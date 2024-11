Ste se ujeli v črno statistiko?

Kibernetski kriminal je vedno bolj sofisticiran in se kar naprej razvija, kar je za podjetja in za njihovo operativno kontinuiteto neposredna grožnja. Ker kibernetski napad lahko izniči leta trdega dela in postavi pod vprašaj obstoj celotne organizacije, ekipa strokovnjakov za informacijsko tehnologijo ni več razkošje, ampak je neizogibna »armada« za vsako podjetje. IT varnostni inženirji namreč delujejo kot ščit pred katastrofalnimi kibernetskimi napadi, in ker si večina malih in srednje velikih podjetij ne more privoščiti lastne ekipe, ki bi 24 ur na dan nadzirala varnostni položaj v podjetju, se jih veliko odloča za storitve zunanjih strokovnjakov.

Nikoli ne moremo dovolj poudariti, kako ključna je kibernetska varnost. Zaradi povezanosti po internetu so vsa podjetja dovzetna za kibernetske grožnje in potrebujejo zaščito. Jedro učinkovite kibernetske varnosti sestavlja zaščita IT-infrastrukture, poslovnih sistemov in občutljivih podatkov. Če kibernetski varnosti ne namenimo dovolj velike pozornosti, lahko pride do nepooblaščenega dostopa in manipulacije ali kraje podatkov, kar lahko vodi v zmanjšano zaupanje strank in velike finančne izgube.

Varnostni strokovnjaki podjetja A1 neutrudno varujejo svoje stranke pred potencialnimi kibernetskimi grožnjami. Ne samo da preprečujejo napade in nadzirajo potencialna tveganja, ampak igrajo tudi ključno preventivno vlogo pri varovanju IT-okolja posameznih podjetij. Njihove aktivnosti vam omogočajo neprekinjeno poslovanje tudi ob morebitnih motnjah.

Pogoste kršitve varnosti

Kršitev varnosti se nanaša na vsak incident, pri katerem kršitelj obide varnostne mehanizme in pridobi nepooblaščen dostop do podatkov, aplikacij, storitev, omrežij ali naprav. Namen teh incidentov je kraja, sprememba ali uničenje podatkov. Med pogostimi kibernetskimi napadi so izsiljevalska programska oprema, zlonamerna programska oprema, lažno predstavljanje in socialni inženiring.

Kršitev varnosti je za podjetje lahko uničujoča. En sam uspešen kibernetski napad lahko povzroči velike finančne izgube, uniči ugled podjetja in povzroči celo pravne posledice. Kot kažejo raziskave, 60 odstotkov malih in srednje velikih podjetij propade v šestih mesecih po kibernetskem napadu. Poleg tega se lahko podjetja spopadajo s tožbami, če so ogroženi zasebni podatki njihovih strank. Hekerji uporabljajo tudi taktike izsiljevanja in zahtevajo odkupnino za vrnitev ugrabljenih informacij.

Kako lahko pomaga IT-ekipa Skupine A1? Izkušena ekipa IT-strokovnjakov tako analizira IT okolje, najraje tudi s pomočjo varnostnega pregleda, pripravi predlog izboljšav, vzpostavi celovit varnostni okvir in zvaja nadzor nad varnostjo IT okolja prek A1 Varnostno operativnega centra kibernetske varnosti. Zavedajo se, da je vsaka organizacija edinstvena, prav tako pa tudi njene varnostne potrebe, zato ponujajo prilagojene rešitve kibernetske varnosti za vaše poslovne potrebe. Z izvajanjem širokega nabora ukrepov, ki vključuje tudi redne varnostne kopije podatkov, zavarujejo vašo poslovno strukturo.

Področje kibernetske varnosti se nenehno razvija, nove grožnje in ranljivosti pa se pojavljajo vsak dan. Za učinkovito krmarjenje v tem kompleksnem okolju je potrebno posebno znanje, vendar pa vse organizacije nimajo zmogljivosti za vzdrževanje lastne ekipe strokovnjakov za kibernetsko varnost.

Katerih je pet največjih napak podjetij na področju kibernetske varnosti? Preverite in se jim izognite!

