni bilo gotovo.