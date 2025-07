Porcijunkulovo 2025 – Znova vera, tradicija in veselje v srcu Medžimurja

Vse to in še veliko več vas čaka na Porcijunkulovem 2025, edinstveni kulturno-turistični prireditvi, ki bo že 61. leto zapored srce Čakovca napolnila z neustavljivo pestrostjo tradicije, duhovnosti in zabave.

Od 30. julija do 3. avgusta se Čakovec spremeni v velik oder barvitih doživetij. Romanje, ki je zraslo iz večstoletnega čaščenja praznika sv. Marije Angelske - Porcijunkule, je preraslo v dogodek, ki močno presega lokalne okvire – zbere se več deset tisoč obiskovalcev, generacije se povezujejo in brišejo se meje med preteklostjo in sedanjostjo.

FOTO: Turistično društvo Čakovec

FOTO: Turistično društvo Čakovec

FOTO: Turistično društvo Čakovec

Pod sloganom vera, tradicija in veselje bo Porcijunkulovo tudi letos ponudilo bogat mozaik vsebin. Vsak kotiček mesta diha v posebnem ritmu – od duhovnih programov, ki nahranijo dušo, prek dišečih gastronomskih poti, ki vabijo k okušanju lokalnih specialitet, do rokodelskih delavnic, uličnih dogodkov in glasbenih večerov, ki vabijo na ples pod zvezdnatim nebom.

Poseben čar dogodku daje vzdušje – kombinacija »sejma po starem« in urbane energije, vse skupaj z nepogrešljivim nasmehom in gostoljubjem, ki ga je Medžimurje vedno znalo postreči. Ne glede na to, ali ga obiščete prvič ali se z veseljem vračate, vas Porcijunkulovo vsako leto preseneti – vedno znano, a nikoli enako.

Rezervirajte dneve med 30. julijem in 3. avgustom za doživetje, ki presega navaden večerni izhod – obiščite največjo prireditev severa Hrvaške in postanite del tradicije, ki živi že več kot pol stoletja. Čakovec vas pričakuje odprtih src, z zgodbo, ki traja, raste in vabi.

FOTO: Turistično društvo Čakovec

FOTO: Turistično društvo Čakovec

FOTO: Turistično društvo Čakovec

Vse informacije in novice so na voljo na uradni spletni strani Turističnega društva Čakovec: www.visitcakovec.hr

Se vidimo na Porcijunkulovem – tam, kjer se tradicija ne ohranja le v zgodbah, ampak živi!

Naročnik oglasne vsebine je Turistično društvo Čakovec