Pomanjkanje lastnega strokovnega znanja

FOTO: Depositphotos

Podjetja delajo več napak na področju kibernetske varnosti kot kdaj prej, kar dokazujejo podatki raziskave A1 Slovenija in Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru med več kot 300 slovenskimi podjetji različnih velikosti – kar 63 odstotkov slovenskih podjetij je neustrezno zaščitenih pred nevarnostmi kibernetskega kriminala. Poskrbite, da v to statistiko ne bo zajeto tudi vaše podjetje.

Za vzpostavitev, vzdrževanje in izvajanje učinkovitega načrta za obvladovanje kibernetskih tveganj kibernetska varnost zahteva celovit poslovni pristop. Vsaka organizacija mora zagotoviti dovolj dobro stopnjo kibernetske varnosti in storitve kibernetske zaščite podjetja A1 vas lahko obvarujejo pred kibernetskimi napadi, tako da vam ni treba zaposlovati svojih varnostnih inženirjev.

Napačna predpostavka: Mi ne moremo biti tarča

Verjetno je največja napaka, ki jo podjetja naredijo glede kibernetske varnosti, domneva, da ne morejo biti tarča napada. Podjetja v skoraj vseh panogah so ranljiva za kibernetske napade, ne glede na to, ali so velike globalne korporacije ali mala lokalna podjetja. Mediji večinoma poročajo o napadih na večja podjetja, zato mnoga mala podjetja verjamejo, da ne ustrezajo profilu, ki ga iščejo napadalci. Žal je resničnost zelo drugačna. Napadalci izvajajo obsežne kampanje kibernetskih napadov v skoraj vseh gospodarskih sektorjih. Želijo prodreti v omrežja in sisteme ter dobiti dostop do občutljivih informacij in sredstev.

Kibernetska varnost na ključ podjetja A1 ponuja najsodobnejšo zaščito za nemoteno in varno poslovanje v digitalnem svetu, in sicer zaščito pred virusi, lažnim predstavljanjem in kibernetskimi vdori. Vključuje zaščito elektronske pošte, hrambo in varnostne kopije podatkov, na voljo pa je tudi 24/7 spremljanje in zaščita Varnostno-operativnega centra A1.

Podcenjevanje usposabljanja zaposlenih

Velika napaka, ki jo podjetja zagrešijo, je podcenjevanje pomena izobraževanja zaposlenih in obravnavanje kibernetske varnosti zgolj kot IT-zadeve. Neinformirani zaposleni lahko namreč hitro izpostavijo podjetje kibernetskim napadom, ker ne prepoznajo opozorilnih znakov.

Lažna elektronska sporočila (phishing) so ena najpogostejših oblik kibernetskih napadov. Če zaposleni ne prepoznajo takšne e-pošte, lahko odprejo povezavo, ki vaše podjetje izpostavi nepredstavljivim tveganjem. Žal se usposabljanje za kibernetsko varnost v številnih velikih podjetjih pogosto obravnava kot nezanimiva formalnost.

Podjetje A1 izvaja tudi izobraževanja zaposlenih. Preverite njihove programe usposabljanja, ki okrepijo razumevanje in veščine zaposlenih. Izobraževanja so na voljo v živo ali prek aplikacije MS Teams in so lahko prilagojena tako strokovnjakom kot običajnim uporabnikom.

Človeška napaka je največja grožnja za kibernetsko varnost podjetij. FOTO: Depositphotos

Zanašanje zgolj na protivirusno programsko opremo

Protivirusna programska oprema je bila od poznih osemdesetih let prejšnjega stoletja zlati standard na področju kibernetske varnosti. Večina protivirusnih programov lahko pregleda datoteke podjetja, prepozna potencialne kibernetske grožnje in viruse ter odstrani zlonamerno programsko opremo z računalnikov, prenosnikov, tablic in mobilnih telefonov.

