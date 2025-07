Izraelko obtožili načrtovanja atentata na premierja Netanjahuja

Izraelsko državljanko so danes na sodišču v Tel Avivu obtožili načrtovanja atentata na premierja Benjamina Netanjahuja, so danes sporočili tožilci. Atentat naj bi 73-letna politična aktivistka začela načrtovati po tem, ko so ji diagnosticirali neozdravljivo smrtonosno bolezen.

Izraelska policija je pred dvema tednoma aretirala 73-letno protivladno politično aktivistko, ki so jo danes na sodišču v Tel Avivu obtožili načrtovanja atentata na premierja Benjamina Netanjahuja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Za izvedbo atentata naj bi se odločila po tem, ko so ji diagnosticirali neozdravljivo smrtonosno bolezen. Ko je izvedela za diagnozo, je izjavila, da bo »Bibija vzela s seboj v grob«, poročajo izraelski mediji. Svoj načrt je po besedah tožilcev delila z drugim aktivistom in ga prosila, naj ji pomaga pri nakupu raketometa za izvedbo atentata ter zbiranju informacij o premierjevem urniku in varnostnih protokolih.

Omenjeni aktivist, ki je po navedbah izraelskih medijev nekdanji agent varnostne službe Šin Bet, naj bi jo sprva poskušal odvrniti od načrta. Vendar mu to ni uspelo, zato je opozoril organe pregona, ki so jo kmalu zatem aretirali in zaslišali.

Ženska naj bi na zaslišanju delno priznala krivdo, nato pa so jo izpustili z odredbo o prepovedi približevanja premierju in vladnim poslopjem, navaja izraelski portal Ynet. Tožilstvo je medtem po navedbah AFP danes zahtevalo, da do konca sodnega postopka ostane v hišnem priporu. Tožilci trdijo, da še vedno predstavlja nevarnost, kar naj bi dokazovale tudi njene izjave, da je »pripravljena umreti kot mučenica«.

Gre za najnovejši primer v nizu aretacij Izraelcev, ki so jih v zadnjem času pridržali zaradi domnevnega načrtovanja ali spodbujanja k umoru Netanjahuja. V lanskem letu so več ljudi v Izraelu obtožili načrtovanja atentatov na premierja ali druge visoke državne uradnike.