Veliko ljudi uporablja protivirusno programsko opremo, ker je preprosta za uporabo in stroškovno ugodna. Tehnologija za ciljanje posameznikov in podjetij je vedno bolj napredna, napadalci pa pravi profesionalci, zato morajo tudi podjetja ustrezno nadgraditi svoje varnostne ukrepe. Čeprav je protivirusna programska oprema še vedno dragocena, ne bi smela biti edina obrambna linija. Izsiljevalska programska oprema namreč lahko obide zaščito, zato se je treba odzvati na grožnje na končnih točkah.

Rešitev A1 za Zaščito končnih naprav (A1 Endpoint Protect) ščiti končne naprave (end-point enote), kot so prenosniki, računalniki, fizični in virtualni strežniki. Posvetite se svojemu poslu, skupina usposobljenih, kvalificiranih in certificiranih strokovnjakov za kibernetsko varnost A1 z mednarodno podporo vam pomaga pri vzpostavitvi storitve in izvaja nadzor nad varnostjo vašega IT-okolja.

Neredno varnostno kopiranje podatkov

FOTO: Depositphotos

Še ena velika napaka, ki jo podjetja pogosto naredijo na področju kibernetske varnosti, je neredno varnostno kopiranje podatkov. Redno izdelovanje varnostnih kopij je ključnega pomena v primeru kibernetskega napada. Izsiljevalska programska oprema lahko zaklene podatke, dokler ni plačana odkupnina. Izguba podatkov pa lahko privede do hudih posledic za ugled podjetja ali celo do finančnega zloma.

Podjetja lahko te težave preprečijo z rednim izvajanjem varnostnega kopiranja in hrambo na varnem mestu, po možnosti na oddaljeni lokaciji ali v oblačni storitvi z močno enkripcijo. Poleg tega morajo podjetja redno preizkušati svoj sistem varnostnih kopij, podobno kot požarno vajo, da se prepričajo, da deluje.

A1 Cyber Backup je rešitev za zaščito in varnostno kopiranje podatkov, naprav, aplikacij, elektronske pošte v vsakem trenutku, na različnih tipih naprav in delovnih okoljih. Za rešitvijo A1 Cyber Backup stoji ekipa strokovnjakov, ki je vedno korak pred napadalci in tako omogoča napredno zaščito pred sodobnimi grožnjami.

Ne posodabljate omrežja in programske opreme?

Sledenje najnovejšemu razvoju in trendom na področju kibernetske varnosti zahteva veliko vlaganja v strokovni razvoj, zato se podjetja odločajo za varnostne rešitve preizkušenih strokovnih ekip. A1 ponuja 24-urni nadzor sistemov, takojšnje prepoznavanje in obravnavanje napadov. FOTO: Depositphotos

Posodobitve programske opreme so lahko zamudne in nas utrujajo, vendar so ključnega pomena za varnost omrežja in sistemov v podjetju. Opuščanje posodabljanja lahko poveča tveganje za kibernetski napad. Omrežja in programsko opremo izdelujejo ljudje, ki se lahko tudi zmotijo, zato so napake v programski opremi, ki ogrožajo varnost, pogoste, in žal imajo kibernetski napadalci napredna orodja za izkoriščanje teh napak. Na srečo posodobitve sistema pomagajo odpraviti napake. Če podjetja takoj namestijo nove posodobitve, lahko ostanejo korak pred kibernetskimi kriminalci, zato je smiselno vklopiti samodejne posodobitve.

Ekipa strokovnjakov A1 za kibertnetsko varnost z mednarodno podporo razume in odkriva tveganja, ki ogrožajo vaš posel. Offensity je avtomatizirana rešitev za odkrivanje digitalnih ranljivosti, saj samodejno identificira sisteme, povezane z domeno (poddomene, e-poštni strežniki, domenski strežniki in druge komponente), ter izvaja skeniranje ranljivosti omrežij in spletnih aplikacij. Ekipa A1 je vedno na voljo za dodatno pomoč pri interpretaciji avtomatiziranih preglednih poročil in za odpravo vseh ranljivosti.

Preverite, kako vam v tem segmentu kibernetske varnosti lahko ustrezno podporo ponudi ekipa družbe A1. Njihov center za kibernetsko varnost bo ves čas na preži za vašimi morebitnimi napadalci, v primeru napada pa se bodo takoj odzvali in ustrezno ukrepali.

